திருவேற்காடு அருகே மர்ம காய்ச்சலுக்கு ஒரு வயது ஆண் குழந்தை உயிரிழப்பு
குழந்தை பிருத்விக்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பு தான் முதலாவது பிறந்த நாளை பெற்றோர் கொண்டாடி உள்ளனர்.
Published : September 24, 2026 at 8:46 PM IST
சென்னை: திருவேற்காடு அருகே, மர்ம காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட 1 வயது ஆண் குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவேற்காடு நகராட்சிக்கு உட்பட்ட காடுவெட்டி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பாபு. இவரது மனைவி சங்கீதா. இந்த தம்பதியினரின் 1 வயது ஆண் குழந்தை பிருத்விக்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பு தான் முதலாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி உள்ளனர்.
இந்நிலையில் பிருத்விக்கு கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன் திடீரென காய்ச்சல் வந்துள்ளது. இதையடுத்து, பெற்றோர் குழந்தையை அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளித்துள்ளனர்.
நேற்று இரவு வழக்கம் போல் குழந்தை உறங்கிய நிலையில், இன்று காலை குழந்தையின் ஆசனவாய் பகுதியில் அதிக அளவில் ரத்தம் இருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர், உடனடியாக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் குழந்தையை பூவிருந்தவல்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு குழந்தையை பரிசோதித்து மருத்துவர்கள், குழந்தை ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.
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இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த திருவேற்காடு காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மர்ம காய்ச்சலால் 1 வயது ஆண் குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவேற்காட்டில் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்ட 1 வயது குழந்தை உயிரிழந்திருப்பது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) September 24, 2026
தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு காய்ச்சல் பாதிப்புகள் குறித்து தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகிவரும் நிலையில், மக்களின் உயிரைப் பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு, தற்போது இடைத்தேர்தலில் மும்முரம் காட்டிக்…
இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் பறிபோக வேண்டும்? - கனிமொழி
இந்நிலையில், இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் போன பிறகு தவெக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "திருவேற்காட்டில் காய்ச்சலால் அவதிப்பட்ட 1 வயது குழந்தை உயிரிழந்திருப்பது மிகுந்த வேதனையளிக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு காய்ச்சல் பாதிப்புகள் குறித்து தொடர்ந்து செய்திகள் வெளியாகிவரும் நிலையில், மக்களின் உயிரைப் பாதுகாக்க வேண்டிய அரசு, தற்போது இடைத்தேர்தலில் மும்முரம் காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.
சுகாதாரத் துறை அமைச்சர், தாராபுரத்தில் தீவிர தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் பறிபோன பின், தவெக அரசு இதற்குப் பொறுப்பேற்று, மக்களின் உயிரைக் காப்பாற்ற உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கப் போகிறது?" என்று கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.