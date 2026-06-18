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தலைமைக் காவலர் கண்டித்ததால் தேம்பித் தேம்பி அழுத ஆயுதப்படை பெண் காவலர்

இனி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இருவருக்கும் காவல் துறை உயரதிகாரிகள் அறிவுரை வழங்கி உள்ளனர்.

ஆயுதப்படை பெண் காவலர் பத்மா தேவி
ஆயுதப்படை பெண் காவலர் பத்மா தேவி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 3:34 PM IST

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சென்னை: சென்னை தாம்பரத்தில் போக்குவரத்து தலைமைக் காவலர் கண்டித்ததால் ஆயுதப்படை பெண் காவலர் சாலையோரம் கதறி அழுத சம்பவம் காவல் துறையினர் மத்தியில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரகத்தின் ஆயுதப்படை பிரிவில் பணியாற்றி வருபவர் பத்மா தேவி(23). இவர் நேற்று தாம்பரம் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள கடப்பேரி பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

அப்போது, அந்த பகுதியில் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் பணிக்காக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த போக்குவரத்து தலைமைக் காவலர் புருஷோத்தமன், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சாலையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் குறித்து பத்மா தேவியிடம் கேள்வி கேட்டதாக தெரிகிறது.

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அதற்கு, "அது என் பொறுப்பு அல்ல; போக்குவரத்து காவல் துறையின் பணி என்பதால் நீங்கள்தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று பத்மா தேவி பதில் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து, பணியில் கவனக்குறைவாக இருந்ததாகவும்,அங்கிருந்த மற்றொரு பெண் காவலருடன் பேசிக் கொண்டிருந்ததாகவும், தலைமைக் காவலருக்கு உரிய மரியாதை செலுத்தவில்லை என்றும் கூறி, பத்மா தேவியை புருஷோத்தமன் கடுமையாக கண்டித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, மனம் உடைந்த பத்மா தேவி சாலையோரம் நின்றபடி தேம்பித் தேம்பி அழுதுள்ளார். "நான் இங்குள்ள காவலர் மையத்தின் உள்ளே சென்றுகூட உட்காரமாட்டேன். இங்கேயேதான் இருப்பேன்" என்று கண்ணீர் மல்க கூறி அழுதுள்ளார்.

அங்கிருந்த பொதுமக்கள், பத்மா தேவியை சமாதானப்படுத்தினர். சிலர் இந்த காட்சியை தங்கள் செல்ஃபோனில் பதிவுசெய்து, சமூக ஊடகங்களில் வெளியிட்டனர். இந்த வீடியோ காட்சிகள் காவல் துறை உயர் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கும் சென்றதும், நடந்த சம்பவம் குறித்து உடனடியாக விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டது. இதுகுறித்து, பெண் காவலர் பத்மா தேவியிடமும் போக்குவரத்து தலைமை காவலர் புருஷோத்தமனிடமும் தாம்பரம் காவல் ஆணையத்தில் தனித்தனியாக விசாரணை நடத்தி விளக்கம் கேட்கப்பட்டது.

விசாரணையில் பணியின்போது ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு வாக்குவாதமாக மாறியதாகவும், அதனைத் தொடர்ந்து பெண் காவலர் மனம் உடைந்து அழுததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இனி இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நடைபெறாத வகையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உயரதிகாரிகள் இருவருக்கும் அறிவுரை வழங்கினர்.

மேலும் பரஸ்பர ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும் என அறிவுரை கூறிய காவல் துறை உயரதிகாரிகள், இருவரிடம் இருந்து எழுத்துப்பூர்வமாக கடிதம் எழுதி வாங்கிக் கொண்டனர்.

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