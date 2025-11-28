பரந்தூர் விமான நிலையம் வந்தால் சென்னையில் வாகன நெரிசல் தவிர்க்கப்படும் - டி.ஆர். பாலு புது தகவல்
இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களில் எங்கும் இல்லாத வகையில் விமான நிலையத்துக்கு உள்ளே வந்து பயணிகளை மாநகரப் பேருந்தில் ஏற்றிச் செல்லும் வசதி சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்ளது.
Published : November 28, 2025 at 4:18 PM IST
சென்னை: பரந்தூர் விமான நிலையம் வந்தால் சென்னை மாநகரில் வாகன நெரிசல் தவிர்க்கப்படும் என்று டி.ஆர். பாலு எம்.பி கூறினார்.
விமான நிலைய மேம்பாடு தொடர்பான ஆய்வு கூட்டம், சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலைய நிர்வாக அலுவலகத்தில் விமான நிலைய அட்வைஸரி கமிட்டித் தலைவர் டி.ஆர் பாலு எம்பி தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.
சென்னை விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர், தாம்பரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.ஆர். ராஜா, பல்லாவரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கருணாநிதி, சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் மாநில காவல் துறையின் மூத்த அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
கூட்டத்தில் சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகள் போக்குவரத்து, சரக்குகள் கையாளுவது போன்றவற்றை மேலும் அபிவிருத்தி செய்வது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. மேலும், சென்னை விமான நிலையத்தை அதிகமான சர்வதேச விமானங்கள் வந்து, செல்லும் அளவுக்கு தரத்தை மேலும் மேம்படுத்துவது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
இதனை தொடர்ந்து விமான நிலைய அட்வைஸரி கமிட்டி தலைவர் டி.ஆர். பாலு எம்.பி. செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்ள பிரச்சனைகளை உடனடியாக களைய வேண்டும் என உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தினர். கடந்த கூட்டத்தில் எழுப்பிய பிரச்சனைகள் குறித்து ஆலோசனை குழு உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு உரிய பதிலை இயக்குநர் அளித்துள்ளார். சென்னை விமான நிலையத்தில் நிறைய வசதிகள் செய்து தரப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் பல விமான நிலையங்களில் இல்லாத வசதியாக, சென்னை மாநகரப் பேருந்துகள் விமான நிலையம் உள்ளே வந்து பயணிகளை ஏற்றிச் செல்கின்றன. மீனம்பாக்கத்தில் இருந்து கிளாம்பாக்கம் வரை மெட்ரோ ரயில் சேவை விரைவில் வர உள்ளது. அதற்கான பணியை தமிழ்நாடு அரசு செய்து வருகிறது. சரக்குகளை கையாளும் நிலையங்களை புதிதாக உருவாக்க வேண்டும் என்று உறுப்பினர்கள் கருத்துகளை முன் வைத்துள்ளனர்,"
மேலும் பேசிய அவர், "பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைக்க ஒன்றிய அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது. இந்த விமான நிலையம் வந்தால் சென்னையில் வாகன நெரிசல் தவிர்க்கப்படும். பரந்தூர் விமான நிலையம் அமைக்க 5700 ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: தொடர் மழை எதிரொலி... வெள்ளத்தில் மூழ்கிய 50 ஆயிரம் வாழைகள் - படகில் சென்று அறுவடை செய்த விவசாயிகள்!
அதில் 2000 ஏக்கர் அரசுக்கு சொந்தமானது. இதில், 3700 ஏக்கர் தனியாருக்கு சொந்தமானது. அதில் 1300 ஏக்கர் வாங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள நிலத்தை வாங்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மிக விரைவில் திட்டத்துக்கான நிலம் கையகப்படுத்தப்படும். அதற்கு பிறகுப் பணிகள் தொடங்கப்படும். பல மாதங்களாக பரந்தூர் விவசாயிகளிடம் பேசி, உரிய அவகாசம் கொடுத்து அவர்களிடம் நிலம் கையகப்படுத்தப்படுகிறது" என்று டி.ஆர்.பாலு எம்.பி கூறினார்.