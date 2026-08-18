ரூ.4 லட்சம் மதிப்பிலான 2 டன் குண்டுமல்லி ஏரியில் கொட்டி அழிப்பு
குண்டுமல்லியின் சந்தைவிலை கடும் சரிவை கண்டதால் விவசாயிகள் பெரும் வேதனைக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
Published : August 18, 2026 at 4:36 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: சந்தம்பட்டி கிராமத்தில் ரூ.4 லட்சம் மதிப்பிலான 2 டன் குண்டுமல்லி பூக்களை விவசாயிகள் ஏரியில் கொட்டி அழித்தது அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த சந்தம்பட்டி, குள்ளம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் குண்டுமல்லி சாகுபடி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், குண்டுமல்லியின் சந்தை விலை கடும் சரிவைக் கண்டதால் விவசாயிகள் பெரும் வேதனைக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.
இதன் காரணமாக, சந்தம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த 20-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் ஒன்று திரண்டு, அறுவடை செய்த சுமார் 2 டன் குண்டுமல்லி பூக்களை பெங்களூரு சந்தைக்குக் கொண்டு சென்றுள்ளனர். ஆனால் அங்கு பூக்களின் வரத்து அதிகமாக இருந்ததால், பெங்களூரு வியாபாரிகள் இந்த குண்டுமல்லிகளை வாங்க மறுத்து திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, அப்பூக்களை மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள வாசனை திரவியங்களை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைக்குக் கொண்டு செல்ல விவசாயிகள் முயன்றபோது, அங்குத் தேவைக்கு அதிகமாகப் பூக்கள் இருப்பதாகக் கூறி வாகனத்தை வர வேண்டாம் எனத் தெரிவித்துவிட்டனர். இதனால் எதற்கும் பயன்படாமல் போன 2 டன் குண்டுமல்லி பூக்களை, விவசாயிகள் வேறு வழியின்றி சந்தம்பட்டி ஏரியில் கொட்டி அழித்தனர்.
மேலும், தற்போது சந்தையில் குண்டுமல்லி ஒரு கிலோ ரூ.200-க்கு மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில், சந்தம்பட்டி ஏரியில் கொட்டி அழிக்கப்பட்ட குண்டுமல்லி பூக்களின் மதிப்பு ரூ. 4 லட்சம் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டு இதே நாளில் ஒரு கிலோ குண்டுமல்லி ரூ.1000-க்கு விற்பனையானது. அந்த விலையின்படி கணக்கிட்டால் இந்த பூக்களின் மதிப்பு ரூ.20 லட்சம் என கூறப்படுகிறது.
குண்டுமல்லி பூக்களின் விலை சரிவால், பூப்பறிக்கும் கூலிக்குக்கூட குண்டுமல்லியை விற்க முடியாததால், கடன் வாங்கி கூலியாட்களுக்குக் சம்பளம் கொடுத்ததாக சந்தம்பட்டி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும், இதுகுறித்து விவசாயி சக்திவேல் கூறியபோது, “சந்தம்பட்டி பகுதியை சுற்றியுள்ள 1000-க்கும் மேற்பட்ட ஏக்கரில் குண்டுமல்லி பயிரிட்டுள்ளோம். நாங்கள் முழுக்க முழுக்க பெங்களூரு சந்தையை நம்பியுள்ளோம்.
வரலட்சுமி பூஜை கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், அதற்காக பூக்களை பறித்து விற்பனைக்காக கொண்டு சென்றோம். ஆனால், கடும் விலை சரிவு காரணமாக பூக்களை விற்க முடியவில்லை. அதனால், ஏரியில் கொட்டியுள்ளோம்” என்று கூறினார்.
இந்நிலையில், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கவும், இதுபோன்ற இழப்புகளைத் தவிர்க்கவும் போச்சம்பள்ளி சிப்காட் வளாகத்தில் குண்டுமல்லி பூக்கள் மூலம் வாசனைத் திரவியம் தயாரிக்கக் கூடிய அரசுச் வாசனை திரவிய தொழிற்சாலையை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துத் தர வேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.