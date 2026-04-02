நாய் கீறியதை அலட்சியப்படுத்தியதால் விபரீதம்: 11-ம் வகுப்பு மாணவி 'ரேபிஸ்' தாக்கி உயிரிழப்பு

ரேபிஸ் தடுப்பூசி ஏதும் செலுத்திக் கொள்ளாத நிலையில், உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு மாணவி உயிரிழந்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 2, 2026 at 10:18 AM IST

தூத்துக்குடி: வளர்ப்பு நாய் நகத்தால் கீறியதை அலட்சியப்படுத்திய 11-ம் வகுப்பு மாணவி 'ரேபிஸ்' தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள புதியம்புத்தூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் செல்வகுமார். இவர் ரெடிமேட் ஆடைகள் தொழில் செய்து வருகிறார். இவருடைய மனைவி ஜோதி. இவர்களுடைய 16 வயது மகள் தூத்துக்குடியில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 11-ம் வகுப்பு படித்து வந்தார். கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு வீட்டில் தங்களது வளர்ப்பு நாயுடன் மாணவி விளையாடும் போது, நாய் நகத்தால் கீறியுள்ளது. ஆனால், இதை பற்றி பெரிதாக கண்டுகொள்ளாத அந்த மாணவி, இது குறித்து பெற்றோரிடமும் தெரிவிக்காமல் இருந்துள்ளார்.

இந்நிலையில், கடந்த 28-ம் தேதி மாணவிக்கு கடும் காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது. மருந்துகள் கொடுத்தும் காய்ச்சல் குணமாகததால், அவரை சிகிச்சைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அவரது பெற்றோர் அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவருக்கு ரேபிஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்தனர். பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு மாணவியை கொண்டு செல்ல மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மாணவி சிகிச்சைக்காக மதுரைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில், அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். இந்நிலையில், மாணவி உடலில் 'ரேபிஸ்' வைரஸ் தாக்கம் இருப்பதால், அவரது உடலை பெற்றோரிடம் வழங்க அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் மறுத்துவிட்டது.

பின்னர், மதுரை தத்தனேரி சுடுகாட்டில் மாணவியின் உடல் அரசு சார்பில் தகனம் செய்யப்பட்டு, பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பள்ளி மாணவி நாய்க்கடி தடுப்பூசி செலுத்திருந்தால் உயிர் பிழைத்திருக்கலாம் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். வளர்ப்பு நாய் நகம் கீறி மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாய் கடித்தால் மட்டுமல்ல, நாய், பூனைகளின் நகக் கீறலும் 'ரேபிஸ்' வைரஸ் தாக்குதலுக்கு வழிவகுக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாட்டில் நாய்க்கடி பிரச்சனை கடந்த ஒரு வருடமாக அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது. இதன் காரணமாக 'ரேபிஸ்' நோய் ஏற்பட்டு உயிரிழப்பவர்கள் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக அதிகரித்தது. கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மட்டும் 'ரேபிஸ்' தாக்கி 33 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இதனையடுத்து, அனைத்து மாவட்டங்களில் 'ரேபிஸ்' முகாம் நடத்தி நாய்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துதல் போன்ற பணிகளை அரசு மேற்கொண்டது.

மேலும் நாய்க்கடி போன்ற சம்பவங்களை அலட்சியப்படுத்தாமல், உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைகளில் முழுமையான 'ரேபிஸ்' சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பூசிகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது.

