ETV Bharat / state

ஹெல்மெட் அணிந்தால் இலவச வெள்ளி நாணயம்: தஞ்சையை திக்குமுக்காட செய்த போலீசார்

புத்தாண்டை முன்னிட்டு தஞ்சை பெரியக் கோயிலில் பொதுமக்கள் புத்தாடை அணிந்து குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்கள் வெள்ளி நாணாயம் வழங்கிய போக்குவரத்து போலீசார்
ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்கள் வெள்ளி நாணாயம் வழங்கிய போக்குவரத்து போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 1, 2026 at 2:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: புத்தாண்டு தினத்தையொட்டி ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு 4 கிராம் வெள்ளி நாணயத்தை தஞ்சாவூர் போலீசார் வழங்கி புதிய வகையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டம்

2026 புத்தாண்டை அனைவரும் கோலாகலமாக கொண்டாடி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தஞ்சையை அடுத்த திருக்கானூர்ப்பட்டியில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் 'களவாணி' திரைப்பட நடிகர் துரை சுதாகர், நகைச்சுவை நடிகர்கள் சிங்கம்புலி, சக்தி சரவணன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு கேக் வெட்டி புத்தாண்டு வாழ்த்துதெரிவித்தனர். தொடர்ந்து, பல்வேறு கலைஞர்களின் ஆடல், பாடல் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது. இதில் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டு ஒருவருக்கொருவர் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொண்டனர்.

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்ற நடிகர்கள்
புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்ற நடிகர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

புத்தாண்டு விழிப்புணர்வு

அதேபோல், புத்தாண்டு நாளில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக, இருசக்கர வாகனத்தில் ஹெல்மெட் அணிந்து வந்தவர்களுக்கு போக்குவரத்து போலீசார் 4 கிராம் வெள்ளி நாணயத்தை இலவசமாக வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.

இதையும் படிங்க: 17 ஏக்கர் அரசு நிலம் ஆக்கிரமிப்பு - கெடு விதித்து உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 100 சதவீதம் ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் வகையில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, இன்று புத்தாண்டையொட்டி, தஞ்சை ஆற்றுப்பாலம் அருகில் மாநகர போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் ரவிச்சந்திரன் தலைமையிலான போக்குவரத்து போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

வெள்ளி நாணயம்
வெள்ளி நாணயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது, ஹெல்மெட் அணிந்து வந்த 50 பேருக்கு போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் ரவிச்சந்திரன் பாராட்டு தெரிவித்ததோடு, தலா 4 கிராம் வெள்ளி நாணயத்தையும் பரிசாக வழங்கினார். இதை சற்றும் எதிர்பாராத வாகன ஓட்டிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். இதில், தனியார் தொண்டு நிறுவன நிர்வாகிகள் பிரபுராஜ்குமார், ஞானசுந்தரி உள்ளிட்ட போலீசார் கலந்து கொண்டனர். தொடர்ந்து ஹெல்மெட் அணியாமல் வந்தவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: Happy New Year 2026: பிறந்தது புத்தாண்டு - தமிழகம் முழுவதும் கோலாகல கொண்டாட்டம்

புத்தாண்டு வழிபாடு

ஆங்கில புத்தாண்டை ஒட்டி, தஞ்சை பெரியக் கோயிலில் பொதுமக்கள் புத்தாடை அணிந்து குடும்பத்துடன் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பெருவுடையாரை வணங்கினர். புத்தாண்டையொட்டி பெருவுடையாருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பக்தர்கள் வருகையை முன்னிட்டு, கோயிலில் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

வெள்ளி நாணயம் இலவசம்
SILVER COINS FOR WEARING HELMETS
NEW YEAR 2026
புத்தாண்டு 2026
THANJAVUR NEW YEAR CELEBRATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.