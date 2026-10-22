தமிழ்நாட்டில் ரயில்வே திட்டங்களை செயல்படுத்த தேவையான உதவிகளை அரசு வழங்கும்- முதலமைச்சர் விஜய் உறுதி
எதிர்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் கேமராக்களைப் ரயில் நிலையங்களில் பொருத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வேயின் பொதுமேலாளர் சுப்பாராவ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 22, 2026 at 11:07 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ரயில்வே திட்டங்களைச் செயல்படுத்த தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் என்று தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் சுப்பாராவிடம் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதி அளித்துள்ளார்.
இந்தியா முழுவதும் சிறப்பு இயக்கம் 6.0 (Special Campaign 6.0) கடந்த அக்டோபர் 02- ஆம் தேதி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பயணிகளின் பங்கேற்புடன் ரயில் நிலையங்களில் தூய்மையை மேம்படுத்தவும், பயணிகளின் கருத்துகளைக் கேட்டறியவும், 'மக்களுடன் ரயில்வே கலந்துரையாடல்' (ரயில் ஜன் சம்வாத்) நிகழ்ச்சி, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய வளாகத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் சுப்பாராவ் தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் சென்னை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஷைலேந்திர சிங் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இதில் கலந்து கொண்ட ரயில் பயணிகள், ரயில் நிலையங்களில் உள்ள வசதிகள், தூய்மை குறித்து ரயில்வே ஊழியர்களுடன் கலந்துரையாடினர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் சுப்பாராவ், "ரயில்களில் பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுகிறது. பயணிகளின் தேவை அதிகரிப்புக்கு ஏற்ப கூடுதல் ரயில்களை இயக்கவும், ரயில் பாதைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும் திட்டமிட்டு வருகிறோம். ரயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைக்கப்படுவதுடன், பயணிகளின் வசதிக்காகக் கூடுதல் ரயில் நிறுத்தங்களும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
'மக்களுடன் ரயில்வே கலந்துரையாடல்' நிகழ்ச்சியில் பயணிகளிடமிருந்து பல்வேறு முக்கியமான கருத்துகள் பெறப்பட்டுள்ளன. கொள்கை அளவில் முடிவெடுக்க வேண்டிய பரிந்துரைகள் ரயில்வே அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். பயணிகள் தங்களது புகார்கள் மற்றும் கோரிக்கைகளைத் தெரிவிப்பதற்காக ரயில்வே செயலி வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் வரும் புகார்களுக்கு விரைவாகப் பதிலளித்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியும்.
அதேநேரத்தில், கொள்கை அளவில் மாற்றங்கள் தேவைப்படும்; பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்த உரிய நடைமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டியிருப்பதால் கூடுதல் காலம் தேவைப்படலாம். முன்பதிவில்லாத பயணிகள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்களைக் குறைப்பதற்காக அம்ரித் பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. பயணிகளின் சிரமங்களைக் குறைக்க மெமு ரயில்களும் இயக்கப்படுகின்றன. அடுத்த 2 முதல் 3 ஆண்டுகளில் வழக்கமான பயணிகள் எதிர்கொள்ளும் கூட்ட நெரிசல் பிரச்சனைகள் குறையும்.
தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைக் காலங்களில் பயணிகளின் தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்தாண்டும் தீபாவளிக்காக சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தீபாவளிப் பண்டிகையையொட்டி ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினர் (RPF) பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். வடகிழக்குப் பருவமழையின்போது ரயில் போக்குவரத்துப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வானிலை ஆய்வு மையத்துடன் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருந்து வருகின்றோம்.
ரயில் பாதைகளில் நிலச்சரிவு உள்ளிட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படாமல் இருக்கக் கண்காணிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டால் உடனடியாகச் சீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இயற்கைப் பேரிடர்கள் ஏற்படும் சூழல்களும் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறது. அனைத்து ரயில் நிலையங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு வருகின்றது. எதிர்காலத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படும் கேமராக்களைப் பொருத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யுடன் தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் சுப்பாராவ் சந்திப்பு
அதைத் தொடர்ந்து, சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யை தெற்கு ரயில்வே பொதுமேலாளர் சுப்பாராவ் இன்று (அக்.22) மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்தார். இந்தச் சந்திப்பின்போது, தமிழ்நாட்டில் ரயில்வே திட்டங்களை விரைவாகச் செயல்படுத்தும்படியும், அதற்குத் தேவைப்படும் அனைத்து உதவிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் என்றும் தெற்கு ரயில்வேயின் பொதுமேலாளர் சுப்பாராவிடம் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதி அளித்தார்.