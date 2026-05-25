கொடைக்கானலில் 4 சுற்றுலாத் தலங்களுக்கு அனுமதி இலவசம்

தூண் பாறை, குணா குகை, பைன் காடுகள், மேயர் சதுக்கம் ஆகிய சுற்றுலா தலங்கள் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 25, 2026 at 12:44 PM IST

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு இலவசமாக செல்லலாம் என முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.

கொடைக்கானலில் கோடை சீசன் தொடங்கியுள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும், பிற மாநிலங்களில் இருந்தும் ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகளவில் வருகை தருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு தினங்களாக கொடைக்கானலில் உள்ள முக்கிய சாலைகள் மற்றும் சுற்றுலா தளங்களுக்கு செல்லக்கூடிய சாலைகளில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

அங்கு இரண்டு முதல் ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை வாகனங்கள் மணி கணக்கில் காத்திருக்கும் சூழலும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனிடையே போக்குவரத்து நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய், கொடைக்கானலில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு இனி வரும் 5 நாட்களுக்கு; அதாவது மே 25 முதல் மே 31 வரை எந்த ஒரு கட்டணமும் இன்றி செல்லலாம் என அறிவித்துள்ளார்.

தூண் பாறை, குணா குகை, பைன் காடுகள், மேயர் சதுக்கம் ஆகிய சுற்றுலா தலங்கள் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பால் கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மலைகளில் இளவரசி என அழைக்கப்படும் கொடைக்கானல் தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள முக்கிய சுற்றுலா நகரங்களில் ஒன்றாகும். இங்கு கொடை ஏரி, கோக்கர்ஸ் வாக், டால்பின் நோஸ், பிரையண்ட் பூங்கா, பைன் காடுகள், பூம்பாறை உள்ளிட்ட சுற்றுலா தளங்கள் அமைந்துள்ளது.

சுற்றுலா பயணிகளின் வருகையை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்திலும், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும் கொடைக்கானலில் இ-பாஸ் நடைமுறை அமலில் உள்ளது. தற்போது மாநிலம் முழுவதும் கோடை வெயில் வாட்டி வதைக்கும் நிலையில், கொடைக்கானல் பகுதியில் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருவதால், தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் இங்கு படையெடுத்துள்ளனர்.

இதனால், கொடைக்கானலின் முக்கிய சாலைகளில் சுற்றுலா பயணிகளில் வாகனங்கள் வரிசை கட்டி நின்று போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மூஞ்சிகள், நாயுடுபுரம், ஏரிச்சாலை, உகார்த்தை நகர், செண்பகனூர் ஆகிய பகுதிகளில் பல கிலோமீட்டருக்கு தூரத்திற்கு மேலாக வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்கக் கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இதனை கருத்தில் கொண்டு, கொடைக்கானலுக்கு இலவச அனுமதி அறிவிப்பை முதலமைச்சர் விஜய் வெளியிட்டுள்ளதால், சுற்றுலாப் பயணிகளும், வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

