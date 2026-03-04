நாங்குநேரி கோரம்; எரிந்தது கட்டாவின் உடல் மட்டுமல்ல; அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதியும் தான்
நாங்குநேரி உள்ளூர் சாதி பகையில் சம்பந்தமே இல்லாமல் கணவனை பறிகொடுத்த வடமாநில பெண்ணின் கண்ணீர் கலங்கடித்துள்ளது.
Published : March 4, 2026 at 10:59 PM IST
BY - இரா.வீரமணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: மொழி தெரியாத ஊரில் இது போன்ற சாதிய வெறியர்களால் கணவரை பலி கொடுத்த மஸ்தானி போராட வழி இல்லாமல் கண்ணீரோடு கணவரின் இறுதி சடங்கை முடித்து கொண்டார். பிணவறையில் இருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள நவீன எரியூட்டும் மையத்தில் டிரானத் கட்டாவின் உடல் எரியூட்டப்பட்டது. எரிந்தது கட்டாவின் உடல் மட்டுமல்ல; அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதியும் தான் என்பது மஸ்தானியின் கண்ணீரில் தெரிந்தது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் நாங்குநேரி அருகே பெரும்பத்து, புளியங்குளம் ஆகிய கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் இரவு 9 பேர் கொண்ட கும்பல் போதையின் உச்சத்தில் ரோட்டில் தென்பட்டவர்களை எல்லாம் அரிவாளால் வெட்டியது. இந்த கொடூர தாக்குதலில் இந்திரா காலனியை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஜான் மற்றும் ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த டிரானத் கட்டா ஆகிய இரண்டு பேர் பரிதாபமாக கொல்லப்பட்டனர். மேலும் 7 பேர் படுகாயங்களுடன் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இச்சம்பவம் நெல்லை முழுவதும் மிகுந்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் நேற்று தொடர் போராட்டம் நடத்தினர். பின்னர் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அரசு சார்பில் சபாநாயகர் அப்பாவு பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடம் நேரில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அதனை தொடர்ந்து போராட்டத்தின் தீவிரம் குறைந்தது.
இருப்பினும் ஜான் உடலை பெற்றுக் கொள்ளாமல் தொடர்ந்து அமைதி வழியில் மக்கள் போராடி வருகின்றனர். பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பொறுத்தவரை, இந்த கொடூர தாக்குதல் சாதி பின்னணியில் நடந்ததாகவும், காவல்துறை தரப்பில் மது மற்றும் கஞ்சா போதையில் நிகழ்ந்ததாகவும் கூறுகின்றனர்.
ஆனால், இப்போது வரை தாக்குதலுக்கான காரணம் குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக காவல்துறை எந்த தகவலும் வெளியிடவில்லை. அதே வேளையில், குற்றத்தில் ஈடுபட்ட 9 பேருமே ஒரே சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த அவர்கள் குறிப்பிட்ட இரண்டு சமூகத்தினரை குறி வைத்தே தாக்குதல் நடத்தியதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் கிராமத்தினர் வைக்கும் குற்றச்சாட்டு.
ஏற்கெனவே நாங்குநேரி பகுதியில் சாதி ரீதியாக பல்வேறு மோதல் சம்பவம் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், இந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்ட அனைவருமே 19, 20 வயது மட்டுமே நிரம்பிய இளைஞர்கள் ஆவர். இதற்கு, பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த மறைந்த ரவுடி மணல்மேடு சங்கர் புகைப்படத்துடன் ஒட்டிய போஸ்டரால் குறிப்பிட்ட இரு சமூகத்தினர் இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்டதாகவும், அதன் தொடர்ச்சியாகவே இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றதாகவும் ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.
உள்ளூரில் இரு சமூகத்தினரிடையே இருக்கும் மோதல் போக்கால், வெளிமாநிலத்தில் இருந்து பிழைக்க வந்த அப்பாவி தொழிலாளி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் கொடூரத்தின் உச்சமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த கொடுர சம்பவம் நடைபெற்ற பெரும்பத்து பகுதியில் செங்கல் சூளை ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இங்கு ஒடிசா, ஜார்கண்ட், சத்தீஸ்கர் ஆகிய வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சுமார் 30 பேர் பணிபுரிகின்றனர். அதில் ஒடிசா மாநிலம், பலாங்கீர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த டிரானத் கட்டா (50) தனது மனைவி மஸ்தானி, மகன்கள் ஜெயதேவ் (19) பார்த்தாவ் கட்டா (14) ஆகியோருடன் தங்கி இருந்தபடி அந்த செங்கல் சூளையில் பணிபுரிந்து வந்தார்.
சம்பவத்தன்று டிரானத் கட்டா இரவு 7.30 மணியளவில் கடையில் மாவு வாங்குவதற்காக சைக்கிளில் சென்றுள்ளார். அப்போது போதையின் உச்சத்தில் அந்த வழியாக இருசக்கர வாகனங்களில் கொலை வெறியோடு வந்த அந்த கும்பல் டிரானத் கட்டா ஒரு வட மாநில தொழிலாளி என்று கூட தெரியால் அவரை தலை மற்றும் முகத்தில் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். இதை சற்றும் எதிர்பாராத டிரானத் கட்டா சரிந்து கீழே விழுந்துள்ளார்.
சுமார் 20 நிமிடங்கள் கழித்துதான் அருகில் இருந்த பொதுமக்கள் அவரை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். ஆனால் செல்லும் வழியிலேயே அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். மாவு வாங்க சென்ற கணவரை காணவில்லை என மஸ்தானி தேடினார். அப்போது கணவர் உயிரிழந்த தகவல் தெரிய வந்து அவருக்கு பேரிடியை கொடுத்துள்ளது.
சொந்த ஊரில் பிழைக்க வழி இல்லாமல், யார் வம்புக்கும் செல்லாமல் இங்கு வந்து பணிபுரிந்து வருகிறோமே... என்ன காரணத்திற்காக தனது கணவரை கொலை செய்தார்கள்? யார் இந்த கொலையில் ஈடுபட்டார்கள்? என எதுவுமே தெரியாத மஸ்தானி புலம்பி அழுதுள்ளார். சக தொழிலாளர்கள் அவரை சமாதானப்படுத்தி உள்ளனர்.
ஒருபுறம் உயிரிழந்த ஜானுக்கு ஆதரவாக அவர் சார்ந்த சமூகத்தினர் மற்றும் ஊர் பொதுமக்கள் தொடர்ச்சியாக போராடி ஜானின் குடும்பத்திற்கு நீதி வாங்கி கொடுக்க முயற்சி செய்து வருகின்றனர். ஆனால் எந்த காரணமும் இல்லாமல் கணவனை இழந்த டிரானத் கட்டாவின் மனைவி மஸ்தானிக்காக போராட இங்கு ஒருவர் கூட வரவில்லை என்பது தான் வேதனையின் உச்சம்.
ஏற்கனவே மிக மிக வறுமையோடு தான் அவர்கள் வேலை தேடி இங்கு வந்துள்ளனர். எந்த ஆதரவும் இல்லாமல் எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்ய முடியாது என்பதை அறிந்த மஸ்தானி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் வேறு வழியின்றி அமைதியாக கட்டாவின் உடலை பெற்றுக்கொள்ள சம்மதித்தனர். அதன்படி திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் பிணவறையில் உடற்கூறாய்வு செய்து வைக்கப்பட்ட டிரானத் கட்டாவின் உடல் இன்று அவரது மனைவியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. கண்ணீரோடு மஸ்தானி தனது கணவரின் உடலை பெற்றுக் கொண்டார். அடுத்த நொடியே ஏங்கி ஏங்கி அவர் அழுதது பார்ப்போரை கலங்கச் செய்தது.
அவரது மூத்த மகன் ஜெயதேவ் தனது தாயை ஆசுவாசப்படுத்தி ஆட்டோவில் அழைத்துச் சென்றார். சொந்த ஊருக்கு உடலை எடுத்து செல்ல பண வசதி இல்லாததால், இங்கேயே இறுதி சடங்கை செய்ய முடிவெடுத்தனர். பிணவறையில் இருந்து சுமார் இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள விஎம் சத்திரம் நவீன எரியூட்டும் மையத்தில் டிரானத் கட்டாவின் உடல் எரியூட்டப்பட்டது. எரிந்தது கட்டாவின் உடல் மட்டுமல்ல; அவருக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதியும் தான் என்பது மஸ்தானியின் கண்ணீரில் தெரிந்தது.
மொழி தெரியாத ஊரில் இது போன்ற சாதிய வெறியர்களால் கணவரை பலி கொடுத்த மஸ்தானி போராட வழி இல்லாமல் கண்ணீரோடு கணவரின் இறுதி சடங்கை முடித்து கொண்டார். இந்த சம்பவத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட மற்றொரு நபரான உள்ளூரைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஜான் மனைவிக்கு அரசு சார்பில் வீடு கட்டுவதற்கான ஆணையும் சபாநாயகர் சார்பில் வழங்கப்பட்டது. அதே சமயம் டிரானத் கட்டாவின் மனைவிக்கு தற்போது வரை அரசு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை. எனவே, பாதிக்கப்பட்ட மஸ்தானிக்கு தமிழ்நாடு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பது உறவினர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.