வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபடும் அலுவலர்களுக்கு சென்னையில் பயிற்சி முகாம்

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் ஆய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 29, 2026 at 3:21 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணியில் ஈடுபட இருக்கும் அரசு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி முகாம், சென்னை மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்றுள்ளது. இதில் 5 கோடியே 73 லட்சத்து 43 ஆயிரத்து 291 பேர் (5.73 கோடி) வாக்களித்துள்ளனர். அதன்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் 85.15 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் வரும் மே மாதம் 4-ஆம் தேதி எண்ணப்படுகின்றன.

தேர்தலில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள், தமிழ்நாடு முழுவதும் 62 மையங்களில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. வாக்கு எண்ணும் பணியில் 3.60 லட்சம் அரசு ஊழியா்கள் மற்றும் ஆசிரியா்கள் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபட இருக்கும் அலுவலர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் பயிற்சி அளித்து வருகிறது.

இதையும் படிங்க.. தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க போவது யார்? இன்று மாலை வெளியாகிறது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பு

வாக்கு எண்ணும் பணியில் ஈடுபட உள்ள அரசு அலுவலர்களுக்கான பயிற்சி முகாம், சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநிலக் கல்லூரி வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.

தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த பயிற்சி முகாமில், தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 38 மாவட்டங்களை சேர்ந்த தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் என தொகுதிக்கு 4 பேர் வீதம் சுமார் 1,000 பேர் இந்த பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்றுள்ளனர்.

இந்த பயிற்சி முகாமில், தபால் வாக்குகளை எவ்வாறு எண்ணுவது? வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளை எவ்வாறு எண்ண வேண்டும்? வாக்குப் பதிவு நாளன்று பராமரிக்க வேண்டிய படிவங்கள் ஆகியவை குறித்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதைத் தொடா்ந்து, சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் சார்பில், சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் உள்ள அம்மா அரங்கில் வாக்கு எண்ணிக்கை குறித்த பயிற்சி கூட்டம் நாளை(ஏப்ரல் 30) நடைபெற உள்ளது.

இதையும் படிங்க.. மே 4-இல் வாக்கு எண்ணிக்கை: காவல்துறையினருக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு

தமிழ்நாட்டில் வாக்கு எண்ணிக்கையை கண்காணிக்க 2 தொகுதிக்கு ஒரு தேர்தல் பார்வையாளர் என்ற விகிதத்தில் 234 தொகுதிக்கும் தேர்தல் பார்வையாளர்களை தேர்தல் ஆணையம் நியமித்துள்ளது. அவ்வாறு நியமிக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் பார்வையாளர்கள் மே 2-ஆம் தேதி தமிழகத்திற்கு வர உள்ளனர்.

