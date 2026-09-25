கடலுக்கு அடியில் மறைந்திருந்த தமிழ்நாட்டின் வரலாறு: பூம்புகாரில் டார்பிடோ ஜாடி துண்டு, உறைகிணறுகள் கண்டுபிடிப்பு
‘டார்பிடோ ஜாடி’ என்பது நீண்ட உருளை வடிவ உடலுடனும், குறுகிய வாய்ப்பகுதியுடனும் காணப்படும் ஒரு வகை பண்டைய பீங்கான் அல்லது மட்பாண்டப் பொருளாகும்.
Published : September 25, 2026 at 9:10 AM IST
-By இரா.சிவக்குமார்
மதுரை: பூம்புகார் கடலடி அகழாய்வில் மிகப் பழைமையான 'டார்பிடோ ஜாடி' துண்டுகள் உட்பட நான்கு உறை கிணறுகளை தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை கண்டறிந்துள்ளது.
தமிழர்களின் பண்டைய கடல்சார் வணிகம் மற்றும் பூம்புகார் நகரின் வரலாறு தொடர்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த புதிய தொல்லியல் தடயங்கள் மயிலாடுதுறை மாவட்டம், பூம்புகார் கடல் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கடலடி தொல்லியல் அகழாய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மூன்றாம் கட்ட பூம்புகார் கடலடி அகழாய்வின்போது, மேற்கு ஆசிய பகுதியிலிருந்து பண்டைய காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டதாகக் கருதப்படும் ‘டார்பிடோ ஜாடி’யின் உடைந்த பகுதி, 4 பழைமையான உறை கிணறுகள் மற்றும் 250-க்கும் மேற்பட்ட பானை ஓடுகள் உள்ளிட்ட தொல்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
10 மீட்டர் ஆழத்தில் கண்டுபிடிப்பு
பூம்புகார் மற்றும் திருமுல்லைவாயில் இடையே, கடற்கரையிலிருந்து சுமார் 2 கிமீ தொலைவில், கடலுக்கு அடியில் சுமார் 10 மீட்டர் ஆழத்தில் இந்த டார்பிடோ ஜாடியின் துண்டுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையின் பொறுப்பு இணை இயக்குநர் வி.பி.யதீஸ்குமார் தலைமையிலான தொல்லியல் நிபுணர்கள் குழு இந்தத் தடயத்தை கண்டெடுத்துள்ளது. பூம்புகார் கடற்பகுதியில் நீருக்கடியில் டார்பிடோ ஜாடியின் பகுதி கண்டெடுக்கப்படுவது இதுவே முதல் முறை என தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
டார்பிடோ ஜாடி என்றால் என்ன?
‘டார்பிடோ ஜாடி’ என்பது நீண்ட உருளை வடிவ உடலுடனும், குறுகிய வாய்ப்பகுதியுடனும் காணப்படும் ஒரு வகை பண்டைய பீங்கான் அல்லது மட்பாண்டப் பொருளாகும். கடல் வழியாக திரவப் பொருட்களை, குறிப்பாக மது, எண்ணெய் உள்ளிட்ட பொருட்களை நீண்ட தூரம் எடுத்துச் செல்ல இவ்வகை ஜாடிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக தொல்லியல் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
ஜாடியின் நீண்ட உருளை வடிவமைப்பு, அதற்குள் வைக்கப்பட்ட திரவம் கப்பல் பயணத்தின்போது சிதறாமல் அல்லது எளிதில் சிந்தாமல் இருப்பதற்கு ஏற்றதாக இருந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட துண்டு மிக நுண்ணிய தன்மை கொண்ட பீங்கான் வகையைச் சேர்ந்ததாகும். அதன் வடிவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு, முழுமையான ஜாடி சுமார் 30 முதல் 35 சென்டிமீட்டர் விட்டம் கொண்டதாக இருந்திருக்கலாம் என தொல்லியல் நிபுணர்கள் மதிப்பிட்டுள்ளனர்.
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மேலும், இந்த ஜாடி மேற்கு ஆசியப் பகுதியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என முதற்கட்ட ஆய்வில் கருதப்படுகிறது. இதுபோன்று டார்பிடோ ஜாடிகள் தமிழ்நாட்டில் கண்டெடுக்கப்படுவது முதல் முறையல்ல. இதற்கு முன்னதாக அழகன்குளம், கொற்கை, பொற்பனைக்கோட்டை உள்ளிட்ட தொல்லியல் தளங்களில் டார்பிடோ ஜாடிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், பூம்புகார் கடற்பகுதியில் நீருக்கடியில் இருந்து இவ்வகை ஜாடிகள் கண்டெடுக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்க புதிய தடயமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் மூலம், பூம்புகார் பண்டைய காலத்தில் உள்நாட்டு வணிக மையமாக மட்டுமின்றி, மேற்காசியா உள்ளிட்ட தொலைதூரப் பகுதிகளுடன் கடல்வழித் தொடர்பு கொண்டிருந்த ஒரு துறைமுகமாகவும் விளங்கியிருக்கும் என்பதற்காக ஆதரமாக இந்த பொருட்களின் கிடைப்பு அமைந்துள்ளது.
250க்கும் மேற்பட்ட பானை ஓடுகள்
நீருக்கடியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், டார்பிடோ ஜாடியின் துண்டுகள் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. சுமார் 2 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின்போது, 250-க்கும் மேற்பட்ட பீங்கான் மற்றும் மட்பாண்டத் துண்டுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
அவற்றில் சில பளபளப்பூட்டப்பட்ட பானை வகைகளைச் சேர்ந்தவை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து ஆய்வு செய்யப்படும் பட்சத்தில், அப்பகுதியில் நடைபெற்றிருந்த வணிகம், குடியிருப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் கடல்சார் தொடர்புகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
4 பழமையான உறை கிணறுகள்
ஆய்வில் மற்றொரு முக்கிய கண்டுபிடிப்பாக 4 பழமையான உறை கிணறுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்த கிணறுகளின் விட்டம் சுமார் 60 முதல் 65 சென்டிமீட்டர் வரை உள்ளது. கடலுக்கடியில் உறை கிணறு போன்ற அமைப்புகள் கண்டறியப்பட்டிருப்பது, அந்த இடம் ஒரு காலத்தில் நிலப்பரப்பாகவோ அல்லது மனிதர்கள் வாழ்ந்த குடியிருப்பு பகுதியாகவோ இருந்திருக்கக்கூடிய சாத்தியத்தை ஆராய்வதற்கான புதிய வழியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆய்வு செய்த தொல்லியல் துறை அதிகாரிகளின் முதற்கட்ட கருத்துப்படி, உறை கிணறுகள் அமைந்துள்ள இடத்தில் ஒரு காலத்தில் ‘பாலியோ சேனல்’ (Palaeochannel) எனப்படும் பழைய ஆற்றுப்பாதை இருந்திருக்கக்கூடும். அதாவது, இன்றைய கடலடிப் பகுதியாக இருக்கும் இடத்தில் கடந்த காலத்தில் ஆற்றின் ஓட்டம் அல்லது நீர்வழிப் பாதை இருந்திருக்க வாய்ப்பு உள்ளது.
கடலுக்குள் மூழ்கிய பூம்புகார், தொடர்ந்து கிடைக்கும் தடயங்கள்
சங்க காலத்தில் காவிரிப்பூம்பட்டினம் என அழைக்கப்பட்ட பூம்புகார், காவிரி ஆறு கடலில் கலக்கும் பகுதியில் அமைந்திருந்த முக்கியமான பண்டைய துறைமுக நகரமாக இலக்கியங்களில் குறிப்பிடப்படுகிறது. பட்டினப்பாலை, சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை உள்ளிட்ட பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் பூம்புகாரின் நகர அமைப்பு, வணிகச் செயல்பாடுகள், துறைமுகம் மற்றும் கடல் வணிகம் குறித்து பல குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. பூம்புகார் கடலுக்குள் மூழ்கியதாக இலக்கியங்களில் கூறப்படும் தகவல்களுக்கு தொல்லியல் ஆய்வுகள் மூலமாகவும் தொடர்ந்து புதிய தடயங்கள் கிடைத்து வருகின்றன.
கடந்த பல ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கடல்சார் ஆய்வுகளில் பண்டைய கட்டமைப்புகள், பானை ஓடுகள், வெளிநாட்டு பானை வகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தடயங்கள் பதிவாகியுள்ளன. கடந்த கால ஆய்வுகளில் கடலுக்கு அடியில் கப்பல் போன்ற அமைப்பும், சுமார் 85 மீட்டர் நீளமுடைய U-வடிவ கல் கட்டமைப்பும் கண்டறியப்பட்டதாக ஆய்வு பதிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
மூன்றாம் கட்ட கடலடித் தொல்லியல் ஆய்வு
பூம்புகார் கடற்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மூன்றாம் கட்ட கடலடித் தொல்லியல் ஆய்வு செப்டம்பர் 6 அன்று தொடங்கப்பட்டது. பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தலைமையில் இந்த ஆய்வு தொடங்கப்பட்டது. தொல்லியல் துறை இயக்குநர் வி.பி. ஜெயசீலன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மற்றும் தொல்லியல் நிபுணர்கள் இதில் பங்கேற்றனர்.
பூம்புகார் கடற்கரையில் இருந்து சுமார் 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன், கடலடிப் பகுதியில் உள்ள கட்டமைப்புகள் மற்றும் இயற்கை மாற்றங்களை கண்டறிவதற்கான நவீன கடல்சார் ஆய்வு கருவிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
இந்த ஆய்வின் முக்கிய நோக்கங்கள்
பண்டைய பூம்புகார் துறைமுக நகரத்தின் பரப்பளவை கண்டறிதல், கடலுக்குள் மூழ்கியிருக்கக்கூடிய கட்டமைப்புகளை அடையாளம் காணுதல், கப்பல் அல்லது கப்பல் சிதைவுகள் தொடர்பான தடயங்களை தேடுதல், பழைய ஆற்றுப்பாதைகள் மற்றும் கடல்மட்ட மாற்றங்களை ஆய்வு செய்தல், பண்டைய தமிழர்களின் சர்வதேச கடல் வணிகத் தொடர்புகளை ஆராய்தல் ஆகியவை அடங்கும்.
கடல் அரிப்பும் தொல்லியல் ஆய்வின் அவசரத் தேவையும்
பூம்புகார் கடற்கரை மற்றும் கடலடிப் பகுதியில் தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வரும் கடல் அரிப்பு மற்றும் புவியியல் மாற்றங்கள் காரணமாக, அங்கு புதைந்துள்ள தொல்லியல் சான்றுகள் இயற்கையான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த நிலையில், தற்போது கிடைத்துள்ள கண்டுபிடிப்புகள் முதற்கட்ட ஆய்வின் முடிவுகளாக மட்டுமே கருதப்படுகின்றன.
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டார்பிடோ ஜாடி, பானை ஓடுகள், உறை கிணறுகள் ஆகியவை எந்தக் காலத்தைச் சேர்ந்தவை? அவை எந்தப் பகுதிகளுடன் தொடர்புடையவை? அவற்றின் பயன்பாடு என்ன? அந்த இடம் பண்டைய குடியிருப்பா? அல்லது துறைமுகச் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய பகுதியா? போன்ற கேள்விகளுக்கு அடுத்தகட்ட விரிவான ஆய்வுகள் மூலம் பதில் கிடைக்க வேண்டியுள்ளது. தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை இந்தப் பகுதிகளில் மேலும் விரிவான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
சர்வதேச கடல் வணிகத்திற்கான புதிய தடயமா?
பூம்புகார் பகுதியில் ஏற்கனவே உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாட்டு தோற்றம் கொண்ட பானை ஓடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தொல்லியல் சான்றுகள் கிடைத்துள்ள நிலையில், தற்போது மேற்கு ஆசியாவைச் சேர்ந்ததாகக் கருதப்படும் டார்பிடோ ஜாடியின் துண்டு கிடைத்திருப்பது முக்கியமான புதிய ஆய்வுக் கேள்விகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையின் இயக்குனர் ஜெயசீலன் தனது எக்ஸ் தளத்தில், “சங்க இலக்கியங்களிலும், தமிழ் காப்பியங்களிலும் புகழப்படும் காவிரிப்பூம்பட்டினம், தனது கடல்சார் கடந்த காலத்தை தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தி வருகிறது. அண்மைய நீருக்கடித் தொல்லியல் ஆய்வில் கிடைத்துள்ள பானை ஓடுகள், டார்பிடோ ஜாடி துண்டுகள், பளபளப்பூட்டப்பட்ட மட்பாண்டங்கள் மற்றும் நீரில் மூழ்கிய கட்டமைப்புகள், அதன் பண்டைய வர்த்தகத் தொடர்புகளை ஆய்வு செய்வதற்கான புதிய ஆதாரங்களை வழங்குகின்றன. அறிவியல் ஆய்வுகள் மூலம் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க துறைமுக நகரம் குறித்த புரிதல் மேலும் விரிவடையும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.