போலி மின்னஞ்சல்கள் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல்; சரத் சுப்பிரமணியனின் மீதான வழக்கை என்ஐஏவுக்கு மாற்ற நடவடிக்கை
ன்னஞ்சல்கள் எங்கிருந்து அனுப்பப்பட்டன? எந்தெந்த இடங்களை குறிவைத்து மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டன என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களிலும் விசாரணை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Published : August 19, 2026 at 9:06 PM IST
சென்னை: 1500-க்கும் மேற்பட்ட போலி மின்னஞ்சல்கள் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கபட்ட வழக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமைக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
நாடு முழுவதும் அரசு அலுவலகங்கள், மருத்துவமனைகள் விமான நிலையம், திரை பிரபலங்கள் இல்லங்கள், அரசு அதிகாரிகள், காவல்துறை அலுவலகங்கள், முக்கிய அரசியல் பிரமுகர்களை குறிவைத்து தொடர்ந்து போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டதாக புகார்கள் எழுந்தன.
இதுதொடர்பாக தமிழக தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு, கடந்த மாதம் தமிழ்நாட்டின் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சரத் சுப்பிரமணியன் என்பவரை கைது செய்தனர். இவர் அமெரிக்காவில் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக பணிபுரிந்து வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
மேலும் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள விமான நிலையங்கள், மருத்துவமனைகள், அரசியல் பிரமுகர்கள், திரை பிரபலங்கள், முக்கிய நபர்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்களை குறிவைத்து 1500க்கும் மேற்பட்ட முறை போலி மின்னஞ்சல்கள் மூலம் வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்தது தெரியவந்தது.
இந்த மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் காரணமாக சம்பந்தப்பட்ட இடங்களில் போலீசார் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டதுடன், வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மற்றும் மோப்ப நாய் படையினரைக் கொண்டு சோதனைகளும் நடத்தப்பட்டு போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் என தெரியவந்து, ஒவ்வொரு முறையும் சோர்வடைந்ததும் தொடர்ந்து அரங்கேறியது.
மேலும் விசாரணையில் சரத் சுப்பிரமணியன், பலமுறை அரசுத் தேர்வுகளை எழுதியும் அரசு வேலை கிடைக்காத விரக்தியில் இதுபோன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டதாக போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இருப்பினும் அவர் அனுப்பிய மின்னஞ்சல்கள், பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு சாதனங்கள், மின்னஞ்சல் கணக்குகள் மற்றும் இதன் பின்னணியில் வேறு யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்தும் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், சரத் சுப்பிரமணியன் மீது பல்வேறு மாநிலங்களில் போலி வெடிகுண்டு மிரட்டல் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து ஹரியானா, ராஜஸ்தான், கேரளா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் தமிழக தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளை நேரில் சந்தித்து அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை மற்றும் வழக்குகள் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்றுச் சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, தங்களது மாநிலங்களில் பதிவாகியுள்ள வழக்குகள் தொடர்பாக சரத் சுப்பிரமணியனை காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தவும் அந்தந்த மாநில போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்தநிலையில் சரத் சுப்பிரமணியன் மீது பல்வேறு மாநிலங்களில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்துவதிலும் வெவ்வேறு நீதிமன்றங்களில் வழக்குகளை எதிர்கொள்வதிலும் நடைமுறை சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
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இதனால் நாடு முழுவதும் பதிவாகியுள்ள வழக்குகளை, ஒருங்கிணைத்து விசாரணை நடத்தும் வகையில் இந்த விவகாரத்தை தேசிய புலனாய்வு முகமை வசம் ஒப்படைப்பது தொடர்பாக நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இதற்காக தமிழக தீவிரவாத தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகளும், மத்திய உள்துறை அமைச்சக அதிகாரிகளும் இணைந்து ஆலோசனை நடத்தி வருவதாகவும் வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகாமை வசம் மாற்றுவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
வழக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமை வசம் அதிகாரப்பூர்வமாக மாற்றப்பட்டால் சரத் சுப்பிரமணியன் அனுப்பியதாக கூறப்படும் ஆயிரக்கணக்கான மின்னஞ்சல்கள், அவற்றின் பின்னணியில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்னணு சாதனங்கள், மிரட்டல்களின் இலக்குகள் மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் பதிவான வழக்குகள் ஆகியவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
மேலும் இந்த மிரட்டல்களின் பின்னணியில் வேறு நபர்களுக்கு தொடர்பு உள்ளதா? மின்னஞ்சல்கள் எங்கிருந்து அனுப்பப்பட்டன? எந்தெந்த இடங்களை குறிவைத்து மிரட்டல்கள் விடுக்கப்பட்டன என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களிலும் விசாரணை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.