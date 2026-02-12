ETV Bharat / state

கோவையில் தொழிலாளர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் - எல்லையில் நிறுத்தப்பட்ட பேருந்துகள்

தமிழ்நாடு அரசு பேருந்துகள் கேரளா எல்லையான வாளையாறு வரையிலேயே மட்டுமே இயக்கப்பட்டன.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 12, 2026 at 6:07 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: தொழிலாளர்களின் பொது வேலைநிறுத்தம் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளா சென்ற பேருந்துகள் எல்லையிலேயே நிறுத்தப்பட்டன. இதனால், பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர்.

மத்தியில் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி அரசு அண்மையில் கொண்டு வந்த 4 புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இன்று நாடு தழுவிய பொது வேலை நிறுத்த போராட்டம் நடைபெற்றது. இந்த வேலைநிறுத்தப் போரட்டத்திற்கு மத்திய தொழிற்சங்கத்தினர், போக்குவரத்துத் தொழிலாளர்கள், வங்கி ஊழியர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு தளவாட தொழிலாளர்கள் என பல்வேறு தரப்பினரும் ஆதரவு தெரிவித்தனர்.

தொழிற்சங்கங்களின் பொது வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நாடு தழுவிய அளவில் நடைபெற்றது. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான இடது ஜனநாயக கூட்டணி ஆளும் கேரளாவில் தொழிலாளர்களின் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது. இதனால், தமிழ்நாட்டில் இருந்து கேரளாவுக்கு இயக்கப்பட வேண்டிய பேருந்துகள் எல்லை வரை மட்டுமே ஓடின. இதனால், கேரளாவின் பாலக்காடு, திருச்சூர், கோழிக்கோடு, திருவனந்தபுரம், எர்ணாகுளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு கோவையில் இருந்து பேருந்து போக்குவரத்து நடைபெறவில்லை.

மேலும், கோவை உக்கடம் பேருந்து நிலையத்தில் அதிகாலை முதலே கேரளா செல்ல வந்த பயணிகள், பேருந்துகள் கிடைக்காமல் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர். முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகள், தினசரி வேலைக்காக கேரளா மாநிலம் செல்லும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவசர தேவைக்காக பயணம் செய்ய வந்த பொதுமக்கள் மாற்று போக்குவரத்தைத் தேடி சென்றனர்.

பயணிகள் பயணம் மேற்கொள்ளும் முன் சேவை நிலவரத்தை உறுதி செய்து கொள்ளுமாறு போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.

மேலும், கோவை மாவட்டத்தில் அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் ஐக்கிய விவசாயிகள் முன்னணி கூட்டு நடவடிக்கைக் குழு சார்பில் 8 இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பல்வேறு தொழிற்சங்கங்கள் சார்பில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது. காவல் துறையினர் சமரசப்படுத்தி போராட்டக்காரர்களை கலைந்து போக செய்தனர். இந்த போராட்டம் காரணமாக ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர்.

