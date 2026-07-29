கணவருடன் சென்ற பெண்ணிடம் சீண்டல் - போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் கைது
பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய காவலரே பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதையடுத்து அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : July 29, 2026 at 9:55 AM IST
சென்னை: பொதுமக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள சாலையில் கணவருடன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளரை வேளச்சேரி போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
சென்னை வேளச்சேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மணிமாறன். இவர் ராணிப்பேட்டையில் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருகிறார். ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 26) விடுமுறை நாள் என்பதால் வேளச்சேரியில் உள்ள தனது வீட்டிற்கு மணிமாறன் வந்துள்ளார். பின்பு அதே பகுதியிலுள்ள தனது உறவினர் வீட்டில் மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது.
இதனையடுத்து இரவு நேரத்தில் தனது மைத்துனர் ஒருவர் இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்ட மணிமாறன் பின்னால் அமர்ந்து சென்றுள்ளார். அந்த நேரத்தில் வேளச்சேரி ஒரண்டி அம்மன் கோயில் தெரு பகுதியில் பெண் ஒருவர், தனது கணவருடன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். அவர்கள் அருகே சென்ற போது இரு சக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்திருந்த மணிமாறன், அந்த பெண்ணிடம் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பெண், தனது கணவருடன் சென்று வேளச்சேரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். புகாரின் பேரில் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், சம்பவம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிற பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்தனர். அதில், மணிமாறன், அந்த பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டது பதிவாகி இருந்தது.
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ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் மணிமாறனை கைது செய்த போலீசார் வேளச்சேரி காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று அவரிடம் பல மணி நேரம் விசாரணை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அவர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வருவதும், மதுபோதையில் பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதும் தெரிய வந்தது.
இதனையடுத்து, அவர் மீது பெண்கள் வதை தடை சட்டத்தின் கீழ் வேளச்சேரி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
பொதுமக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள சாலையில் கணவருடன் நடந்து சென்ற பெண்ணிடம், பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய காவலரே பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.