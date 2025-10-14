மதுரை மல்லிகையின் விலை கிலோ ரூ.2 ஆயிரத்தை தொடும் - வியாபாரிகள் எதிர்பார்ப்பு!
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மதுரை மல்லிகையின் விலை கிலோ ரூபாய் இரண்டாயிரத்திற்கு உயரும் என வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 14, 2025 at 8:09 PM IST
மதுரை: தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குவதை முன்னிட்டு மதுரை மல்லிகையின் விலை கிலோ ரூபாய் இரண்டாயிரத்திற்கு விற்பனையாக வாய்ப்பு இருப்பதாக மதுரை மல்லிகை வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பொதுவாக மதுரை மல்லிகைக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி வட மாநிலங்களிலும் துபாய், சிங்கப்பூர், மலேசியா மற்றும் வளைகுடா நாடுகளிலும் பெரும் வரவேற்பு உள்ளது. இதற்குக் காரணம் மதுரை மல்லிகையின் மணம், தரம். இதன் தடித்த காம்பும், அழகான மொட்டும், நறுமணமும் எவரையும் சுண்டி எடுக்கக் கூடியது.
இந்த தனித்தன்மை காரணமாக கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசின் புவிசார் குறியீடு அந்தஸ்து மதுரை மல்லிகைக்கு கிடைத்தது. இதனை அடுத்து மதுரை மல்லிகைக்கு கூடுதல் சந்தை உலகளாவிய அளவில் ஏற்பட தொடங்கியது. சுமார் 2000 ஹெக்டேர் அளவிற்கு மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் சாகுபடி செய்யப்பட்டாலும் மதுரை மல்லிகை என்ற பெயரால் தான் அறியப்பட்டு வருகிறது.
மதுரை மாட்டுத்தாவணி எம்ஜிஆர் பேருந்து நிலையம் அருகே அமைந்துள்ள ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகம், பல்வேறு வகையான பூக்களுக்கு என்றே பெயர் பெற்ற ஒன்றாகும். வலையங்குளம், ஆவியூர், திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம், உசிலம்பட்டி, வாடிப்பட்டி, சோழவந்தான், அலங்காநல்லூர், பாலமேடு உள்ளிட்ட மதுரை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் மதுரை மல்லிகை சாகுபடி செய்யப்படுகிறது.
இந்த மலர்கள் அனைத்தும் மதுரையில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த மலர் வணிக வளாகத்திற்கு தான் விற்பனைக்காக கொண்டு வரப்படுகின்றன. அதிலும் குறிப்பாக பண்டிகை நாட்கள் என்றால் சொல்லவே வேண்டாம். அதன் விலை மிக தாறுமாறாக உயரும். அண்மையில் விஜயதசமியை முன்னிட்டு கிலோ ஆயிரத்திற்கு மேல் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், படிப்படியாக குறைந்து, ரூ.500க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில் மதுரை மலர் சந்தையில் இன்று மதுரை மல்லி கிலோ ரூ.700, பிச்சி ரூ.600, முல்லை ரூ.600, செவ்வந்தி ரூ.70, சம்பங்கி ரூ.30, செண்டு மல்லி ரூ.20, கனகாம்பரம் ரூ.400, ரோஸ் ரூ.80, பட்டன் ரோஸ் ரூ.150, பன்னீர் ரோஸ் ரூ.180, கோழிக்கொண்டை ரூ.50, அரளி ரூ.150, மரிக்கொழுந்து ரூ.60, தாமரை (ஒன்றுக்கு) ரூ.5 என விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இது குறித்து மாட்டுத்தாவணி மீனாட்சி மொத்த பூ வியாபாரிகள் சங்கத்தின் பொருளாளர் முருகன் கூறுகையில், "தற்போது மல்லிகை வரத்து 1 1/2 டன்னிலிருந்து 2 டன் வரை உள்ளது. அது மட்டுமின்றி மதுரையில் மழை மேகமாகவும் பனி படர்ந்தும் காணப்படுவதால், வரத்து குறைவாகவே இருக்கும். ஆகையால் வரும் அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை என்பதால், மதுரை மல்லிகை கிலோ ரூ.2 ஆயிரம் வரை உயர வாய்ப்பு இருப்பதாக" தெரிவித்தார்.