ETV Bharat / state

நுழைவு கட்டண விவகாரம்: சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் போராட்டத்தால் 10 கி.மீ.க்கு போக்குவரத்து நெரிசல்; ஸ்தம்பித்த கொடைக்கானல்

கொடைக்கானலில் மே 2 மற்றும் 3-ம் தேதிகளில் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலா மையங்களை கட்டணம் இன்றி சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

கொடைக்கானலில் சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் போராட்டம்
கொடைக்கானலில் சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் போராட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 1, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: கொடைக்கானலில் சுற்றுலா தலங்களுக்குள் செல்ல ஒரே முறை நுழைவு கட்டணத்தை கியூஆர் கோடு மூலம் வசூலிப்பதைக் கண்டித்து 1000-க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், சுற்றுலா பயணிகள் அவதியடைந்தனர்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் பிரபல சுற்றுலா தளமாக விளங்குகிறது. கோடை விடுமுறையை முன்னிட்டு, கொடைக்கானலுக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் படையெடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், கொடைக்கானல் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள மோயர் சதுக்கம், பைன் மர காடுகள், குணா குகை, தூண் பாறை உள்ளிட்ட சுற்றுலா தலங்களுக்குள் செல்வதற்கு ஒரே முறை நுழைவு கட்டணம் வசூலிப்பதைக் கண்டித்து சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

பாம்பார்புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் காலை 7 மணி முதலே சுமார் 1000-க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் சாலையின் குறுக்கே வாகனங்களை நிறுத்தியும், பிரதான சாலையான மூஞ்சிக்கல் பகுதியில் சாலையில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் போராட்டத்தால் ஸ்தம்பித்த கொடைக்கானல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சுற்றுலா வாகனங்களுக்கு ஒரே இடத்தில் நுழைவுக் கட்டணம் வசூலிப்பதாலும், நெட்வொர்க் சரியாக இல்லாத இடங்களில் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை முறையில் கியூஆர் கோடு பயன்படுத்தப்படுவதாலும், நீண்ட நேரம் வாகனங்கள் நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாக புகார் தெரிவித்த அவர்கள், இந்த நடைமுறையை நீக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தினர்.

இந்த போராட்டத்தால் சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் சுற்றுலா பயணிகளும், அப்பகுதி மக்களும் பெரும் அவதியடைந்துள்ளனர். சுற்றுலா இடங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் சுமார் 10 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு நீண்ட வரிசையில் வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. இந்நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் மற்றும் மாவட்ட வன அலுவலர் அரவிந்த் அறிவுறுத்தலின்படி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சுற்றுலா வாகன ஓட்டுநர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

இதையும் படிங்க: பாக் ஜலசந்தியை நீந்தி கடந்து அசாதாரண சாதனை படைத்த 7 வயது சிறுவன்

இந்த பேச்சுவார்த்தையில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் விதமாக நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் இரண்டு நாட்களுக்கு சுற்றுலா தலங்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் வரும் மே 4-ம் தேதி முதல் கொடைக்கானலில் ஏரி பகுதி பிராயண்ட் பூங்கா, பேருந்து நிலையம், பசுமை பள்ளத்தாக்கு, கோக்கர் வாக் உள்ளிட்ட ஐந்து இடங்களில் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லக்கூடிய நுழைவுச்சீட்டுகளை டிஜிட்டல் பணப்பரிவாதனை மூலம் பெற்றுக் கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவ்வாறு பெற்றுக் கொண்டால் சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பகுதிகளில் அந்த நுழைவு சீட்டை மட்டும் காண்பித்து சுற்றுலா தலங்களுக்கு சென்றால் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மேலும், சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் சங்கங்களில் இருந்து உறுப்பினர்களை வரவழைத்து அனைத்து துறை அதிகாரிகள் உடன் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தி இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு வாரத்திற்குள் நிரந்தர தீர்வு எட்டப்படும் என்று அவர்கள் உறுதி அளித்தனர்.இதனையடுத்து, 10 மணி நேர போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.

TAGGED:

KODAIKANAL TOURIST DRIVERS PROTEST
KODAIKANAL TOURIST PLACE
கொடைக்கானல் நுழைவு கட்டண விவகாரம்
சுற்றுலா வாகன ஓட்டிகள் போராட்டம்
KODAIKANAL TOURIST DRIVERS PROTEST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.