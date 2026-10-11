சன்ன ரக அரிசி கிலோ ரூ.75 ஆக உயர்வு; ஜனவரி வரை தட்டுப்பாடு நீடிக்க வாய்ப்பு: அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் தகவல்
தமிழகத்தில் சன்ன ரக நெல்லுக்கு ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடு காரணமாக, கிலோ ரூ.55-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த சன்ன ரக அரிசியின் விலை ரூ.75 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
Published : October 11, 2026 at 6:40 PM IST
மதுரை: தமிழகத்துக்கு வரும் சன்ன ரக அரிசி வரத்து குறைந்துள்ளதால், ஜனவரி மாதம் வரை தட்டுப்பாடு நீடிக்கும் என தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் தினேஷ் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழகத்தில் சன்ன ரக நெல்லுக்கு ஏற்பட்டுள்ள தட்டுப்பாடு காரணமாக, கிலோ ரூ.55-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த சன்ன ரக அரிசியின் விலை ரூ.75 ஆக உயர்ந்துள்ளது. ஆந்திரா, தெலங்கானா மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்துக்கு வரும் சன்ன ரக அரிசியின் வரத்து 100 சதவீதத்திலிருந்து 20 சதவீதமாக குறைந்துள்ளதால், வரும் ஜனவரி மாதம் வரை தட்டுப்பாடு நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தமிழ்நாடு அரிசி ஆலை உரிமையாளர்கள் சங்கத் தலைவர் தினேஷ் சிங் தெரிவித்தார்.
அறுவடை பாதிப்பால் உற்பத்தி குறைவு
இது தொடர்பாக மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறியதாவது, "தமிழகத்தில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக நெல் அறுவடை குறைந்து வருகிறது. குறிப்பாக, குருவை நெல் அறுவடை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், சன்ன ரக நெல்லுக்குத் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், சந்தையின் தேவைக்கு ஏற்ப சன்ன ரக அரிசியை உற்பத்தி செய்ய முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது.
தமிழகத்துக்கு தேவையான சன்ன ரக அரிசியில் கணிசமான அளவு ஆந்திரா, தெலங்கானா மாநிலங்களில் இருந்து பெறப்பட்டு வந்தது. தற்போது அந்த மாநிலங்களில் இருந்து கிடைக்கும் அரிசியின் வரத்து 20 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. இதன் காரணமாக, சந்தையில் சன்ன ரக அரிசியின் விலை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
கடந்த காலங்களில் கிலோ ரூ.55-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட சன்ன ரக அரிசி, தற்போது கிலோ ரூ.75-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேவேளையில், பெருவெட்டு அரிசிக்குத் தட்டுப்பாடு இல்லை. அது கிலோ ரூ.50-க்கு கிடைக்கிறது.
சன்ன ரக நெல் சாகுபடியை ஊக்குவிக்க வேண்டும்
தமிழகத்தில் பருவமழை குறைவாக இருப்பதால், சன்ன ரக நெல் சாகுபடியில் விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஆனால், கர்நாடகம், ஆந்திரம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் சன்ன ரக நெல் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ஆந்திர மாநிலத்தில் சன்ன ரக அரிசி உற்பத்திக்கு மானியமும் வழங்கப்படுகிறது.
எனவே, தமிழகத்திலும் குறிப்பாக டெல்டா மாவட்டங்களில் சன்ன ரக நெல் சாகுபடியை ஊக்குவிக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சன்ன ரக நெல் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்குத் தேவையான ஆதரவை விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும்.
மேலும், அறுவடைக் காலங்களில் நெல்லை உலர்த்துவதற்குத் தேவையான உலர்த்தும் இயந்திரங்களை (டிரையர்) வாங்கி விவசாயிகளுக்கு உதவ வேண்டும். விவசாயிகளிடம் சேவைக் கட்டணம் வசூலிக்கும் இடங்களில், அதற்கேற்ற தரமான சேவையை வழங்குவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பாக சேமிப்பதற்கும் உரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும்.
ஜனவரி வரை தட்டுப்பாடு நீடிக்க வாய்ப்பு
தற்போது நிலவும் சூப்பர் எல் நினோ உள்ளிட்ட காலநிலை மாற்றங்களும் நெல் உற்பத்தியை பாதித்துள்ளன. இதனால், சன்ன ரக நெல் உற்பத்தி மற்றும் அதன் சந்தை வரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலை காரணமாக, வரும் ஜனவரி மாதம் வரை சன்ன ரக நெல்லுக்கான தட்டுப்பாடு நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதன்பிறகு நிலைமை சீராகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பொதுமக்கள் அச்சத்தில் அரிசி வாங்கி இருப்பு வைக்க வேண்டாம்
சன்ன ரக அரிசியின் விலை உயர்ந்துள்ளதால், பொதுமக்கள் அச்சமடைந்து தேவைக்கு அதிகமாக அரிசி வாங்கி இருப்பு வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. மற்ற வகை அரிசிகள் போதுமான அளவில் இருப்பில் உள்ளன. சன்ன ரக அரிசிக்கு மட்டுமே தற்போது தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. எனவே, பொதுமக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம்" என்று தினேஷ் சிங் தெரிவித்தார்.