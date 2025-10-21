ஆரோவில்லில் தொடங்கப்படவுள்ள டிராம் ரயில் சேவை - தெற்கு ரயில்வே உடன் ஒப்பந்தம்!
ஆரோவில்லில் டிராம் ரயில் சேவையை செயல்படுத்த 4.4 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு டிராம் வழித்தடம் அமைக்கப்பட உள்ளது.
Published : October 21, 2025 at 9:30 AM IST
விழுப்புரம்: புதுச்சேரிக்கு அருகிலுள்ள ஆரோவில்லில் டிராம் ரயில் சேவையை செயல்படுத்த, தெற்கு ரயில்வே உடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் யுனெஸ்கோ (UNESCO) உதவியுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சர்வதேச நகரம் ஆரோவில். மனித ஒற்றுமையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த 1968 ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட இந்த நகரம் புதுச்சேரியில் இருந்து 12 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. அமைதியை விரும்பும் பலரும், உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து குடிபெயர்ந்து இங்கு வாழ்ந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஆரோவில்லிற்கென தனி அடையாளமாக டிராம் ரயில் சேவையை (Tram train service) கொண்டு வர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
டிராம் ரயில் சேவை:
இந்தியாவிலேயே டிராம் ரயில் சேவை தற்போது கொல்கத்தாவில் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த ரயில்கள் 150 ஆண்டுகள் பாரம்பரியம் கொண்டவையாகும். ஆனால், போக்குவரத்து நெரிலால் மேற்குவங்க அரசு இந்த டிராம் ரயில் சேவைகளை ஒரே ஒரு வழித்தடத்தில் மட்டும் இயக்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. இந்த ரயில்கள் ஒரு காலத்தில் சென்னையிலும் ஓடியது. பின்னர், பல்வேறு காரணங்களால் நிறுத்தப்பட்டது.
ஆரோவில்லில் டிராப் ரயில் சேவை:
இந்நிலையில், இந்த டிராம் ரயில் சேவை தற்போது புதுச்சேரிக்கு அருகிலுள்ள ஆரோவில்லில் கொண்டுவருவதற்காக, ஆரோவில் அறக்கட்டளை, தெற்கு ரயில்வேயுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டிருக்கிறது. இதற்காக, ஆரோவில் பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் மண்டலத்தில் பொம்மை ரயில் சேவையுடன், சுமார் 4.4 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கு டிராம் வழித்தடமும் அமைக்கப்பட உள்ளது.
இதனையொட்டி, ஆரோவில் அறக்கட்டளை மற்றும் தெற்கு ரயில்வேயின் மூத்த அதிகாரிகள், இதற்கான இடங்களை ஆய்வு செய்தனர். குறிப்பாக, தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி பிரிவு ரயில்வே மேலாளர் பாலக் ராம் நேகி, இந்த ஆய்வில் பங்கேற்று தொழில்நுட்ப தேவைகள், திட்ட மதிப்பீடு போன்றவற்றை ஆய்வு செய்தார்.
இந்த திட்டத்தின்கீழ், 595 மீட்டர் இருப்புப் பாதையில், குழந்தைகளுக்கான பொம்மை ரயில் 12 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட உள்ளது. அதேபோல், 4.4 கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்ட டிராம் பாதையும் அமைக்கப்பட உள்ளது. இந்த ரயில்கள் மின்சாரம் அல்லது சூரிய சக்தி மூலம் இயங்கும் வகையிலும், மணிக்கு அதிகபட்சமாக 15 கி.மீ வேகத்தில் மாசில்லாத வகையிலும் இயக்கப்படும். டிராம் ரயில் பொதுவாக மின்சாரத்தால் இயக்கப்படுகின்றன. நகர வீதிகளில் இயங்கக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்படும் எனவும் தெரிகிறது.