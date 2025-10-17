''தீபாவளி பண்டிகை'' - சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுக்கும் மக்களால் மதுரையிலும் போக்குவரத்து நெரிசல்!
எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் முன்பு வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் நிலவுகிறது. இந்த நெரிசல் மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை மற்றும் பாண்டிகோவில் வரை நீடிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் சிரமப்பட்டு வாகனத்தை ஓட்டி செல்கின்றனர்.
Published : October 17, 2025 at 7:30 PM IST
மதுரை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் மக்களால் மதுரையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு 5 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் அக்டோபர் 20 திங்கட்கிழமை அன்று கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் சனி, ஞாயிறு, திங்கள் விடுமுறை நாட்கள் என்பதால் பெரும்பாலானோர் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர். பயணிகளின் வசதி கருதி தமிழக அரசு சிறப்பு பேருந்துகளை இயக்குகிறது. மேலும் தெற்கு ரயில்வேயும் கூடுதல் ரயில்களை இயக்கி கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளது. ரயில் மற்றும் பேருந்துகளில் டிக்கெட் கிடைக்காதவர்கள் சொந்த வாகனங்களில் புறப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் தென் மாவட்டங்கள் செல்வோர் மதுரையை கடந்தே செல்ல வேண்டும் என்பதால் இன்றே ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்றதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
மதுரை எம்.ஜி.ஆர் பேருந்து நிலையம், மாட்டுத்தாவணி - பாண்டி கோவில், கோரிப்பாளையம் - சிம்மக்கல், தெற்கு வாசல் மாநகர வழிச் சாலை ஆகிய அனைத்து பகுதிகளிலும் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படுகிறது. சுமார் 5 கி.மீ தூரத்திற்கு அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்களால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி அடைந்துள்ளனர்.
மதுரை எம்.ஜி.ஆர் பேருந்து நிலையம் முன்பு வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. இந்த நெரிசல் மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை மற்றும் பாண்டி கோவில் வரை நீடிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் சிரமப்பட்டு வாகனத்தை ஓட்டி செல்கின்றனர். தென் மாவட்டங்களில் இருந்து வரும் பேருந்துகள், பேருந்து நிலையத்திற்குள் திரும்ப முடியாமல் சிரமப்படுகின்றன.
போக்குவரத்து சந்திப்புகளில் சிக்னல் கிடைத்தும், ஏற்கெனவே சிக்னலில் காத்திருக்கும் வாகனங்கள் கே.கே. நகர், ஒத்தக்கடையை நோக்கி நகருவதற்குள் அடுத்து சிக்னல் விழுந்து விடுவதால் பேருந்து நிலையத்திற்குள் பேருந்துகள் செல்ல முடியாமல் பரிதவிப்புக்கு உள்ளாகி வருகின்றன. தீபாவளியை முன்னிட்டு அதிகமாக வாகனங்கள் வந்து செல்வதால் கூடுதலாக போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டு வருகிறது.
அது போல் மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து வெளியேறும் தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகள், மதுரை - மேலூர் சாலையை கடந்து வெளியேற முடியாமலும் கோரிப்பாளையம் மற்றும் ஆவின் சந்திப்பு வழியாக செல்லும் சாலைகளில் பாலம் கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாலும் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர்.