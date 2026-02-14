ஊட்டி பைகாரா ஏரியில் விரைவில் மின்சார படகுகள் சேவை - உறுதியளித்த சுற்றுலாத்துறை
சுற்றுலா பயணிகள் அதிவேக படகுகள் சேவையை விரும்புவதால், உடனடியாக அதை நிறுத்த இயலாது என சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : February 14, 2026 at 6:36 PM IST
சென்னை: ஊட்டி பைகாரா ஏரியில் எதிர்காலத்தில் பெட்ரோல் என்ஜின் படகு சேவையை நிறுத்திவிட்டு படிப்படியாக மின்சார படகுகள் சேவை நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் உறுதியளித்தது.
ஊட்டியின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்றான பைகாரா ஏரியை நீதிபதிகள் சுற்றிப் பார்த்ததாகவும், அப்போது படகு சேவை காரணமாக ஏரியில் எண்ணெய் கசிவு அதிகமாக இருப்பதால், அதுகுறித்து வனத்துறை மற்றும் சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கு வனம் மற்றும் வன உயிரினங்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார் மற்றும் பரத சக்ரவர்த்தி அடங்கிய சிறப்பு அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், ‘பைகாரா ஏரியில் பெட்ரோலில் இயங்கும் படகுகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. டீசல் என்ஜின் பயன்படுத்துவதில்லை. பெட்ரோல் என்ஜினால் ஏற்படும் குறைவான ஒலி காரணமாக, வன விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் பாதிக்கப்படவில்லை. படகுகள் நல்ல நிலையில் இருப்பதால், எண்ணெய் கசிவுகளும் ஏற்படுவதில்லை. மேலும், பைகாரா ஏரி வனப்பகுதிக்கு சொந்தமான இடமும் இல்லை. மின்சார வாரியத்துக்கு சொந்தமான அந்த பகுதி, 31 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டுள்ளது.
ஏரியை சுற்றி பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டதுடன், பிளாஸ்டிக் பயன்படுத்தாமல் இருப்பதை மாநகராட்சி தொடர்ந்து கண்கானித்து வருகிறது. எதிர்காலத்தில், கண்ணாடி பாட்டில்களில் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தையும் நடைமுறைப்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், பைகாரா ஏரிக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் அதிவேக படகுகள் சேவையை விரும்புவதால், உடனடியாக அதை நிறுத்தினால், மக்களின் விரக்தியால் மாநகராட்சிக்கு அதிகப்படியான வருவாய் இழப்பு ஏற்படுவதோடு, கெட்டபெயரும் ஏற்படும்.
அதனால், பெட்ரோல் படகுகளிலிருந்து மின்சார படகுகளின் சேவைக்கு மாற்ற கால அவகாசம் வேண்டும். எதிர்காலத்தில் பெட்ரோல் படகுகள் வாங்குவது முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டு, படிப்படியாக மின்சார படகுகள் சேவைக்கு மாற்றப்படும்’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், “கோவையில் உள்ள பறவைகள் ஆராய்ச்சி மையமான சலீம் அலி நிறுவனம் ஒரு குழு அமைத்து, அதிவேக மோட்டார் படகுகள் இயக்குவதால் ஏற்படும் ஒலி மாசால் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் என்ன? என ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க வேண்டும்” என உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், பைகாரா ஏரியில் உள்ள தண்ணீர், வண்டல் மண் எண்ணெய் கசிவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதா? ஏரி நீர் வெளியேற்றத்தால் எந்தெந்த பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் அறிக்கை அளிக்க வேண்டுமென மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு உத்தரவிட்டு, விசாரணையை மார்ச் 13ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.