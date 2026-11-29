வணிகர்களின் கோரிக்கைகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் நிறைவேற்ற வேண்டும் – விக்ரமராஜா வலியுறுத்தல்
நெல் மூட்டைகள் சேதமடையாமல் இருக்க, தற்காலிக மேற்கூரைகள் அமைத்து பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஏ.எம்.விக்ரமராஜா வலியுறுத்தி உள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 10:48 PM IST
திருப்பத்தூர்: வணிகர்களின் கோரிக்கைகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் நிறைவேற்ற வேண்டும் என வாணியம்பாடியில் வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாநில தலைவர் ஏ.எம்.விக்ரமராஜா தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அடுத்த சின்ன வேப்பம்பட்டு பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான ஸ்டீல் கம்பெனி திறப்பு விழா நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் திருப்பத்தூர் மாவட்ட தலைவர் சி.கே.சுபாஷ் தலைமை வகித்தார். இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பு மாநில தலைவர் ஏ.எம்.விக்ரமராஜா கலந்து கொண்டு
ஸ்டீல் கம்பெனியை ரிப்பன் வெட்டியும், குத்துவிளக்கேற்றியும் திறந்து வைத்து விற்பனையை தொடங்கி வைத்தார்.
சட்ட விதிகளை எளிமைப்படுத்த வேண்டும்
தொடர்ந்து, விக்ரமராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் வணிகர்களுக்கு என தனி வாரியம் அமைக்க வேண்டும். ஜிஎஸ்டி சட்டத்தின் கீழ் வணிகர்கள் மீது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள பல்வேறு வழக்குகளை ரத்து செய்ய வேண்டும். சாமானிய வணிகர்களும் எளிதாக வியாபாரம் செய்யும் வகையில் சட்ட விதிகளை எளிமைப்படுத்த வேண்டும்.
குப்பைகளுக்கு கிலோ ஒன்றுக்கு 5 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட உள்ளதாக வெளியாகும் தகவலை ஏற்க முடியாது. ஏற்கனவே வணிகர்கள் குப்பை வரி, கட்டிட வரி, தொழில் வரி உள்ளிட்ட பல்வேறு வரிகளை செலுத்தி வருகின்றனர். எனவே, கூடுதலாக குப்பைக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் முடிவை தமிழ்நாடு அரசு தவிர்க்க வேண்டும். அதேபோல் மின்சாரக் கட்டணத்தை உயர்த்தும் நடவடிக்கையையும் கைவிட வேண்டும்.
ஆன்லைன் வர்த்தகம் சாமானிய வணிகர்களுக்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருந்து வருகிறது. மொத்த வியாபாரம் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் களமிறங்கிய தனியார் நிறுவனம், தற்போது தமிழ்நாட்டின் மூலை முடுக்கெல்லாம் கடைகளை திறந்து வருகிறது. இதனால் சிறு, குறு வணிகர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே, சாமானிய வணிகர்களை பாதுகாக்க சிறப்பு பாதுகாப்புச் சட்டம் ஒன்றை தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் அரசி விலையேற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலை சுமார் 35 சதவீதம் வரை உயர்ந்துள்ளது. அரிசி வரத்து குறைந்துள்ளதால் அதன் விலையும் அதிகரித்துள்ளது. பொங்கல் பண்டிகைக்குப் பின்னர் விலை குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.
அனைத்து நீர்நிலைகளையும் முறையாக தூர்வார வேண்டும்
அதற்கு முன்னதாக சாலையோரங்களில் விவசாயிகள் அடுக்கி வைத்துள்ள நெல் மூட்டைகள் மழைநீரால் சேதமடையாமல் இருக்க, போர்க்கால அடிப்படையில் தற்காலிக மேற்கூரைகள் அமைத்து பாதுகாக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், நீர் ஆதாரங்களை பெருக்குவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும்.
தகுதியான அதிகாரிகளை நியமித்து அனைத்து நீர்நிலைகளையும் முறையாக தூர்வார வேண்டும். அரசுக்கு சொந்தமான தேவையற்ற இடங்களில் புதிய குட்டைகள் அமைத்து மழைநீரை சேமித்தால், எதிர்காலத்தில் தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டையும், அதன் காரணமாக ஏற்படும் விலை உயர்வையும் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
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கஞ்சா விற்பனை குறித்து காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிப்பவர்களின் அடையாளம் வெளியானால் அவர்கள் தாக்கப்படும் சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதனைத் தடுக்க தகவல் தெரிவிப்பவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு அளிப்பதுடன், தாக்குதல் நடத்துபவர்கள் மீது காவல்துறையினர் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அப்போதுதான் சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்ட முடியும்.
பண்டிகைக் காலங்களில் திருமண மண்டபங்களை வாடகைக்கு எடுத்து தற்காலிக கடைகள் அமைப்பதற்கு அரசு தடை விதிக்க வேண்டும். திருமண மண்டபங்கள் திருமணங்கள் மற்றும் கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தற்போது ஜிஎஸ்டி தொடர்பான நடவடிக்கைகள் குறைந்துள்ளன. வணிகர்களைப் பாதுகாத்து, அதே நேரத்தில் அரசின் வருவாயையும் பெருக்குவதற்கு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று கூறினார்.