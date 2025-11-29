வாகன புதுப்பிப்பு கட்டண உயர்வு... வேலைநிறுத்த எச்சரிக்கை விடுத்த டிரைலர் லாரி உரிமையாளர் சங்கம்
உயர்த்தப்பட்ட கட்டண உயர்வை 10 நாட்களுக்குள் திரும்ப பெற வேண்டும் என டிரைலர் லாரி உரிமையாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 29, 2025 at 4:42 PM IST
சென்னை: வாகன புதுப்பிப்பு கட்டண உயர்வை 10 நாட்களுக்குள் திரும்பப் பெறாவிட்டால் தமிழ்நாடு முழுவதும் கண்டெய்னர் லாரிகள் இயக்கப்படாது என அனைத்து டிரைலர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக ராயபுரம் கிழக்கு மாதா கோவில் தெருவில் அமைந்துள்ள டிரைலர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க அலுவலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சங்க நிர்வாகிகள், ''சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கண்டெய்னர் லாரி தொழிலில் 5 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான குடும்பத்தினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். டீசல் விலை உயர்வால் நாங்கள் தொடர்ந்து நஷ்டத்தையே சந்தித்து வருகிறோம்.
தற்போது வாகனம் புதுப்பிக்கும் பணி செய்யும் போது பெயிண்ட், பேப்ரிகேசன் செய்பவர்கள் அனைவரும் தங்களது பராமரிப்பு தொகையை உயர்த்தி உள்ளனர். இது மட்டும் இல்லால் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் 3 மாதத்திற்கான வாகன வரியானது ரூ.7500-ல் இருந்து ரூ.10500 ஆக அதிகப்படுத்தப்பட்டது. மேலும் ஒரு லாரிக்கு ரூ.15 ஆயிரம் முதல் ரூ.20 ஆயிரம் வரை ஆன்லைன் மூலம் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது. இதனால் வாகனங்களை புதுப்பிக்க செல்லும் போது ஆன்லைன் அபராதத்தை முழுவதுமாக செலுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மேலும் தற்போது வாகனம் புதுப்பிக்கும் புதிய கட்டணம் அறிவிக்கப்பட்டு உடனடியாக அது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதில் 15 ஆண்டு முதல் 20 ஆண்டுகள் உள்ள வாகனங்களுக்கு புதுப்பிப்பு கட்டணம் ரூ.850 இல் இருந்து ரூ.14 ஆயிரமாக அதிகரித்துள்ளது. 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலான வாகனங்களுக்கு புதுப்பிப்பு கட்டணம் ரூ.850 இல் இருந்து ரூ.28 ஆயிரமாக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த 15 ஆண்டு காலமாக எந்தவித வாடகை உயர்வும் இல்லாமல் கண்டெய்னர் லாரி தொழிலில் ஈடுபட்டு வரும் எங்களை நசுக்கும் செயலாகவே இது அமைந்துள்ளது. இன்னும் 10 நாட்களுக்குள் புதிய வாகன புதுப்பிப்பு கட்டணத்தை திரும்ப பெறவும், ஆன்லைன் அபராதத்தை தடுக்கும் நடவடிக்கையை மாநில அரசும், மத்திய அரசும் செய்ய வேண்டும்.
மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால், இன்றில் இருந்து 10 ஆவது நாள் சென்னையில் உள்ள 3 துறைமுகங்கள் மட்டும் இல்லாமல் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து தோழமை சங்கங்களையும் ஒன்றிணைத்து தமிழகம் முழுவதும் லாரிகளை இயக்க மாட்டோம்'' என தெரிவித்தனர்.