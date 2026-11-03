முரசு புயல் கோர தாண்டவம்; பொன்னேரி முதல் நெல்லூர் வரை வரிசை கட்டி நிற்கும் ரயில்கள் - பயணிகள் தவிப்பு
விஜயவாடா ரயில்வே கோட்டத்தில் ஆய்வு முடித்து அனுமதி கிடைத்ததும் ரயில்கள் புறப்படும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 3, 2026 at 5:43 PM IST
திருவள்ளூர்: முரசு புயல் தாக்கம் காரணமாக ஆந்திரா வழியே வடமாநிலங்களுக்கு செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் பொன்னேரி முதல் நெல்லூர் வரை ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வங்கக்கடலில் மையம் கொண்டிருந்த முரசு புயல் நெல்லூர் - நரசப்பூர் இடையே ஓங்கோலுக்கு அருகே இன்று அதிகாலை 3.30 முதல் 5.30 மணிக்குள்ளாக கரையை கடந்தது. புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு 120 கிமீ வேகத்தில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசியதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. புயல் கரையை கடந்ததால் பல ரயில்களின் சேவை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
விஜயவாடா கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட காரவாடி ரயில் நிலையத்தில் பலத்த சூறைக்காற்று வீசி வருவதால், தற்காலிகமாக ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆந்திரா வழியே வடமாநிலங்களுக்கு செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் இருந்து பீகார் மாநிலம் டானாபூர் செல்லும் விரைவு ரயில் சுமார் 4 மணி நேரத்திற்கு மேலாக பொன்னேரி ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ரயில் இயக்கப்படாமல் நீண்ட நேரமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் பிளாட்பாரத்திலும், தண்டவாளத்திலும் வடமாநில தொழிலாளர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
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இதேபோல கும்மிடிப்பூண்டி, சூலூர்பேட்டை உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் வடமாநிலங்களுக்கு செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் ஆங்காங்கே ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. சூறைக்காற்று ஓய்ந்து விஜயவாடா கோட்ட ரயில்வே ஊழியர்கள் தண்டவாளங்களை ஆய்வு செய்து அனுமதி அளித்ததும், ரயில்கள் மீண்டும் இயக்கப்படும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.