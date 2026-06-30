மனைவி, மகளை கொலை செய்துவிட்டு விபரீத முடிவை தேடிக்கொண்ட நபர்; தருமபுரியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
கொலை சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் அறிந்து வந்த தர்மபுரி எஸ்.பி மகேஸ்வரன் தலைமையிலான காவல்துறையினர், சரண்யா மற்றும் சாத்விகா உடல்களை மீட்டு தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : June 30, 2026 at 5:53 PM IST
தருமபுரி: மனைவி, மகளை கொலை செய்துவிட்டு இளைஞர் விபரீத முடிவெடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தருமபுரி மாவட்டம், கோட்டை கோவில் அருகே அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், அன்னசாகரம் பகுதியை சேர்ந்த சந்தோஷ்(45), அவரது மனைவி சரண்யா(36) மகள் சாத்விகா(14) உள்ளிட்டோர் வசித்து வந்துள்ளனர். சாத்விகா தருமபுரி நகரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில் இன்று காலை சாத்விகாவை பள்ளியில் இருந்து சந்தோஷ் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்துள்ளார். தொடர்ந்து மனைவி சரண்யா மற்றும் மகள் சாத்விகா இருவரையும் கொலை செய்துள்ளார். இதனையடுத்து தனது இருசக்கர வாகனத்தில், சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அதியமான்கோட்டை பகுதிக்கு சென்று வண்டியை நிறுத்திவிட்டு, அங்கு விபரீத முடிவை எடுத்துள்ளார். இதில் அவர் சம்பவம் இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
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இதனிடையே, கொலை சம்பவம் தொடர்பாக தகவல் அறிந்து வந்த தர்மபுரி காவல் கண்காணிப்பாளர் மகேஸ்வரன் தலைமையிலான காவல்துறையினர், சரண்யா மற்றும் சாத்விகா உடல்களை மீட்டு தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் தடயவியல் துறையினர் வரவழைக்கப்பட்டு சடலம் இருந்த இடத்தில் தடயங்களை சேகரித்தனர்.
தற்கொலை செய்து கொண்ட சந்தோஷ் நிலம் வாங்கி விற்பனை செய்து வந்துள்ளார். தொழிலில் ஏற்பட்ட நஷ்டம் காரணமாக அவர் கடந்த ஒரு மாதமாக மனஉளைச்சலில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதன் காரணமாக இந்த கொலை சம்பவம் நடைபெற்றதா? இல்லை வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.