மீன் விலை கிடுகிடு உயர்வு: அசைவ பிரியர்கள் சோகம்!
மீனவர் ஒருவர் வலையில் சிக்கிய 100 கிலோ எடை கொண்ட கேரை மீன் சுமார் 30 ஆயிரம் ரூபாய் வரை விலை போனது.
Published : November 15, 2025 at 7:10 PM IST
தூத்துக்குடி: பலத்த காற்று காரணமாக மீன் வரத்து குறைந்த நிலையில், மீன்கள் கூடுதல் விலைக்கு விற்கப்பட்டதால் அசைவ பிரியர்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்தனர்.
பொதுவாக அசவை பிரியர்களின் விருப்ப உணவு பட்டியலில் மீன், இறால், நண்டுக்கு தனி இடம் உண்டு. மீன் குழம்பு, மீன் வறுவல், சுறா புட்டு, இறால் கூட்டு என தமிழகத்தில் மீன்களை பல வகையாக சமைத்து சாப்பிட்டு வருகிறார்கள். மற்ற அசைவ உணவு வகைகளை விட மீன்களில் அதிகளவு புரத சத்து இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். அதுவும், மழை காலங்களில் காய்ச்சல், சளி இருப்பவர்கள் மீன் குழப்பையும், நண்டு ரசத்தையும் பாட்டி வைத்திய மருந்தாக பக்குவமாக சமைத்து சாப்பிட்டு வருகின்றனர்.
மீன்கள் பெருபாலும் கடற்பகுதிகளில் மிக ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். அந்த வகையில் சென்னை, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி போன்ற கடற்கரை ஓரத்தில் அமைந்துள்ள மாவட்டங்களில் மீன்கள் பெரும்பாலும் அதிகளவில் விற்பனையாகிறது.
குறிப்பாக, தூத்துக்குடி மாவட்டம் திரேஸ்புரம் நாட்டுப் படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் அதிக அளவில் மீன்கள் பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தினமும் ஆழ்கடலில் தங்கி சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப் படகு மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழிலுக்கு சென்று வருவார்கள். தற்போது கடல் பகுதியில் வீசி வரும் பலத்த காற்று காரணமாக விசைப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை.
மேலும், இன்று சனிக்கிழமை என்பதால் ஆழ்கடலுக்கு சென்ற நாட்டு படகுகள் கரை திரும்பின. கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசும் காரணமாக வலையில் அதிகளவு மீன்கள் சிக்காததால் குறைந்த அளவே மீன்கள் கரைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன.
இருப்பினும், மீன்களை வாங்க பொதுமக்களின் கூட்டம் அலைமோதியது. மீன்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்து காணப்பட்டதால் மக்கள் குறைந்த அளவிலேயே மீன்களை வாங்கி சென்றனர்.
விலை நிலவரம் (கிலோ)
- சீலா மீன் - ரூ.1200
- விளைமீன், ஊழி, பாறை மீன்கள் - ரூ.500
- நண்டு - ரூ.700
- அயிலேஷ் மீன் - ரூ.200
- கேரை மீன் - ரூ.200
- சூரை மீன் -ரூ.300
- ஓரை ஒரு கூடை - ரூ. 4000
- சாலை மீன் ஒரு கூடை - ரூ.1800
- மயில் மீன் ஒரு கிலோ - ரூ.250க்கு விற்பனையானது.
இந்த நிலையில் மீனவர் ஒருவர் வலையில் சிக்கிய 100 கிலோ எடை கொண்ட கேரை மீன் சுமார் ரூ.30 ஆயிரம் வரை விலை போனது. மீன்களின் வரத்து குறைவாக காணப்பட்ட நிலையிலும், மீன்களுக்கு நல்ல விலை கிடைத்ததால் மீனவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.