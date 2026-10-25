கொடைக்கானலில் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு அனுமதி; அடுக்கம் சாலை தற்காலிகமாக சீரமைப்பு
தொடர் கனமழையால் மலைப்பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 25, 2026 at 4:31 PM IST
திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சுற்றுலா தளங்கள் இரண்டு நாட்கள் மூடப்பட்டிருக்கும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகக் கொடைக்கானல் மலைப்பாதையில் இரவு நேரப் பயணங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தன.
இதனால் சென்னை, கோவை, திருச்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பழனி வழியாக கொடைக்கானல் செல்ல வந்த நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலாப் பயணிகள் நேற்றிரவு தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை 7 மணிக்குப் பிறகு நிலவரம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, அடிவாரத்தில் காத்திருந்த சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகனங்கள் மலைப்பாதையில் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இருப்பினும், பழனி - கொடைக்கானல் சாலையில் பேரிகார்டுகள் அமைத்துப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவல்துறையினர், வாகன ஓட்டிகளுக்குத் தீவிர எச்சரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். தொடர் மழை காரணமாக மலைப்பாதையில் மிகுந்த கவனத்துடன் பயணிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தி வருகின்றனர்.
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இந்நிலையில், கொடைக்கானலில் உள்ள அனைத்து சுற்றுலாத் தலங்களும் இரண்டு நாட்களுக்கு மூடப்பட்டுள்ளதால், தேவையற்ற இடங்களில் வாகனங்களை நிறுத்தாமல் பாதுகாப்பாகச் சென்று திரும்ப வேண்டும் என்றும் காவல்துறையினர் சுற்றுலா பயணிகளிடம் தெரிவித்து வருகிறார்கள்.
அடுக்கம் சாலை தற்காலிகமாகச் சீரமைப்பு
இதற்கிடையே, கொடைக்கானலில் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பெய்த கனமழையால் கொடைக்கானலில் இருந்து பெரியகுளம் மற்றும் தேனி செல்லும் அடுக்கம் சாலையில் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன. 10-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மண் சரிவு ஏற்பட்டதுடன், பாறைகளும் உருண்டு விழுந்ததால் அடுக்கம் மலை கிராமத்திற்கான போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இதனால், அக்கிராமம் வெளித் தொடர்பின்றி தனித்தீவு போல் காட்சியளித்தது.
இதையடுத்து, கொடைக்கானலில் இருந்து பெரியகுளம் செல்லும் அடுக்கம் சாலையை சீரமைக்கும் பணிகள் நேற்று தொடங்கின. மண் சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளிலும், பாறைகள் உருண்டு விழுந்த இடங்களிலும் ஜேசிபி இயந்திரங்கள் மூலம் சீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் மூலம், பெரியகுளம் சாலை அடுக்கம் மலைக் கிராமம் வரை தற்போது தற்காலிகமாக சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தற்காலிகமாக சீரமைக்கப்பட்டுள்ள அடுக்கம் சாலையின் நிலவரம் குறித்து இன்று திண்டுக்கல் மாவட்டப் பொறுப்பு அமைச்சரும், மதுவிலக்கு துறை அமைச்சருமான விக்னேஷ் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் அடுக்கம் மலை கிராமத்தில் நேரில் ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளனர்.
தொடர் கனமழையால் மலைப்பகுதிகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சீரமைக்கும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைப் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.