வால்பாறை அருகே சுற்றுலா வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் 7 பேர் உயிரிழப்பு
இந்த விபத்தில் இதுவரை 7 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
விபத்து நடைபெற்ற பகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 17, 2026 at 6:38 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வால்பாறை அருகே மலைப்பகுதியில் வேன் கவிழ்ந்த விபத்தில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர்.
கேரளாவில் இருந்து வால்பாறைக்கு சுற்றுலா வந்த வேன், 13வது கொண்டை ஊசி வளைவில் திரும்பியபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்து கீழே விழுந்துள்ளது. இந்த விபத்தில் 7 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். பலர் படுகாயம் அடைந்துள்ள நிலையில், உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக அஞ்சப்படுகிறது.