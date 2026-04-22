ஓட்டுப்போட திட்டமிட்டபடி சொந்த ஊர் போய் சேரணுமா? மாற்று பாதையில் செல்ல சென்னைவாசிகளுக்கு அறிவுறுத்தல்

தாம்பரத்திலிருந்தே வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.

பெருங்களத்தூரில் அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 22, 2026 at 10:12 PM IST

சென்னை: சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு வெளிமாவட்ட வாக்காளர்கள் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல தொடங்கியிருப்பதால் தாம்பரம் தொடங்கி கிளாம்பாக்கம் வரையில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நாளை (ஏப்ரல் 23) நடைபெற உள்ளது. இதைமுன்னிட்டு, தமிழகத்தில் உள்ள வாக்காளர்கள் தங்களின் சொந்த மாவட்டங்களுக்கு வாக்களிப்பதற்காக ஆர்வத்துடன் கிளம்பி வருகின்றனர். அந்தவகையில், சென்னையில் வசிக்கும் வெளிமாவட்ட வாசிகளும் சட்டமன்ற தேர்தலையொட்டி தங்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல தொடங்கியுள்ளனர்.

இதனால், சென்னையில் உள்ள ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் பேருந்து நிலையங்கள் மக்கள் கூட்டத்தால் நிரம்பிக் காணப்படுகின்றது. இதேபோல், வாகனங்களின் அணி வகுப்பால் சென்னையின் பெரும்பாலான சாலைகள் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலால் ஸ்தம்பிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, தாம்பரம் முதல் கிளாம்பாக்கம் வரை (ஜிஎஸ்டி சாலையில்) கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆகையால், தாம்பரத்திலிருந்தே வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்லும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர். முக்கியமாக, தாம்பரம் மற்றும் பெருங்களத்தூர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பொதுமக்கள் கூட்டம் குவிந்துள்ளதால், பேருந்துகள் சாலை ஓரமாக நின்று பயணிகளை ஏற்றுவதில் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகிறது.

அதேநேரத்தில், மக்களும் பேருந்துக்காக நீண்ட நேரமாகக் காத்திருப்பதாகவும், போக்குவரத்து நெரிசலால் திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு ஊர் போய் சேர முடியாத சூழல் உருவாகியிருப்பதாகவும் கவலை தெரிவித்து வருகின்றனர். இருப்பினும், போக்குவரத்து காவல்துறையினர் வாகனப் போக்குவரத்தை சீர்படுத்தும் பணியில் தீவிரமாக களமிறங்கியிருக்கின்றனர்.

ஆனாலும், தனியார் வாகனங்கள் மற்றும் அரசுப் பேருந்துகள் ஒரே நேரத்தில் வெளியேறுவதால், நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்துவது அவர்களுக்கு பெரும் சவாலாக மாறியுள்ளது. எனவே, ​பொதுமக்கள் இந்த நெரிசலைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, மாற்றுப் பாதைகளான திருப்போரூர் - செங்கல்பட்டு சாலை அல்லது வெளிவட்டச் சாலை (OMR) வழியாக செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மேலும், ​வாக்களிக்கச் செல்லும் மக்களின் இந்த அதீத ஆர்வம் ஒருபுறம் மகிழ்ச்சி அளித்தாலும், ஜிஎஸ்டி சாலையின் தற்போதைய நிலைமை வாகன ஓட்டிகளுக்குப் பெரும் சோதனையாகவே அமைந்துள்ளது.​ ​முக்கியமாக, தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், ஸ்ரீராம் சிட்டி IT நிறுவனம், இரணியம்மன் கோவில், வண்டலூர், கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் (KCBT) வரை வாகனங்கள் அணிவகுத்து மிகவும் பொறுமையாக செல்வதால் அந்த பகுதி வாசிகளும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி உள்ளனர்.

