தேர்தல் பணிக்கு தொடர்பில்லாத உள்துறை செயலாளரை இடமாற்றம் செய்து ஏன்? டி.ஆர்.பாலு கண்டனம்
Published : April 13, 2026 at 5:07 PM IST
சென்னை: உள்துறை செயலாளர் பதவியில் இருந்து தீரஜ் குமார் மாற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு முக்கிய பதவிகளில் உள்ள அதிகாரிகளை கடந்த இரண்டு வாரங்களாக தேர்தல் ஆணையம் மாற்றி வருகிறது. குறிப்பாக தலைமைச் செயலாளராக இருந்த முருகானந்தம், பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன், சென்னை காவல் ஆணையராக இருந்த அருண், பல்வேறு மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஐஏஎஸ் மற்றும் ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை தேர்தல் ஆணையம் இடமாற்றம் செய்து உத்தரவிட்டது.
குறிப்பாக, நேற்று முன்தினம் தமிழக அரசின் உள்துறை செயலாளராக இருந்த தீரஜ் குமாரை மாற்றி விட்டு, புதிய உள்துறை செயலாளராக மாணிவாசனை நியமித்து தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
தீரஜ் குமார் மாற்றத்திற்கு காரணம் என்ன?
இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த மாற்றத்திற்கு திமுக பொருளாளர் டி.ஆர்.பாலு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எழுதிய கடிதத்தில், "தமிழக அரசின் உள்துறை செயலாளராக இருந்த தீரஜ் குமார் மீது யாரும் எவ்வித புகாரும் அளிக்காத நிலையில், அவர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் எதற்காக மாற்றப்பட்டார் என்ற தகவலை தேர்தல் ஆணையம் தனது உத்தரவில் தெரிவிக்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையத்தின் இந்த தன்னிச்சையான மற்றும் நியாயமற்ற முடிவை திமுக கடுமையாக கண்டிக்கிறது.
அதிகார அத்துமீறலை ஏற்க முடியாது
உள்துறை செயலாளர் பதவி என்பது தேர்தல்களை நடத்துவதோடு எந்தவித தொடர்பும் இல்லாத ஒரு பதவி. அப்படி இருக்கையில் தேர்தலோடு தொடர்பில்லாத அதிகாரி பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பிரிவு 324-தேர்தல் ஆணையத்திற்கு என்று சில அதிகாரங்களை வழங்கியுள்ளது. அந்த அதிகாரம் என்பதும் கூட வாக்காளர் பட்டியலை தயாரித்தல், மேற்பார்பார்வையிடுதல், வழிநடத்துதல் மற்றும் கட்டுப்படுத்தல் என்பது மட்டுமே.
தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடைபெறுகிறது என்பதற்காக, அரசின் அனைத்து அதிகாரங்களையும் செயல்படுத்தும் வரம்பற்ற அதிகாரத்தை தேர்தல் ஆணையத்திற்கு யாரும் வழங்கவில்லை. அரசியலமைப்பு சட்டமும், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 1950 மற்றும் 1951ம் தேர்தல் தொடர்பான பணிகளை செய்வதற்கான அதிகாரத்தை மட்டுமே தேர்தல் ஆணையத்திற்கு வழங்குகின்றன. இதை உச்ச நீதிமன்றம் தனது பல்வேறு தீர்ப்புகளில் சுட்டிக் காட்டியுள்ளது.
சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பது மற்றும் தேர்தலை நடத்துவதற்கு தேவையான பாதுகாப்பை தமிழக டிஜிபி வழங்குவார். அவரையும் தற்போது தேர்தல் ஆணையம் புதிதாக நியமித்துள்ளது. அப்படி இருக்கையில், தேர்தல் பணிக்கு சம்பந்தமே இல்லாத உள்துறை செயலாளர் இடம் மாற்றப்பட்டது ஏன்? உள்துறை செயலாளரை இடம் மாற்றம் செய்வதற்கோ அல்லது புதிய உள்துறை செயலாளரை நியமிக்கவோ தேர்தல் ஆணையத்திற்கு எவ்வித அதிகாரமும் இல்லை.
எனவே தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவை திரும்ப பெற்று மீண்டும் உள்துறை செயலாளராக தீரஜ் குமார் செயல்பட உத்தரவிட வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்கிறோம். தேர்தல் பணிக்கு தொடர்பில்லாத அதிகாரிகள் இடமாற்றம் செய்யும் போக்கை தேர்தல் ஆணையம் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்" என அந்த கடிதத்ததில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.