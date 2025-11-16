ETV Bharat / state

'வாரச்சந்தைக்கு அனுமதி மறுப்பு' - கொதித்து எழுந்த வியாபாரிகள்; 5 மணி நேர சாலை மறியலால் பரபரப்பு!

குடியிருப்போர் நல சங்கத்தை சேர்ந்த சில நிர்வாகிகள் மாமூல் கேட்டனர், அதனை தர மறுத்ததால் தற்பொழுது இங்குள்ள வியாபாரிகளை வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றனர்.

ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வியாபாரிகள்
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வியாபாரிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 10:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: மதுரை மாநகராட்சி தபால் தந்தி நகர், பாமா நகர் பகுதியில் செயல்படும் வாரச்சந்தைக்கு திடீரென அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் கொதித்து எழுந்த வியாபாரிகள் சுமார் 5 மணி நேரம் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

மதுரை மாநகராட்சி தபால் தந்தி நகர், பாமா நகர் பகுதியில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காய்கறி வாரச்சந்தை நடைபெறும். இங்கு 300க்கும் மேற்பட்ட சாலையோர வியாபாரிகள் இதையே வாழ்வாதாரமாக நம்பி வியாபாரம் செய்து வந்தனர். இங்கு மதுரை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதியில் உள்ள நேரடி விவசாயிகள், விவசாய கூலித் தொழிலாளர்கள், சாலையோர வியாபாரிகள் வியாபாரம் செய்கின்றனர்.

இந்நிலையில் இங்கு உள்ள சில குடியிருப்பு சங்கங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக கூறி பாமா நகர் பகுதியில் நடந்து வந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காய்கறி சந்தையை மாற்று இடத்திற்கு ஒதுக்கீடு செய்து மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தொகுதியின் அமைச்சரான மூர்த்தியின் ஆதரவோடு தற்போது மாநகராட்சி மூலமாகவும், காவல்துறையினர் மூலமாகவும் வியாபாரிகளை வெளியேற்ற முயற்சிப்பதாகவும், மாற்று இடம் என கூறி துர்நாற்றம் மிகுந்த பகுதியை ஒதுக்கீடு செய்வதாகவும் கூறி சாலையோர வியாபாரிகள் பாமா நகர் முன்பாக சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கடந்த வாரம் இந்த சந்தையை சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட சாலையோர வியாபாரிகள் மற்றும் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்திய பின்னர் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இந்நிலையில், இன்றும் அங்கு காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டு காய்கறி சந்தைக்கு அனுமதி இல்லை என கூறியதால் வியாபாரிகள் மதுரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர் மூர்த்தி ஆகியோருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தை நடத்தினர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வியாபாரி
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வியாபாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)

5 மணி நேரமாக சாலை மறியல் போராட்டம் காரணமாக வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டன. வியாபாரிகள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் காவல்துறையினர் பலத்த பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து மாநகராட்சி அதிகாரிகள் எந்தவித பேச்சுவார்த்தையும் நடத்துவதற்கு வருகை தராத நிலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட காய்கறி வியாபாரிகள் பேரணியாக சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும் கடைகளை அமைத்து வியாபாரம் செய்வதற்காக சென்றபோது அங்கு இருந்த மாநகராட்சி அதிகாரி சந்தை அமைக்கும் பகுதியில் கடைகள் போட விடாமல் தடுப்பதற்காக, அங்கு நின்று கொண்டிருந்த மாநகராட்சி குப்பை அள்ளும் வாகனங்கள் மற்றும் அலுவலர்களின் வாகனங்களை மறைத்து வியாபாரிகளை தடுத்தனர்.

இதனால் கோபம் அடைந்த வியாபாரிகள் மாநகராட்சி அதிகாரிகளை கண்டித்து குப்பை அள்ளும் டிராக்டரின் டயருக்கு அடியில் படுத்து வாகனத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையும் மீறி மாநகராட்சி அதிகாரி பொக்லைன் இயந்திரம் வைத்து சாலையை மறைத்து சாலையோர வியாபாரிகள் காய்கறி விற்பனை செய்வதை தடுத்ததால் போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்றது.

இதன் பின்னர் மாநகராட்சி அதிகாரியின் நடவடிக்கையை கண்டித்து பாமா நகர் சாலையில் அமர்ந்து 300 க்கும் மேற்பட்ட வியாபாரிகள் முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது காவல்துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபோது வியாபாரிகள் ஆங்காங்கே கடைகளை அமைக்கத் தொடங்கினர்.

இதை பார்த்த மாநகராட்சி அதிகாரி குப்பை லாரியை எடுத்து வந்து அனைத்து கடையிலும் உள்ள காய்கறியை அள்ளுங்கள் என கூறியதால் குப்பை லாரிகள் காய்கறி சந்தை பகுதிக்கு வந்தன. இதை பார்த்த வியாபாரிகள் மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மீண்டும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பிறகு மீண்டும் காவல் துறையினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிலையில் 5 மணி நேரம் போராட்டத்திற்கு பிறகு பாமா நகர் பகுதியில் சாலையோர வியாபாரிகள் கடைகளை அமைத்து விற்பனை செய்ய தொடங்கினர்.

இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கூறுகையில், ''இந்த பகுதியில் காய்கறி சந்தை போடுவதால் எந்த இடையூறும் இல்லை. போக்குவரத்து நெரிசலும் இல்லை. மாற்று சாலை உள்ள நிலையில் இது போன்று சாலையோர வியாபாரிகளை வெளியேற்றும் நடவடிக்கையை மாநகராட்சி கைவிட வேண்டும்'' என தெரிவித்தனர்.

இது குறித்து சாலையோர வியாபாரிகள் கூறுகையில், ''இங்குள்ள குடியிருப்போர் நல சங்கத்தினர் வேண்டுமென்றே எங்களை வெளியேற்ற முயற்சி செய்து வருகின்றனர். மாற்று இடம் என்பது துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய பகுதியாக உள்ளதால் அப்பகுதியில் நாங்கள் எப்படி காய்கறிகள் வியாபாரம் செய்ய முடியும்?

அமைச்சர் மூர்த்தி குடியிருப்போர் நல சங்கத்திற்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறார். மாநகராட்சி ஆணையாளரை சந்தித்து முறையிட நினைத்தால் அவர் எந்தவித பதிலும் அளிக்காமல் எங்களை புறக்கணித்து வருகிறார்.

இதையும் படிங்க: பட்டா நிலத்தை ஜீரோ வேல்யூ செய்த அறநிலையத்துறை: போராட்டத்தில் குதித்த பொதுமக்கள்!

காய்கறி வியாபாரம் செய்து எங்கள் வீடுகளில் பல்வேறு பட்டதாரிகளை உருவாக்கி உள்ளோம். இப்போது திடீரென சந்தை போடும் பகுதியில் கார்கள் செல்ல வழியில்லை என்று கூறி எங்களை வெளியேற்ற முயற்சிக்கின்றனர். இதனால் எங்களது வாழ்வாதாரம் முடங்கி விடும் நிலை உள்ளது. குடியிருப்போர் நல சங்கத்தைச் சேர்ந்த சில நிர்வாகிகள் மாமூல் கேட்டனர். அதனை தர மறுத்ததால் தற்பொழுது இங்குள்ள வியாபாரிகளை வெளியேற்றுவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றனர்'' என்று குற்றம்சாட்டினர்.

TAGGED:

TRADERS PROTEST IN MADURAI
WEEKLY MARKET MADURAI
வாரச்சந்தைக்கு அனுமதி மறுப்பு
வியாபாரிகள் போராட்டம்
MADURAI MARKET

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.