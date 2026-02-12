ETV Bharat / state

ராஜகண்ணப்பன் பேச்சை ஏன் பொருட்படுத்துகிறீர்கள்? செல்வப்பெருந்தகை கேள்வி

ஆட்சியில் பங்கு தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், அதற்கு வாய்ப்பில்லை என முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று தெளிவுப்படுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி
செல்வப்பெருந்தகை பேட்டி (ETV Bharat Tamil)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 12, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆட்சியில் பங்கு தொடர்பாக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பனின் கருத்தை பொருட்படுத்த தேவையில்லை என தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் செல்வபெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசைக் கண்டித்து தொழிற்சங்கள் சார்பில் சென்னை அண்ணா சாலையில் மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள், தொழிற்சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் செல்வப்பெருந்தகை கலந்துகொண்டார். அப்போது அவர் பேசியதாவது,

பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த காலத்தில் இருந்தே தொழிலாளர்களுக்கு எதிரான சட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. தொழிலாளர்களின் உரிமைகளை பறித்து வருகிறது. அதானி, அம்பானி ஆதரவாக இருக்கக் கூடிய பாஜக அரசு அவர்களின் தொழில் நிறுவனங்கள் செழிப்பதற்காக தொழிலாளர்களை அடக்கி ஒடுக்கி ஆள வேண்டும் என்று 44 சட்டங்களாக இருந்ததை நான்கு சட்டங்களாக குறைத்து இருக்கிறார்கள். அதானி, அம்பானி நிறுவனங்கள் இருக்கும் இடமெல்லாம் போராட்டங்கள் வெடிக்கின்றது. ஒருபோதும் தொழிலாளர் சட்டங்களை குறைப்பதை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாது.

ஆகவே மத்திய பாஜக அரசை கண்டித்து இந்த போராட்டங்கள் அறிவித்திருக்கிறோம். இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின் மூலம் முதலமைச்சருக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன், வருகின்ற சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் இடைக்கால நிதிநிலை தாக்கல் செய்யும் போது தொழிலாளர் சட்டங்களை மீண்டும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். தமிழ்நாடு எப்பொழுதும் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் என முதலமைச்சர் சொல்வார், அதை நிரூபிக்கும் வகையில் கலைஞர் கொண்டு வந்த தொழிலாளர் நலச் சட்டங்களை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.

போராட்டத்தில் தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள்
போராட்டத்தில் தொழிற்சங்க உறுப்பினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கூட்டணிக்கு வந்தால் வரட்டும் வரவில்லை என்றால் போகட்டும் என்று ராஜகண்ணப்பன் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, "அவர் (ராஜகண்ணப்பன்) பேச்சையெல்லாம் ஏன் பொருட்படுத்துக்கிறீர்கள்"? என்றார்.

சாலை மறியல் போராட்டம்

மத்திய அரசை கண்டித்தும், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் சிஐடியு, ஏஐடியூசி, ஏஐயுடியுசி, தொ.மு.ச, ஐஎன்டியூசி, ஹெச்எம்எஸ், யுடியுசி உள்ளிட்ட மத்திய தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகள் கலந்து கொண்டன. மத்திய அரசைக் கண்டித்து நாடு தழுவிய போது வேலை நிறுத்தத்தின் ஒரு பகுதியாக சென்னை அண்ணாசாலை தாராப்பூர் டவர் அருகே தொழிற்சங்கங்களின் சார்பில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.

தொழிற்சங்கங்களின் ஆலோசனையின்றி 4 தொகுப்பு சட்டங்கள் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேறியதாகவும், அதை திருப்பபெற வலியுறுத்தியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கோஷம் எழுப்பினர். மேலும், விவசாயிகளை பாதிக்கும் விதைகள் சட்ட மசோதாவை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொழிற்சங்கத்தினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நிர்வாகிகள்
கைது செய்யப்பட்ட நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தொழிற்சங்கத்தினர் மத்திய அரசுக்கு எதிரான முழக்கங்களை எழுப்பினர். தொடர்ந்து சாலைகளில் அமர்ந்து நீண்ட நேரம் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அண்ணா சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. தொடர்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர்.

போராட்டத்தின் போது AICCTU யில் மாநில தலைவர் வழக்கறிஞர் பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசுகையில், "மக்கள் விரோத சட்டங்களுக்கு எதிராக மோடி அரசு கொண்டு வந்துள்ள நான்கு சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும். விவசாயிகளுக்கு எதிராக மகாத்மா காந்தி தேசிய வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு எதிராக, ஜி ராம்ஜி என்ற திட்டத்தை கொண்டு வந்து கிராமப்புற வேலை உறுதி திட்டத்தையே ஒழித்துக்கட்ட மோடி அரசு நினைக்கிறது. விவசாயிகளுக்கு எதிராக விதைநெல் சட்டத்தை கொண்டு வந்துள்ளனர். அதனை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும். உழைப்பாளிக்கு எதிராக மத்திய அரசு கொண்டுவந்துள்ள இந்த சட்டங்களை, கிழித்து குப்பை தொட்டியில் போட வேண்டும். மோடி அரசு இந்த சட்டங்களை தூக்கி போடும் முறை எங்கள் போராட்டம் தொடரும்" என்று தெரிவித்தார்.

TAGGED:

CENTRAL GOVERNMENT
DMK ALLIANCE
MK STALIN
செல்வப்பெருந்தகை
TRADE UNION PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.