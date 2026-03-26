அம்பை அருகே எம்எல்ஏ படத்துடன் டோக்கன்கள் பறிமுதல் - அதிமுகவினர் இருவர் கைது
காவல் துறையினரும் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகளும் இணைந்து நடத்திய விசாரணையில், டோக்கன்கள் மூலம் வாக்காளர்களுக்கு அதிமுகவினர் பணம் வழங்க திட்டமிட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 26, 2026 at 10:43 PM IST|
Updated : March 26, 2026 at 11:00 PM IST
நெல்லை: அம்பாசமுத்திரம் அருகே எம்எல்ஏ படத்துடன் கூடிய டோக்கன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் அதிமுகவினர் 2 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
நெல்லை மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அருகே உள்ள வெள்ளாங்குழி பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அந்த பகுதியை சேர்ந்த அதிமுகவை சேர்ந்த லட்சுமணன், பிரகாஷ் ஆகியோர் வந்த காரை பறக்கும் படை அதிகாரிகள் நிறுத்தி சோதனை செய்தனர். அப்போது, காரில் அதிமுகவின் சின்னம் பொறிக்கப்பட்ட 62 டோக்கன்கள் மற்றும் அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்கள் இருந்ததை அவர்கள் கண்டறிந்தனர்.
குறிப்பாக, அம்பாசமுத்திரம் அதிமுக எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையாவின் உருவப்படம் பொறிக்கப்பட்டு 62 கட்சி பூத் சிலிப்களும், 360 துண்டு பிரசுரங்களும் இருந்தன. அவற்றை உரிய அனுமதி பெறாமல் கொண்டு சென்றதால் அந்த டோக்கன்கள் மற்றும் துண்டு பிரசுரங்களை பறக்கும்படை அதிகாரிகள் அதிரடியாக பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர் அவற்றை உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
இந்த டோக்கன்கள் மூலம் வாக்காளர்களுக்கு பணம் பட்டுவாடா செய்ய முயற்சி நடந்ததா என்ற கோணத்தில் இருவரிடமும் அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதையடுத்து, வாக்காளர்களுக்கு பணப் பட்டுவாடா செய்ய முயற்சித்ததாக லட்சுமணன், பிரகாஷ் ஆகிய இருவர் மீதும் வீரவநல்லூர் காவல் நிலையத்தில் இன்று போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, இருவரையும் கைது செய்தனர். பின்னர் காவல் நிலைய ஜாமீனில் இருவரையும் விடுதலை செய்தனர்.
தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ச்சியாக பறக்கும் படையினரின் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அஸ்ஸாம், மேற்கு வங்கம் ஆகிய 5 மாநிலங்களிலும் இதுவரை ரூ.400 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பணம் மற்றும் பரிசு பொருட்களை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.
தமிழகம் முழுவதும் ஆங்காங்கே பணம் மற்றும் பரிசு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், நெல்லையில்தான் முதல் முறையாக கைது நடவடிக்கை தொடங்கி இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.