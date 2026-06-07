டிராக்டர் ஓட்டிய சிறுவனால் விபரீதம்- 2 வயது குழந்தை உயிரிழப்பு
விபத்தில் சிக்கி குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் மேட்டுப்பாளையம் கிராம மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : June 7, 2026 at 7:49 AM IST
அரியலூர்: 15 வயது சிறுவன் டிராக்டரை இயக்கி ஏற்படுத்திய விபத்தில் 2 வயது குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்ததால் மேட்டுப்பாளையம் கிராம மக்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.
அரியலூர் மாவட்டம், செந்துறை அருகே உள்ள மேட்டுப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ரவி. இவர் சென்னையில் டீ கடை ஒன்றில் மாஸ்ட்டராகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். இவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். 10 ஆண்டுகள் தவமிருந்து பிறந்த ஆண் குழந்தைக்கு முகிலன் என்று பெயரிட்டு வளர்ந்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், ரவி விடுமுறைக்காக சென்னையில் இருந்து தனது சொந்த ஊரான மேட்டுப்பாளையம் கிராமத்திற்கு சென்றுள்ளார். தனது இரண்டு வயது குழந்தையான முகிலனை டிவிஎஸ் எக்ஸ் இருசக்கர வாகனத்தில் முன்புறம் நிற்க வைத்து சென்னிவனம் நோக்கிச் சென்றுக் கொண்டிருந்தார். சென்னிவனம் அருகே வளைவில் திரும்பும்போது ரவியின் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது எதிரே வந்த டிராக்டரின் டிப்பர் கழன்று மோதியுள்ளது.
இந்த விபத்தில் இரண்டு வயது குழந்தை சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தது. படுகாயங்களுடன் இருந்த ரவியை சாலையோரம் சென்றவர்கள் மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அரியலூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றன. விபத்து குறித்து தகவலறிந்து விரைந்து வந்த செந்துறை காவல்துறையினர், குழந்தையின் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரியலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், சென்னிவனத்தைச் சேர்ந்த 15 வயது சிறுவன் டிராக்டரை ஓட்டி வந்ததும், அப்போது டிப்பர் திடீரென கழன்று இருசக்கர வாகனத்தின் மோதி விபத்தை ஏற்படுத்தியதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, டிராக்டரை இயக்க சிறுவனுக்கு அனுமதிக் கொடுத்த அவரது தந்தை நல்லசாமி என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.அத்துடன், விபத்தை ஏற்படுத்திய டிராக்ட்டரையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதனிடையே இரண்டு வயது குழந்தை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம், மேட்டுப்பாளையம் கிராம மக்களிடையே சோகத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
18 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்களை இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களை ஓட்ட அனுமதிப்பது சட்டப்படி குற்றம் என்று காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை விடுத்ததுடன் அவ்வப்போது விழிப்புணர்வையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.