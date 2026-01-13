ETV Bharat / state

பொங்கல் பண்டிகை எதிரொலி: கிளாம்பாக்கத்தில் குவிந்த பயணிகள்; ஸ்தம்பித்த ஜிஎஸ்டி சாலை

கிளாம்பாக்கத்தில் முன்பதிவில்லா பேருந்துகள் சீரான இடைவெளியில் இயக்கப்பட்டு வருவதால் பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி தங்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்கிறார்கள்.

கிளாம்பாக்கத்தில் குவியும் பயணிகள்
கிளாம்பாக்கத்தில் குவியும் பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ETV Bharat Tamil Nadu Team

January 13, 2026

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதால் ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, பொதுமக்கள் சென்னையில் இருந்து தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு சிரமமின்றி செல்வதற்காக கடந்த 9ஆம் தேதி முதல் வரும் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி வரை சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. வழக்கமாக இயக்கப்படும் 2,092 பேருந்துகளுடன் சேர்த்து, இன்று மட்டும் 1,050 சிறப்பு பேருந்துகள் கூடுதலாக இயக்கப்படுகின்றன.

கிளாம்பாக்கத்தில் குவிந்த பயணிகள்
கிளாம்பாக்கத்தில் குவிந்த பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி, செங்கோட்டை, திருநெல்வேலி, சேலம், கோயம்புத்தூர், கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், புதுச்சேரி, கடலூர் மற்றும் சிதம்பரம் மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. மாநகர பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வந்தவாசி, திருவண்ணாமலை, செஞ்சி பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.

இந்நிலையில், கடந்த 9ஆம் தேதி முதல் நேற்று நள்ளிரவு வரை மொத்தம் 11,372 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு 4,88,780 பயணிகள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர். அத்துடன் இதுவரை 2,56,977 பயணிகள் முன்பதிவு செய்து பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர்.

கிளாம்பாக்கத்தில் குவிந்த பயணிகள்
கிளாம்பாக்கத்தில் குவிந்த பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தமிழ்நாடு அரசு போகி பண்டிகையான நாளையும் அரசு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. இதனால் இன்று இரவு சென்னை கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து அதிகப்படியான மக்கள் தங்கள் சொந்த ஊர்களுக்கும் படையெடுத்து வருகின்றனர். இதனால் கிளாம்பாக்கத்தில் அதிகப்படியான பயணிகள் குவிந்துள்ளதால் பயணிகள் கூட்டம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது.

ஸ்தம்பித்த ஜிஎஸ்டி சாலை
ஸ்தம்பித்த ஜிஎஸ்டி சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் தற்போது வரை முன்பதிவு பேருந்து மற்றும் முன்பதிவில்லா பேருந்துகள் சீரான இடைவெளியில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் பயணிகள் சிரமமின்றி பயணம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். பொதுமக்கள் கார், இருசக்கர வாகனம் என தங்கள் சொந்த வாகனங்களிலும் சொந்த ஊருக்கு புறப்பட்டு உள்ளனர். அரசு பேருந்து, ஆம்னி பேருந்து, பொதுமக்களின் சொந்த வாகனம் என அனைவரும் ஒரே நேரத்தில் ஜிஎஸ்டி சாலையில் பயணிப்பதால் வண்டலூர் முதல் பரனுர் சுங்கச்சாவடி வரை ஜிஎஸ்டி சாலையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவி வருகிறது.

ஸ்தம்பித்த ஜிஎஸ்டி சாலை
ஸ்தம்பித்த ஜிஎஸ்டி சாலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல் சென்னை மீஞ்சூரில் இருந்து வண்டலூர் வெளிவட்ட சாலையில் அதிகப்படியான வாகனங்கள் ஒரே நேரத்தில் வருவதால் சுமார் மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இருந்து சொந்த வாகனங்களில் தங்கள் ஊருக்கு புறப்படும் பொதுமக்கள் பழைய மகாபலிபுரம் சாலை மற்றும் கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழியாக செங்கல்பட்டு பகுதிக்கு செல்லுமாறு போக்குவரத்து காவல்துறையினர் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

GST ROAD
PONGAL
KELAMBAKKAM
பொங்கல் பண்டிகை
