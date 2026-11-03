கொளத்தூர் அருகே இன்ஸ்டாமார்ட் குடோனில் தீ விபத்து - மூச்சுத் திணறி காவலாளி உயிரிழப்பு
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கொளத்தூர் மற்றும் செம்பியம் தீயணைப்பு வீரர்கள், காவலாளி ராமமூர்த்தியின் உடலை மீட்டு பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
Published : November 3, 2026 at 4:23 PM IST
சென்னை: சென்னை கொளத்தூர் அருகே இன்ஸ்டா மார்ட் குடோனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், காவலாளி மூச்சுத் திணறி உயிரிழந்தார்.
கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட பெரவள்ளூர் அகரம் எஸ்.ஆர்.பி. கோவில் தெருவில், ஆலம் (45) என்பவருக்கு சொந்தமான கட்டிடத்தில், இன்ஸ்டாமார்ட் குடோன், கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறது. ஆன்லைனில் பொருட்களை ஆர்டர் செய்பவர்களுக்கு இங்கிருந்து பொருட்கள் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிறுவனத்தின் மேலாளராக வைதி என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார். இன்று காலை 7 மணி அளவில் குடோனில் இருந்து கரும்புகை வெளியே வந்துள்ளது. இதனைக் கண்ட அந்த நிறுவனத்தின் காவலாளியான மாத்தூரைச் சேர்ந்த ராமமூர்த்தி (54) என்பவர் உள்ளே சென்று பார்த்தார். அப்போது கரும்புகை அவரை சூழ்ந்து கொண்டு மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே அவர் உயிரிழந்தார்.
உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்த கொளத்தூர் மற்றும் செம்பியம் தீயணைப்பு வீரர்கள், காவலாளி ராமமூர்த்தியின் உடலை மீட்டு பெரியார் நகர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போராடி தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். இந்த நிலையில், இந்த விபத்து குறித்து பெரவள்ளூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.