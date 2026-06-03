இந்தியா-நேபாளம் கூட்டுப் பயிற்சித் திட்டம்- நேபாளத்தை சேர்ந்த 25 நிறுவனங்களுக்கு சென்னையில் பயிற்சி
இந்த கூட்டுப் பயிற்சித் திட்டம், நேபாளத்தை சேர்ந்த தொழில் முனைவோரையும், இ்ந்தியாவில் உள்ள தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழில் கட்டமைப்பையும் ஒன்றிணைக்கும் வகையில் உள்ளது.
Published : June 3, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: இந்தியா, நேபாளம் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையேயான கூட்டுத் தொழில் பயிற்சித் திட்டத்தின் கீழ் நேபாளத்தை சேர்ந்த 25 தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இந்தியாவில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து நேபாளத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தனது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிக்கையில், "இந்தியா- நேபாளம் தொழில் கூட்டாண்மை கட்டமைப்பு (IN-SPAN) திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, நேபாளத்தை சேர்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு சென்னையில் உள்ள ஐஐடி சென்னை பிரவர்டக் டெக்னாலஜிஸ் பவுண்டேஷன் நிறுவனத்தில் திங்கள்கிழமை பயிற்சித் திட்டம் தொடங்கியது.
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பயிற்சித் திட்டத் தொடக்க விழாவில், நேபாளத்திற்கான இந்திய தூதர் நவீன் ஶ்ரீவாஸ்தவா காணொலி முறையில் உரையாற்றினார். அவர், இந்திய தொழில் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து கூட்டுப் பயிற்சி பெறும் நேபாளக் குழுவினரை பாராட்டிப் பேசினார். விழாவில், ஐஐடி சென்னை பிரவர்க் டெக்னாலஜிஸ் பவுண்டேஷன் நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரி எம்.ஜே.சங்கர் ராமன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கூட்டுப் பயிற்சித் திட்டம், நேபாளத்தை சேர்ந்த தொழில் முனைவோரையும், இ்ந்தியாவில் உள்ள தொழில் நுட்பம் மற்றும் தொழில் கட்டமைப்பையும் ஒன்றிணைக்கும் வகையில் உள்ளது.
இந்த பயிற்சித் திட்டத்தில் நேபாளத்தை சேர்ந்த 25 தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இந்த பயிற்சித் திட்டத்திற்கான முழு தொகையையும் இந்திய அரசே ஏற்றுக் கொள்கிறது.
குறிப்பாக, இந்தியா-நேபாளம் தொழில் கூட்டாண்மை கட்டமைப்பு திட்டமானது, இந்திய அரசு, ஐஐடி சென்னை பிரவர்க் டெக்னாலஜிஸ் பவுண்டேஷன் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் மற்றும் நேபாளத்தின் காத்மாண்டுவில் உள்ள இந்தியத் தூதரகம் வாயிலாக நிதியளிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது. நேபாளத்தில் இருந்து பயிற்சி பெறும் இரண்டாவது குழு இதுவாகும்.
இந்த பயிற்சித் திட்டத்தில், இணையவெளி பாதுகாப்பு, மின்வணிகம், செயற்கை நுண்ணறிவு, கல்வித் தொழில்நுட்பம், சுகாதாரம், ட்ரோன் தொழில்நுட்பம், தூய்மை தொழில்நுட்பம், வேளாண் தொழில்நுட்பம், சட்டத் தொழில்நுட்பம், காலநிலைத் தொழில்நுட்பம், விண்வெளி மற்றும் நிதித் தொழில்நுட்பம் என பல்வேறு துறைகளில் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
இந்தியா மற்றும் நேபாளம் இடையே எல்லை கடந்த புத்தாக்கத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும்; முதலீட்டுத் தொடர்புகளை வளர்க்க வேண்டும்; நிலையான தொழில் முனைவோர் கூட்டாண்மையை உருவாக்க வேண்டும் ஆகிய நோக்கங்களுக்காக இந்த பயிற்சித் திட்டம் நடத்தப்படுகிறது.
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நேபாளத்தை சேர்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் பங்கு பெறும் இரண்டாவது குழு இதுவாகும். முதலாவது குழுவுக்கு ஐஐடி சென்னை பிரவர்க் டெக்னாலஜிஸ் பவுண்டேஷன் நிறுவனத்தில் கடந்த 2025 டிசம்பர் மாதம் முதல் 2026 ஜனவரி மாதம் வரை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. இந்த பயிற்சிக்காக சுமார் 250 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன; அவற்றில் இருந்து 24 பேர் பயிற்சிக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
இந்த பயிற்சித் திட்டம், சிறப்பான முன்னுதாரணத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது" என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.