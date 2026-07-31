ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் சிறைப்பிடிப்பு: வழக்குப்பதிவு செய்ததைக் கண்டித்து வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டம்
ஜிஎஸ்டி உயரதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய தீர்வு எட்டப்பட்ட பின்னரே கடைகளைத் திறக்க முடிவுச் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 31, 2026 at 5:20 PM IST
சென்னை: ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளை சிறைப்பிடித்த வியாபாரிகள் மீது பதிவுச் செய்யப்பட்ட வழக்குகளை ரத்துச் செய்ய வலியுறுத்தி மின்ட் தெருவில் உள்ள சில்வர் பாத்திரக் கடைகளின் உரிமையாளர்கள், வியாபாரிகள் கடைகளை அடைத்துப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னை சவுக்கார்பேட்டையில் மின்ட் தெருவில் 200- க்கும் மேற்பட்ட சில்வர் பாத்திரத் தயாரிப்பு மற்றும் மொத்த விற்பனைக் கடைகள் இயங்கி வருகின்றன. இப்பகுதியில் ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் அடிக்கடி ஆய்வு மேற்கொண்டு வருவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில், நேற்று (ஜூலை 30) மாலை ஜிஎஸ்டி கண்காணிப்பாளர் நிஷாந்த் தலைமையிலான ஆய்வாளர்கள் அஜீஸ், சுஷில் ஆகியோர் மின்ட் தெருவில் உள்ள மகிபால் ஸ்டெயின்லெஸ் என்ற கடைக்குள் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இதற்கிடையே, ஸ்டீல் மார்க்கெட் சங்கத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 300 வியாபாரிகள் மற்றும் கடைகளின் உரிமையாளர்கள் அங்கு திரண்டு ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டனர். மேலும் இந்த ஆய்வு நடவடிக்கை சட்டவிரோதமானது எனக்கூறி ஜிஎஸ்டி உயரதிகாரிகள் நேரில் வந்து ஆய்வு குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்; அதுவரை அதிகாரிகளை வெளியே செல்ல அனுமதிக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதனால் ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் கடைக்குள் இருந்து வெளியேற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து அவர்கள் சென்னை யானைக்கவுனி காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த யானைக்கவுனி காவல் நிலைய போலீசார், முதற்கட்டமாக வியாபாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததைத் தொடர்ந்து பூக்கடைத் துணை ஆணையர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து வியாபாரிகள், சங்க நிர்வாகிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதையடுத்து வியாபாரிகள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர். அதைத் தொடர்ந்து, ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
வியாபாரிகள் சிறைப்பிடித்தது தொடர்பாக ஜிஎஸ்டி கண்காணிப்பாளர் நிஷாந்த், யானை கவுனி காவல் நிலையத்தில் அளித்த புகாரின் பேரில் பணிகளைச் செய்யவிடாமல் தடுத்தல் போன்ற பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வியாபாரிகள் மீது யானைக்கவுனி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதையடுத்து, வியாபாரிகள் மற்றும் கடைகளின் உரிமையாளர்கள் என ஆறு பேரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். .
இந்த நிலையில், ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளின் ஆய்வுக்கும், தங்கள் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்ததற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து சவுக்கார்பேட்டை மின்ட் தெருவில் உள்ள 1000- க்கும் மேற்பட்ட சில்வர் பாத்திரக் கடைகளை வியாபாரிகள் இன்று (ஜூலை 31) அடைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டள்ளனர்.
இதுகுறித்து வியாபாரிகள் கூறுகையில், "உரிய ஆவணங்களை வைத்திருந்தபோதிலும் ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் தொடர்ந்து ஆய்வு என்ற பெயரில் தங்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துகின்றனர். ஜிஎஸ்டி உயரதிகாரிகள் நேரில் வந்து தங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய தீர்வு காண வேண்டும்" என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
போராட்டம் நடைபெற்ற இடத்துக்கு வந்த யானைக்கவுனி காவல்துறையினர், வியாபாரிகள், சங்க நிர்வாகிகளிடம் புகாரைப் பெற்றுக்கொண்டு அதுதொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர். இதையடுத்து அங்கு திரண்டிருந்த வியாபாரிகளை அமைதியாக கலைந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர்.
எனினும், ஜிஎஸ்டி உயரதிகாரிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய தீர்வு எட்டப்பட்ட பின்னரே கடைகளை மீண்டும் திறப்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்" என வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.