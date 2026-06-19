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ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளை வெகுவாக கவரும் ரயில் பெட்டி உணவகம் திறப்பு

இந்த ரயில் பெட்டி உணவகத்தில் தென்னிந்திய, வடஇந்திய, சீன வகை உணவுகள், சிற்றுண்டிகள், பானங்கள் மற்றும் துரித வகை உணவுகள் என பலவகை உணவுகள் கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் பெட்டி உணவகத்தை திறந்து வைத்த மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா
ரயில் பெட்டி உணவகத்தை திறந்து வைத்த மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 10:59 PM IST

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ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரயில் பெட்டி உணவகம் பொது மக்களிடையே பெரிதும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

தெற்கு ரயில்வேயின் மதுரை கோட்டத்தில் முதல் முறையாக, ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் பெட்டி உணவகம் (RCR) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மதுரை ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "இந்த உணவகத்தை நிர்வகிக்கும் உரிமம் மானாமதுரையைச் சேர்ந்த தனியார் உணவக நிறுவனத்திற்கு 5 ஆண்டு கால ஒப்பந்தத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போது, தெற்கு ரயில்வேயில் சென்னை சென்ட்ரல், பொத்தேரி, திருச்சி, தஞ்சாவூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் ரயில் பெட்டி உணவகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.

பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ரயில் பெட்டிகள் உடைத்து அழிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக மறுசுழற்சி செய்யப்பட்டு உணவகங்களாக மாற்றப்படுகின்றன. இது ரயில்வே சொத்துக்களின் நிலையான பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பதோடு, பயணிகளுக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் ரயில் பயண நினைவுகளை மீட்டெடுக்கும் வகையிலான ஒரு தனித்துவமான அனுபவத்தையும் வழங்குகிறது.

உட்புறங்கள் வசதியான இருக்கைகள், அலங்கார விளக்குகள், மரத்தாலான அலங்காரப் பலகைகள், ரயில்வே மற்றும் உள்ளூர் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் சூழலுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ரயில் பெட்டி உணவகம் பயணிகள், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்களுக்குச் சேவை செய்வதற்காக 24 மணி நேரமும் செயல்படுகிறது.

இங்கு தென்னிந்திய, வடஇந்திய மற்றும் சீன வகை உணவுகள், சிற்றுண்டிகள், பானங்கள் மற்றும் பல துரித உணவுகள் கிடைக்கும். பயணிகள் ரயிலில் ஏறுவதற்கு முன் இங்கு அமர்ந்து சாப்பிடலாம் அல்லது உணவை ஆர்டர் செய்து எடுத்துச் செல்லலாம்.

நவீனமயமாக்கப்பட்ட சமையலறைகள், சிசிடிவி (CCTV) கண்காணிப்பு மற்றும் எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ (FSSAI) விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட உணவு கையாளுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் சுகாதாரமான முறையில் உணவு தயாரிப்பதற்கு இந்த உணவகம் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. மேலும் வணிக ரீதியான உணவு விற்பனை நிலையங்கள் குத்தகைக்கு விடப்பட்டு இயக்குவதன் மூலம், பயணச்சீட்டு வருவாயைத் தவிர்த்து கூடுதல் வருவாயை ஈட்ட ரயில்வேக்கு இந்த உணவகங்கள் உதவுகின்றன" என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

ரயில் பெட்டிக்குள் அமர்ந்து உணவருந்தும் புதுமையான அனுபவத்தை வழங்குவதால், இந்த ரயில் பெட்ட உணவகம் சுற்றுலாப் பயணிகளையும், குடும்பங்களையும் வெகுவாக ஈர்த்து வரு்கிறது.

ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள இந்த ரயில் பெட்டி உணவகத்தை, மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா இன்று (ஜூன் 19) திறந்து வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் மூத்த கோட்ட வணிக மேலாளர் டி.எல். கணேஷ், கோட்ட வணிக மேலாளர் டி. மோகனப்பிரியா மற்றும் பிற பல துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

ரயில் பெட்டி உணவகம்
RAMESWARAM RAILWAY STATION
RAMESWARAM
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