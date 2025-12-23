கார் ஓட்டுநரிடம் நூதன முறையில் பணம் பறிப்பு... நள்ளிரவில் திருநங்கைகள் அடாவடி
மதுரவாயல் மேம்பாலம் அருகே வந்த போது தூக்கம் வந்ததால் காரை நிறுத்தி விட்டு ஓட்டுநர் ஜெகன் ஒய்வு எடுத்துள்ளார்.
Published : December 23, 2025 at 8:05 PM IST
சென்னை: கார் ஓட்டுநரை உல்லாசத்திற்கு அழைத்து மிரட்டி ஜிபே மூலம் பணத்தை பறித்துக் கொண்டு தப்பிய திருநங்கைகள் இருவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகத்தைச் சேர்ந்தவர் ஜெகன் (30). இவர் சொந்தமாக கார் வைத்து தனியார் நிறுவனத்தில் ஊழியர்களை அழைத்து வரும் மற்றும் அழைத்து செல்லும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்த நிலையில், கடந்த 19 ஆம் தேதி இரவு செங்கல்பட்டில் உள்ள நிறுவனத்தில் இருந்து ஊழியர் ஒருவரை காரில் ஏற்றிக் கொண்டு சென்னை அம்பத்தூரில் இறக்கி விட்டுள்ளார். அதன் பின்னர் நள்ளிரவில் மீண்டும் செங்கல்பட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார்.
ஜெகன் மதுரவாயல் மேம்பாலம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த போது அவருக்கு தூக்கம் வந்துள்ளது. இதனால் மேம்பாலம் கீழே காரை நிறுத்தி விட்டு சிறிது நேரம் தூங்கி விட்டு செல்லலாம் என இருந்து உள்ளார்.
அப்போது அந்தப் பகுதிக்கு வந்த இரண்டு திருநங்கைகள் காரில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஜெகனை எழுப்பி உல்லாசத்திற்கு அழைத்துள்ளனர். தூக்க கலக்கத்தில் இருந்த ஜெகன், ''தன்னிடம் பணம் எதுவும் இல்லை என கூற, பரவாயில்லை வாருங்கள்'' என திருநங்கைகள் அழைத்ததாக கூறப்படுகிறது. அதை நம்பி ஜெகன் திருநங்கைகளுடன் சென்ற போது திடீரென அவரை அடித்து, மிரட்டி பணம் கேட்டுள்ளனர். ஜெகன் தன்னிடம் ஒரு ரூபாய் கூட இல்லை என கூறியதால், ஆத்திரம் அடைந்த திருநங்கைகள் கார் கண்ணாடியை உடைத்து விடுவோம் என மிரட்டியுள்ளனர்.
இதனால் செய்வதறியாமல் நின்ற ஜெகனிடம் இருந்து செல்போனை பிடுங்கிய திருநங்கைகள், ஜிபே மூலம் 11 ஆயிரம் ரூபாயை அவர்களது வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பியுள்ளனர். அப்போது, ''இதைப் பற்றி வெளியே சொன்னால் உன்னை கொலை செய்து விடுவோம்'' என மிரட்டி விட்டு அங்கிருந்து திருநங்கைகள் தப்பி சென்றுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட ஜெகன் இது குறித்து மதுரவாயல் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும் சம்பவம் நடந்த இடத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்தனர். அதில், சென்னை பெரம்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கயல்விழி (28), அனுஷ்கா (19) ஆகிய இரண்டு திருநங்கைகள் தான் இந்த குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.
|இதையும் படிங்க: மருத்துவ கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை; பெண் ஊழியர் உட்பட இருவர் மீது வழக்குப்பதிவு
இதையடுத்து வானகரம் தனிப்படை போலீசார் திருநங்கைகள் இருவரையும் கைது செய்து காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்கள் கார் ஓட்டுநர் ஜெகனை உல்லாசத்திற்கு அழைத்து, ஜிபே மூலம் பணம் பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றதை ஒப்புக் கொண்டனர்.
இதையடுத்து அவர்கள் வங்கி கணக்கில் இருந்து 8,000 ரூபாய் பணத்தையும், செல்போனையும் பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.