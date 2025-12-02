ETV Bharat / state

டிட்வா புயல்: சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ரெட் அலர்ட்

ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கடலூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மழை
சென்னை மழை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 2, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 'டிட்வா' புயல் காரணமாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 27ஆம் தேதி வங்கக்கடலில் உருவான ‘டிட்வா புயல்’ காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் கனமழை கொட்டித் தீர்த்து வருகிறது. இலங்கையில் தனது கோர தாண்டவத்தை காண்பித்த டிட்வா புயல், புதுச்சேரி - வட தமிழகம் - தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரையோர பகுதியில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கத் தொடங்கியது.

தற்போது ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக சென்னை அருகே நகராமல் மையம் கொண்டுள்ளது. இதனால், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள ஒருசில இடங்களில் கனமழை முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் நேற்று கொட்டித் தீர்த்த மழையின் தாக்கம் இன்று குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், நேற்று இரவு முதல் சாரல் மழை பெய்து வரும் நிலையில், தரைக்காற்றின் வேகம் இயல்பைவிட சற்று அதிகமாக இருக்கிறது. இதனால், சென்னையில் அதிகபட்சமாக நுங்கம்பாக்கம் மற்றும் எண்ணூர் பகுதியில் 17 செ.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மேலும், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல, ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், கடலூர், விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் செந்தாமரைக்கண்ணன் கூறியதாவது, “வடதமிழகம் - தெற்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதியில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், சென்னைக்கு கிழக்கே 50 கி.மீ தூரத்தில் சுமார் 6 மணி நேரம் அதே இடத்தில் நிலை கொண்டு இருந்தது. இது அடுத்த 6 மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு திசையில் நகர்ந்து, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கக்கூடும். மேலும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மிதமான மழை, ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: பளபளக்கும் காரைக்குடி ரயில் நிலையம்: ரூ.20 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்பு

தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடா, மேற்கு மத்திய வங்காள விரிகுடா, வட தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் தெற்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரைகளில் மையம் கொண்டுள்ள புயல், சென்னைக்கு கிழக்கு-தென்கிழக்கில் சுமார் 40 கி.மீ தொலைவிலும், புதுச்சேரிக்கு வடகிழக்கில் 130 கி.மீ தொலைவிலும், கடலூருக்கு வடக்கு-வடகிழக்கில் 150 கி.மீ தொலைவிலும், நெல்லூருக்கு தென்கிழக்கே 180 கி.மீ தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது.

அதேபோல, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலத்தின் மையப்பகுதி வடக்கு தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி கடற்கரைகளிலிருந்து 25 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. இது வட தமிழகம் - புதுச்சேரி கடற்கரைகளை நோக்கி மெதுவாக நகர்ந்து, அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும். அதன்பிறகு, கடற்கரையை நோக்கி நகரும்போது, அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக பலவீனமடைய வாய்ப்புள்ளது.

TAGGED:

கனமழை
TODAY RED ALERT IN TN
TODAY RAIN UPDATE
ரெட் அலர்ட்
CHENNAI RAIN UPDATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.