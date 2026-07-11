பவானிசாகர் நீர்த்தேக்க பகுதியில் விதிமுறைகளை மீறி எடுக்கப்படும் வண்டல் மண் - பிரத்யேக காட்சிகள் வெளியீடு
அரசு அதிகாரிகள் வழங்கிய அனுமதியை மீறி, வியாபாரிகள் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் அதிகாலை முதலே டிப்பர் லாரிகளில் வண்டல் மண் எடுக்க தொடங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 11, 2026 at 7:09 AM IST
-By எஸ்.சீனிவாசன்
பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்கப் பகுதியில் விவசாயிகள் என்ற பெயரில் வியாபாரிகள், இடைத்தரகர்கள் விதிமுறைகளை மீறி வண்டல் மண் எடுக்கும் பிரத்யேக காட்சிகளை ஈடிவி பாரத் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளது.
விவசாய பயன்பாட்டிற்காக தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களில் விவசாயிகள் இலவசமாக வண்டல் மண் எடுத்துக் கொள்ளலாம் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் வண்டல் மண் எடுத்து வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் அடுத்துள்ள சிறுமுகை அருகே பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்கப் பகுதியில் விவசாயிகள் இலவசமாக வண்டல் மண் எடுக்க தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதனையடுத்து விவசாயிகள் சிலர் பட்டா, சிட்டா உடன் உரிய அனுமதி பெற்று லிங்காபுரம், பெத்திக்குட்டை, புதுக்காடு ஆகிய பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்க பகுதிகளில் விவசாய டிராக்டர்கள் மூலம் மண் எடுத்துச் செல்ல துவங்கினர்.
தினசரி காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வண்டல் மண் எடுக்க சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் அனுமதி அளித்திருந்தனர். கிராம மக்கள், பள்ளி செல்லும் மாணவ, மாணவிகளின் நலன் மற்றும் வனப்பகுதியில் விலங்குகள் நடமாட்டம் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி அளித்திருந்தனர். இதனை விவசாய பயன்பாட்டிற்கு மண் எடுத்து சென்ற விவசாயிகள் முறையாக பின்பற்றினர்.
ஆனால் அரசு அதிகாரிகள் வழங்கிய அனுமதியை மீறி, வியாபாரிகள் மற்றும் இடைத்தரகர்கள் அதிகாலை முதலே டிப்பர் லாரிகளில் வண்டல் மண் எடுக்க தொடங்கியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் மாலை 4 மணிக்கு பின்னரும் இருளிலும் லாரிகள் வரிசைக்கட்டி சென்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. அதேபோல், வண்டல் மண் எடுத்துச் செல்லும் டிப்பர் லாரிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துள்ளதால், வாகனங்கள் செல்லும் வழி நெடுகிலும் புழுதி காற்றால் சாலைகளும் சேதமடைய துவங்கியுள்ளன.
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட கிராம மக்கள் லாரிகள் செல்லும் பாதையில் வழிமறித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நிலையிலும், இந்த பிரச்சனை தொடரவே செய்கிறது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க கோயம்புத்தூர் மாவட்ட தலைவர் சு.பழனிச்சாமி கூறுகையில், ”அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் வட்டாச்சியர், பவானிசாகர் அணை நீர்த்தேக்கப் பகுதியில் வண்டல் மண் எடுப்போர் விவசாயிகள் தானா? என உரிய ஆய்வு நடத்தி, நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம். அதேபோல், உரிய அனுமதி இல்லாமல் வண்டல் மண் எடுத்து செல்லும் டிப்பர் லாரிகளை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்.
மேலும் சிறுமுகை, அன்னூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் கிராவல் மண் கொள்ளை நடைபெற்று வருகிறது. அணையில் அளவுக்கு அதிகமாக மண் எடுப்பதால் அணை பலவீனமாகும். நீர் தேங்குவதிலும் சிக்கல் ஏற்படும்.
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இங்கு மாலை 4 மணி வரை மட்டுமே வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இரவு முழுவதும் நூற்றுக்கணக்கான லாரிகளில் மூலம் மண் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களும் பங்கு பெற்றுள்ளதால் பல்வேறு பணிகளுக்காக மண் கொண்டு செல்லப்படுகிறது” என குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும் இதுகுறித்து மேட்டுப்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுனில் ஆனந்திடம் கேட்டபோது, ”முறைகேடு நடைபெறுவதாக தகவல் கிடைத்ததை தொடர்ந்து முழு விசாரணை நடத்த அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
விவசாயிகள் தவிர இடைத்தரகர்கள் மற்றும் வியாபாரிகள் யாரும் வண்டல் மண் எடுக்காத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார். பவானிசாகர் அணை நீர் தேர்க்க பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான லாரிகளில் விதிமுறைகளை மீறி வண்டல் மண் எடுக்கப்படும் பிரத்யேக காட்சிகளை ஈடிவி பாரத் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளது.