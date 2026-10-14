ரயில் நிலைய கழிவறை துவாரத்தில் விழுந்து பெண் மரணம்- பயணிகளின் பாதுகாப்புக்கு யார் பொறுப்பு?
பறக்கும் ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்பு என்பது காவலர்களின் ரோந்து பணியுடன் முடிந்துவிடுவதில்லை. முறையான கண்காணிப்பும், பாதுகாப்பான கட்டமைப்பும் அவசியம்.
Published : October 14, 2026 at 11:00 PM IST
-BY சுபாஷ் தயாளன்
மயிலாப்பூர் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தில் பெண் பயணி உயிரிழந்த சம்பவம், சென்னையில் உள்ள பறக்கும் ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளின் பாதுகாப்பு எந்த அளவுக்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
பெங்களூரைச் சேர்ந்த விஜயா (52) என்பவர், சென்னையில் வசிக்கும் தனது மகளின் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சென்னைக்கு வந்திருந்தார். சம்பவத்தன்று மகள் மற்றும் பேத்தியுடன் மயிலாப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இறங்கிய அவர், இயற்கை உபாதையைக் கழிக்க கழிவறைக்குச் சென்றுள்ளார். நீண்ட நேரமாகியும் அவர் திரும்பி வராததால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது மகள், ரயில் நிலையம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் தேடிப்பார்த்து விட்டு மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.
நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு மயிலாப்பூர் பறக்கும் ரயில் நிலையத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதாகக் கிடைத்த தகவலின் பேரில், போலீஸார் சோதனை மேற்கொண்டபோது, பயன்படுத்தப்படாத அறையில் விஜயாவின் உடல் அழுகிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
இரண்டு தளங்களில் இருந்த துவாரங்கள்
போலீஸாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், ரயில் நிலையத்தின் இரண்டாவது தளத்தில் உள்ள பயன்படுத்தப்படாத அறைக்குள் விஜயா சென்ற போது, அங்குள்ள சுமார் ஒன்றரை அடி அகலமுள்ள துவாரம் வழியாக கீழே விழுந்திருக்கலாம் என்றும், அந்தத் துவாரத்துக்கு நேராக முதல் தளத்திலும் மற்றொரு துவாரம் இருந்ததால், அதன் வழியாக அவர் கீழ்ப்பகுதியில் விழுந்திருக்கலாம் என்றும் சந்தேகிக்கிறார்கள்.
பிரேதப் பரிசோதனையில், அவர் கீழே விழுந்ததில் படுகாயம் அடைந்து இறந்து உள்ளாரே தவிர வேறு எந்த செயலும் நடைபெறவில்லை என திருவான்மியூர் ரயில்வே போலீசார் தெரிவித்தனர். இந்த சம்பவம் குறித்து சென்னை திருவான்மியூர் இருப்புப்பாதை காவல் நிலைய போலீசார், பிஎன்ஸ் சட்டப் பிரிவு 194-இன் (இயற்கைக்கு மாறான மரணங்கள்) கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து ரயில்வே ஆர்டிஐ ஆர்வலர் தயானந்த் கிருஷணன் கூறுகையில், "ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காகக் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. ஆனால், பல இடங்களில் செயல்படுகின்றனவா என்பதைக் கண்காணிப்பதில் போதிய கவனம் செலுத்தப்படுவதில்லை.
மயிலாப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் கழிப்பறைக்குச் சென்ற பெண் காணாமல் போன சம்பவத்தில், உடனடியாகக் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்திருக்க வேண்டும். அவருடன் வந்தவர்கள் புகார் அளித்த பிறகும், சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்வதில் தாமதம் ஏற்பட்டது கவலை அளிக்கிறது. ரயில் நிலையங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் அனைத்தும் தொடர்ந்து செயல்படும் வகையில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். ரயில் நிலையங்களில் நடைபெறும் சம்பவங்களைக் கண்காணிக்கவும், அவசர உதவி கோரும் பயணிகளுக்கு விரைந்து உதவவும் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் முறையாகச் செயல்பட வேண்டும்.
பறக்கும் ரயில் நிலையங்களில், அடிப்படை வசதிகளில் பல்வேறு குறைபாடுகள் உள்ளன. மயிலாப்பூர், திருவல்லிக்கேணி உள்ளிட்ட முக்கிய நிலையங்களில் பயணிகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்பக் கழிப்பறை வசதிகள் இல்லை. பல இடங்களில் ஒரு கழிப்பறை மட்டுமே இருப்பதும், அதுவும் முறையாகப் பராமரிக்கப்படாததும் பயணிகளுக்குச் சிரமத்தை ஏற்படுத்துகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
ரயில்வே காவல்துறை அதிகாரி விளக்கம்
இதுகுறித்து திருவான்மியூர் இருப்புப்பாதை காவல்துறை அதிகாரி கூறுகையில், "திருவான்மியூர் ரயில்வே காவல் நிலைய எல்லைக்குள் வரும் 20 ரயில் நிலையங்களிலும் சுழற்சி முறையில் எட்டு இருப்பு பாதை காவலர்கள் ரோந்து மற்றும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
பயணிகளின் உடைமைகளை பாதுகாப்பதற்கும் பயணிகளின் கண்காணிக்கவும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை குழுவினரும் தனியாக செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
முண்டகக்கண்ணியம்மன் கோயில் ரயில் நிலையத்தைத் தவிர, மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பிற நிலையங்களில் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. முண்டகக்கண்ணியம்மன் கோயில் ரயில் நிலையத்திலும் சிசிடிவி பொருத்த ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு மயிலாப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்ற குற்றச் சம்பவம் ஒன்றில் சிசிடிவி உதவியுடன் தொடர்புடைய நபரைக் கண்டறிய முடிந்தது. குற்றச் சம்பவங்களில் துப்பு துலக்குவதுடன், சந்தேகத்துக்கிடமான நடமாட்டங்களைக் கண்டறிவதற்கும் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள் உதவுகின்றன.
ஆனால், மயிலாப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பெண் காணாமல் போன நாளுக்கு முந்தைய நாளில்தான் சிசிடிவி கேமராக்கள் பழுதாகி உள்ளன. அதனை சரி செய்யும் முயற்சியில் ரயில்வே அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். மதியம் மற்றும் இரவு நேரங்களில் பறக்கும் ரயில் நிலையங்களில் அதிக அளவில் பயணிகள் கூட்டம் இருக்காது இதனால் அப்போது பெண்கள் பாதுகாப்பிற்காக சிங்கப்பெண் அதிரடி படையினர் வந்து செல்வார்கள்.
ஆனால் ரயில் நிலையங்களில் உள்ள கழிப்பறைகள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படாத அறைகள் தொடர்பான பராமரிப்புப் பணிகள் ரயில்வே துறையின் கட்டுப்பாட்டில் வருகின்றன. சம்பவம் நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்படும் அறையின் கதவு தற்போது மூடப்பட்டு, யாரும் உள்ளே செல்லாத வகையில் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த இடத்துக்குள் யாரும் செல்லக் கூடாது என்பதை அறிவுறுத்தும் எச்சரிக்கைப் பலகையும் வைக்கப்பட்டுள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே அதிகாரி ஒருவரை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "மயிலாப்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பெண் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. விசாரணை முழுமையாக முடிந்து அறிக்கை கிடைத்த பிறகே அந்தப் பெண் சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு எப்படிச் சென்றார்? அங்கு என்ன நடந்தது? உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்கும். விசாரணை முடிவடைவதற்கு முன்பாகவே எதையும் உறுதியாகக் கூற முடியாது.
விபத்து நடந்ததாகக் கூறப்படும் இடம், பயணிகள் பயன்படுத்தும் கழிப்பறை அல்ல. அந்த அறை எதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது? அது ஏன் திறந்த நிலையில் இருந்தது? அங்கு இருந்த துவாரம் ஏன் மூடப்படவில்லை என்பது குறித்து கேள்விகளுக்கு விசாரணை முடிந்த பிறகே உறுதியான விவரங்களைத் தெரிவிக்க முடியும்" என்று தெரிவித்தார்.
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ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் தினமும் நம்பி பயன்படுத்தும் பறக்கும் ரயில் நிலையங்களில் பாதுகாப்பு என்பது காவலர்களின் ரோந்துடன் மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை. முறையான கண்காணிப்பு, பாதுகாப்பான கட்டமைப்பு, செயல்படும் கண்காணிப்புக் கேமராக்கள், தூய்மையான அடிப்படை வசதிகள் ஆகிய அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்தால்தான் பயணிகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முடியும்.
எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுப்பதற்கான வழிவகை செய்ய வேண்டும் என்பதே பயணிகளின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.