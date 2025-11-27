ETV Bharat / state

நான் சேர வேண்டிய இடத்தில் தான் சேர்ந்திருக்கிறேன் - உதயநிதியின் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் கமல் பேச்சு

நாளை சூரியன் உதிக்கும், இருட்டை கண்டு பயப்பட வேண்டாம். சூரியன் உதயம் வரும். உதயநிதியும் வருவார், பாராட்டு விழா இன்னும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும் என கமல்ஹாசன் பேசினார்.

உதயநிதியின் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் கமல்
உதயநிதியின் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் கமல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 27, 2025 at 10:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: நான் சேர வேண்டிய இடத்தில் தான் சேர்ந்திருக்கிறேன் என துணை முதல்வர் உதயநிதியின் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சியில் கமல்ஹாசன் கூறினார்.

தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, ராஜா அண்ணாமலை மன்றத்தில் சென்னை கிழக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில், "மனிதநேய உதய நாள்" எனும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், கல்லூரி மாணவ, மாணவியருக்கு கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் உபகரணங்கள், கர்ப்பிணிகளுக்கு பேறுகால உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், மக்கள் நீதி மய்ய தலைவரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல்ஹாசன் கலந்துகொண்டு நலத்திட்டங்களை வழங்கி சிறப்புரையாற்றினார்.

அப்போது கமல்ஹாசன், '' 1966 ஆண்டில் 6 வயதில் இந்த மேடையில் பேரறிஞர் அண்ணா பேசியதை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். எனது தமிழ் உச்சரிப்புக்கு நடிகர் சிவாஜி, உரைநடைக்கு மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி, கவிதைக்கு கவிஞர் கண்ணதாசன் ஆகிய மூவரும் தான் ஆசான்கள். வேர்க்க விறுவிறுக்க உழைப்பவனை அடையாளம் காண்பவனே உண்மையான தலைவன். நான் சேர வேண்டிய இடத்தில் தான் சேர்ந்திருக்கிறேன், கொள்கைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியானது. போர்குணம் கொண்டது.

'நாளை சூரியன் உதிக்கும்'

ஐந்து முறை முதல்வராக இருந்தவர் மறைந்த முதலமைச்சர் கருணாநிதி. அவருக்கு சற்று ஓய்வு கொடுத்தார்கள், ஓய்வு கொடுத்ததால் தான் இவ்வளவு ஆண்டுகள் இருந்தார். அந்த வகையில் வெகுநாள் அவரது பேரனும் இதனால் இருக்க வேண்டும். நாளை சூரியன் உதிக்கும், இருட்டை கண்டு பயப்பட வேண்டாம். சூரியன் உதயம் வரும். உதயநிதியும் வருவார், பாராட்டு விழா இன்னும் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறும்.

வந்தாரை வாழ வைக்கும், வந்தவர் எல்லாம் வாகை சூட வேண்டும் என்றால் எப்படி?. வந்தவர் எல்லாம் வாகை சூட நினைத்தால், எங்கள் போர்க்குணம் விடாது. நல்லவர்கள் வந்த இடம், இந்த இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தேன் என்பது எனக்கு பெருமை.'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: இவர்களின் பெயர் எல்லாம் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறாது - அர்ச்சனா பட்நாயக் எச்சரிக்கை

அமைச்சர் சேகர் பாபு, '' நான் சிறு வயதில் இருந்து நடிகர் கமல்ஹாசனை நேசிப்பவன். அவருடன் நான் புகைப்படம் எடுக்க முடியுமா? என்று நினைத்திருந்தேன். ஆனால் அவரையே நமது கூட்டணிக்கு கொண்டு வந்தவர் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின். அதன் பிறகு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் அன்று புகைப்பட கண்காட்சியை தொடங்கி வைக்க கமல்ஹாசன் இங்கு வந்திருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து தற்போது வந்துள்ளார்.

நேற்று பெய்த மழையில் முளைத்த காளான்கள் திமுகவை அழித்து விட வேண்டும் என பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். திமுக 75 ஆண்டு இயக்கம். இங்கு 63 வயது கொண்டவரும் இருக்கிறார்கள். 33 வயது கொண்டவரும் இருக்கிறார்கள். அடுத்த தலைமுறைக்கும் இயக்கம் கொண்டு செல்லும்.

திமுகவை பொறுத்தவரை பேஸ்மென்ட் ஸ்ராங்‌, எதிர்ப்பவர்கள் வீக். வாழையடி வாழையாக இருக்கும் இந்த இயக்கத்தை, எந்த கொம்பனாலும் தொட்டு பார்க்க முடியாது.'' என பேசினார்.

TAGGED:

UDAYANIDHI STALIN BIRTHDAY
DMK
உதயநிதி ஸ்டாலின்
கமல்ஹாசன்
KAMAL HAASAN ABOUT UDAYANIDHI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.