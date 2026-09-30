கமுதி அருகே சோகம்: மின்சாரம் தாக்கி அக்கா, தம்பி உயிரிழப்பு
உயிரிழப்பு தொடர்பாக அபிராமம் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : September 30, 2026 at 4:17 PM IST
ராமநாதபுரம்: கமுதி அருகே மின்சாரம் தாக்கி அக்கா, தம்பி இருவரும் உயிரிழந்த சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள அச்சங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மேகன்தாஸ். இவருக்கு நிறைமதி (வயது 10) என்ற 5-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மகளும், பாலபிரவீன் (வயது 6) என்ற ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் மகனும் இருந்தனர். இந்நிலையில், நிறைமதியும், பாலபிரவீனும் அவர்களது வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அருகே விளையாடி கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது இருவரும் அங்கிருந்த இரும்புக் கம்பிகளை பிடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அவர்கள் அந்த இரும்பு கம்பிகளை பிடித்த போது எதிர்பாராத விதமாக அதிலிருந்து மின்சாரம் பாய்ந்ததாக தெரிகிறது. இதில் நிறைமதியும், பாலபிரவீனும் மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்து அங்கு வந்த குழந்தைகளின் உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அபிராமம் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, உயிரிழந்த இரண்டு குழந்தைகளின் உடல்களையும் கைப்பற்றிய காவல் துறையினர், பிரேத பரிசோதனைக்காக கமுதி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல்களை அனுப்பி வைத்தனர்.
மேலும், மின்சாரம் பாய்ந்து குழந்தைகள் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த காவல் துறையினர் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் மின்கசிவு ஏற்பட்டதற்கான காரணம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அக்கா, தம்பி இருவரும் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அச்சங்குளம் கிராமத்தில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.