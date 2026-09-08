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ஆவடியில் 8 மணி நேரம் மின்தடை - ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

அதிகாரிகளின் மெத்தனப் போக்கைக் கண்டித்து, பூந்தமல்லி சாலையில் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 3:40 PM IST

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சென்னை: ஆவடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சுமார் 8 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டதால், ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் சாலை மறியல் ஈடுபட்டனர்.

சென்னையின் புறநகர்ப் பகுதியான ஆவடி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பருத்திப்பட்டு, காமராஜர் நகர் தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு, நியூ மிலிட்டரி சாலை உள்ளிட்ட பல முக்கியப் பகுதிகளில் நேற்று மதியம் 1 மணிக்கு திடீரென மின் விநியோகம் தடைபட்டது.

8 மணி நேரத் தவிப்பு

’கரண்ட் இப்ப வந்துவிடும்... அப்ப வந்துவிடும்’ எனக் காத்திருந்த மக்கள், பல மணி நேரம் கடந்தும் மின்சாரம் வராததால் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டு சுமார் 8 மணி நேரமாகியும் மீண்டும் மின் விநியோகம் வராததால் ஆத்திரமடைந்த அப்பகுதி மக்கள் மின்சார வாரிய அலுவலகத்தை தொடர்புகொண்டு விசாரித்துள்ளனர். ஆனால், அதிகாரிகளிடமிருந்து முறையான, தெளிவான பதில் கிடைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

இதற்கிடையே, ஆவடி பகுதியில் தனியார் கியாஸ் நிறுவனம் சார்பில் குழாய் பதிக்கும் பணிகளுக்காகவே மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் மின் விநியோகத்தை துண்டித்ததாக தகவல்கள் வெளியானது.

ஆனால், சமாதானம் அடையாத அப்பகுதி மக்கள், அதிகாரிகளின் தனிப்பட்ட லாப நோக்கத்திற்காக நாங்கள் 8 மணி நேரத்திற்கும் மேலாகக் கடும் வெயிலிலும், இருட்டிலும் அவதிப்பட நேரிட்டதாகக் குற்றம்சாட்டினர்.

போக்குவரத்து பாதிப்பு

மேலும், மின்வாரியத்தின் மெத்தனப் போக்கைக் கண்டித்தும், உடனடியாக மின் விநியோகத்தை சீரமைக்க வலியுறுத்தியும் 100-க்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் குழந்தைகளுடன், ஆவடி - பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் உள்ள ஓம் சக்தி கோயில் அருகே திடீரென திரண்டு, நேற்றிரவு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

போக்குவரத்து நெரிசல்
போக்குவரத்து நெரிசல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த திடீர் போராட்டத்தால், ஆவடி - பூந்தமல்லி சாலையின் இருபுறமும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல், அணிவகுத்து நின்றன. கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு கடும் நெரிசல் உண்டானது.

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தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற ஆவடி காவல் நிலையக் காவல்துறையினர், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். மேலும், மின்வாரிய உயர் அதிகாரிகளைத் தொடர்புகொண்ட போலீசார், மின் விநியோகத்தை உடனடியாக சீரமைக்க வலியுறுத்தினர்.

இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர். அதன் பின்னர், ஒவ்வொரு பகுதியாக மின்விநியோகம் சீரானது.

TAGGED:

PROTEST FOR POWER CUT IN AVADI
AVADI POWER CUT ISSUE
ஆவடியில் மின்தடை
மின்தடை
POWER CUT IN AVADI

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