மக்களே இதை கவனிச்சீங்களா? திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் இடையே 6 நாட்களுக்கு ரயில் ரத்து
மதுரை கோட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் இடையேயான ரயில்கள்ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : July 10, 2026 at 3:04 PM IST
திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் இடையே வரும் ஜூலை 15ஆம் தேதி வரை 6 நாட்களுக்கு ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
திருநெல்வேயில் இருந்து திருச்செந்தூருக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பேருந்துகளிலும், ரயில்களிலும் சென்று வருகின்றனர்.
வேலை நிமித்தமாகவும், உறவினர்களை பார்ப்பதற்காகவும் ஒருதரப்பு மக்கள் செல்கிறார்கள் என்றால், பிரசித்தி பெற்ற முருகன் கோயிலுக்கு செல்வதற்காகவே பெரும்பாலான மக்கள் திருச்செந்தூர் செல்கின்றனர்.
அவ்வாறு வரும் பெரும்பாலானோர் திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் ரயில் மார்க்கத்தையே பெரிதும் பயன்படுத்துகின்றனர்.
இந்நிலையில், மதுரை கோட்டத்தில் நடைபெறவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூர் இடையே இரண்டு ரயில்கள் 6 நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
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அதன்படி, ஜூலை 15, 18, 21, 24, 27, 31 ஆகிய 6 நாட்களில் திருச்செந்தூரில் இருந்து மாலை 4:25 மணிக்கு திருநெல்வேலி செல்லும் பயணிகள் ரயில் (வண்டி எண்: 56754) முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல், ஜூலை 15, 18, 21, 24, 27, 31 ஆகிய 6 நாட்கள் பாலக்காடு திருச்செந்தூர் ரயில் (வண்டி எண்: 16731) மணியாச்சி -திருச்செந்தூர் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இந்த ரயில் பாலக்காட்டில் இருந்து மணியாச்சி வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.பாலக்காடு சென்றடையும் நேரத்திலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மறு மார்க்கத்தில், ஜூலை 18, 21, 24, 27, 30, 31 ஆகிய 6 நாட்கள் திருச்செந்தூரில் இருந்து பாலக்காடு செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (வண்டி எண்: 16732) திருச்செந்தூரில் இருந்து நண்பகல் 12:30 மணிக்கு புறப்பட்டு, 50 நிமிடங்கள் தாமதமாக பாலக்காடு சென்றடையும் என தென்னக ரயில்வே மதுரை மண்டலம் தெரிவித்துள்ளது.