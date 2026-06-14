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கென்யாவில் இருந்து சிகிச்சைக்காக வந்த கைக்குழந்தை விமானத்திலேயே உயிரிழந்த சோகம்

இன்று காலை சுமார் 8.15 மணிக்கு சென்னையில் தரையிறங்க வேண்டிய விமானம், குழந்தைக்காக 23 நிமிடங்கள் முன்னதாக 7.52 மணிக்கே சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 11:07 PM IST

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சென்னை: கென்யாவில் இருந்து மருத்துவ சிகிச்சைக்காக சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட பிறந்து 58 நாட்களே ஆன கைக்குழந்தை, விமானத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கென்யா நாட்டைச் சேர்ந்த முவய் முதொனி தம்பதிக்கு 58 நாட்களுக்கு முன்னதாக ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது. எலினா என பெயர் சூட்டப்பட்ட அந்த குழந்தை, பிறந்ததில் இருந்து உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தது.

மருத்துவ பரிசோதனையில் குழந்தையின் இதயத்தில் சிறிய ஓட்டை இருந்தது தெரியவந்துள்ளது. இதனால் சென்னையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளித்து காப்பாற்றுவதற்காக கென்யா தம்பதி குழந்தையை சென்னை அழைத்து வர முடிவு செய்தனர்.

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இதையடுத்து அந்த தம்பதி கென்யாவில் இருந்து துபாய் சென்று, துபாயில் இருந்து எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமான மூலம் நேற்று இரவு சென்னைக்கு வந்து கொண்டிருந்தனர். விமானம் சென்னை வான்பரப்பை நெருங்கி பறந்து கொண்டிருந்தபோது குழந்தைக்கு திடீரென உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து விமானிக்கு விமான பணிப்பெண்கள் தகவல் தெரிவித்தனர். உடனடியாக விமானி, சென்னை விமான நிலைய கட்டுப்பாட்டு அறை எண்ணுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். இதையடுத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் அவசரகால மருத்துவக் குழுவினர் தயார் நிலையில் இருந்தனர். அந்த விமானத்தை முன்னுரிமை கொடுத்து தரையிறக்கம் செய்யவும் அனுமதி அளித்தனர்.

இன்று காலை சுமார் 8.15 மணிக்கு சென்னையில் தரையிறங்க வேண்டிய விமானம் 23 நிமிடங்கள் முன்னதாக 7.52 மணிக்கே சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியது.

உடனடியாக தயார் நிலையில் இருந்த மருத்துவக் குழுவினர் விமானத்திற்குள் ஏறி குழந்தையை பரிசோதித்தனர். ஆனால், குழந்தை ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டது தெரியவந்தது. அதைப் பா்ரத்து கென்ய தம்பதி கதறி அழுதனர். இதனால் விமானத்தில் இருந்த அனைத்து பயணிகளும் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர்.

பின்னர், இறந்த குழந்தை கென்யாவை சேர்ந்தவராக இருப்பதால் குடியுரிமை நடைமுறைகள் செய்து முடிக்கப்பட்டபின் குழந்தையின் உடல் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து செங்கல்பட்டு மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

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கென்யாவில் இருந்து மருத்துவ சிகிச்சைக்காக விமானத்தில் சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட இரண்டு வயது குழந்தை விமானத்தில் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

TAGGED:

KENYA CHILD
CHENNAI AIRPORT
MEDICAL TREATMENT
KENYA CHILD DEATH IN FLIGHT

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