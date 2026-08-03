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தமிழக பட்ஜெட் 2026: தென்மாவட்ட வர்த்தக சங்கத்தினரின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

தென்மாவட்டங்களில் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தலா 5 தொழிற்பேட்டைகளை அரசு கொண்டு வர வேண்டும் என்று வர்த்தகர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

திருநெல்வேலி தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவர் குணசிங் செல்லத்துரை
திருநெல்வேலி தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவர் குணசிங் செல்லத்துரை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 7:47 PM IST

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திருநெல்வேலி: தென்மாவட்டங்களுக்கு பொருளாதார மண்டலங்களை உருவாக்க வேண்டும், பெரிய தொழிற்சாலைகளை அமைத்து இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும்; இதற்கான அறிவிப்பை பட்ஜெட்டில் வெளியிட வேண்டும் என்று வர்த்தகத் துறையினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வரும் ஆகஸ்ட் 05- ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகம் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு, சட்டப்பேரவையில் தனது முதல் முழு பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்யவுள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் தவெக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் மற்றும் பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கான திட்டங்கள், தொழில்முனைவோர்களுக்கான திட்டங்கள், சிறு, குறு, நடுத்தத் தொழில் துறைக்கான திட்டங்கள் இடம்பெறும் என்று அனைத்து தரப்பினரும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

குறிப்பாக, தொழில் துறையில் பின்தங்கியுள்ள தென்மாவட்டங்களுக்கான சிறப்பு அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. தென் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்புகளைப் பெறுவதற்கு சென்னை, கோயம்புத்தூர் போன்ற நகரங்களுக்கு படையெடுத்துள்ளனர் என்பது யவராலும் மறுக்க முடியாது.

தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட் குறித்து திருநெல்வேலி தொழில் வர்த்தக சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவர் குணசிங் செல்லத்துரை ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்த பிரத்யேகப் பேட்டியில், "புதிய ஆட்சி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்கிறது; இதில் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. எங்களைப் பொறுத்தவரை தென் மாவட்டங்களில் மதுரையைத் தாண்டி தொழில் வளர்ச்சி இல்லை.

10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொண்டுவரப்பட்ட ஓரிரு பெரிய நிறுவனங்கள் மட்டும் தான் தற்போது வரை உள்ளது. அதற்கு காரணம் இங்கு எந்த கட்டமைப்பு வசதியையும் அரசு சரிவர செய்யவில்லை. அதனால் பெரிய தொழிற்சாலைகள் இங்கு வரவில்லை. எனவே அரசு முதலில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த வேண்டும். மாவட்டத்திற்கு 5 தொழிற்பேட்டைகளை அரசு கொண்டு வர வேண்டும். மாவட்டத்திற்கு இரண்டு பொருளாதார மண்டலங்களை அரசு உருவாக்க வேண்டும். இதுதொடர்பான அறிவிப்பை இந்த பட்ஜெட்டில் அரசு அறிவிக்க வேண்டும்," என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தூத்துக்குடியில் கடல் வணிகம் சார்ந்த பொருட்கள் அதிகம் இருக்கிறது. ஆனால் அங்கு ஒரே ஒரு சிப்காட் மட்டும் அமைந்துள்ளது. தூத்துக்குடியில் பர்னிச்சர் பூங்கா கொண்டு வருவதாக அறிவித்தனர். ஆனால் இன்னும் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. எனவே, அரசு சந்தையை ஆய்வு செய்து அதற்கேற்ப பட்ஜெட்டில் அறிவிப்புகளை வெளியிட வேண்டும்.

ரூபாய் 5,000 கோடியிலிருந்து ரூபாய் 10,000 கோடி வரையிலான பெரிய முதலீடுகளை அரசு கொண்டு வர வேண்டும். படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு இல்லை. பெரும் தொழிலில் இருந்து தான் சிறு தொழில்கள் உருவாகும். சிறு தொழிலில் இருந்து பெரிய தொழில்கள் உருவாகாது. எனவே, பெரிய தொழிற்சாலைகளை அரசு கொண்டு வர வேண்டும். தென்மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சி சுத்தமாக இல்லை. அதனால் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு இல்லை. இளைஞர்கள் குறைந்த சம்பளத்திற்கு வெளியூருக்கு வேலைக்கு செல்கின்றனர். இங்கு அவர்களது குடும்பமே சிதைந்து விடுகிறது," என்று வேதனை தெரிவித்தார்.

மேலும், "சீனா போன்ற நாடுகளில் அனைத்து இடங்களிலும் ஐந்து பொருளாதார மண்டலங்களை வைத்துள்ளனர். தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த அரசு மாவட்டந்தோறும் தொழில் வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகளை அழைத்து தனி கமிட்டி ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும். அதில் அமைச்சர்கள் இடம்பெற வேண்டும். புதிய அரசுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு, இளைஞர்கள் வேலைக்காக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மதுரைக்கு தெற்கே உள்ள மாவட்டங்களை அரசு மாற்றான் தாய் போல நடத்துகிறது.

அந்த நிலையை இந்த புதிய அரசு மாற்ற வேண்டும். வேலைவாய்ப்புகள் இல்லாததால் இங்குள்ள இளைஞர்கள் திருட்டு, கொள்ளை, கஞ்சா, போதை, மது போன்ற பழக்கங்களுக்கு ஆளாகின்றனர். வேலைக்கு செல்லும் எந்த இளைஞர்களும் இதுபோன்ற செயலில் ஈடுபடமாட்டார்கள். தவறு செய்தால் அவர்கள் வேலையில் இருக்க முடியாது. எனவே அரசு அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் கொடுத்தால் தவறான பாதையில் செல்லமாட்டார்கள்.

அரசு படிக்க வைத்தால் மட்டும் போதாது. படித்து முடித்த பின்பு அவர்களுக்கான வேலையையும் உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் இளைஞர்கள் கையில் தான் இனி நாடு உள்ளது, 45% இளைஞர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் தான் முடிவு எடுக்கும் அதிகாரத்தில் உள்ளனர். சமீபத்திய தேர்தல் முடிவில் அதை அனைவரும் அறிந்திருப்பார்கள்.

எதையும் மாற்றக்கூடிய சக்தி இளைஞர்களிடம் உள்ளது. அந்த சக்தியை நேர்மறையாக நம்மால் மாற்ற முடியவில்லை. அதற்கு காரணம் வேலைவாய்ப்பு கொடுக்காதது தான். எனவே, அரசு பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளை அமைத்து இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை அதிகரிக்க வேண்டும். அது தொடர்பான அறிவிப்புகளை இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்க வேண்டும். மேலும் அரசு அறிவிக்கும் தொழில் சம்பந்தமான திட்டங்களை ஒரு ஆண்டிற்குள் செய்து முடிக்க வேண்டும்" என்று குணசிங் செல்லத்துரை தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

பொருளாதார மண்டலங்கள்
வர்த்தகத் துறையினர் கோரிக்கை
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