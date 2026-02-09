ஒரே நாளில் மளமளவென சரிந்த மல்லிகை விலை... இன்று எவ்வளவு தெரியுமா?
பனிப்பொழிவு மாறி வெயில் காலம் தொடங்கியுள்ளதால், இனி ஏக்கர் ஒன்று 30 கிலோ வரை மகசூல் கிடைக்கும் என சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட் வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : February 9, 2026 at 1:01 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலத்தில் நேற்று வரை கிலோ ரூ. 4880-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வந்த மல்லிகை பூ விலை திடீரென சரிந்துள்ளது. சத்தியமங்கலம் மலர் சந்தையில் ஒரு கிலோ மல்லிகைப் பூ இன்று ரூ.3500 வரை குறைந்து, ரூ.1350 ஆக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் சுமார் 20 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பில் மல்லிகை, முல்லை, சம்பங்கி உள்ளிட்ட மலர்கள் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இங்கு விளையும் பூக்களுக்கு தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, கர்நாடகா, கேரளா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களிலும் மவுசு அதிகம் என்பதால், வியாபாரிகள் அதிக விலை கொடுத்து வாங்கி செல்கின்றனர்.
தற்போது, கடும் பனிப்பொழிவு காரணமாக மல்லிகை செடிகளிலேயே மொட்டுக்கள் சிறுத்து பூக்களின் விளைச்சல் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பூக்களின் வரத்தும் வெகுவாக குறைந்தது. அதன் காரணமாக, ஏக்கர் ஒன்றுக்கு அரை கிலோ முதல் ஒரு கிலோ வரை மட்டுமே விளைச்சல் கிடைப்பதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர். இது ஒருபுறம் இருந்தாலும், வரத்துக் குறைவு மற்றும் தேவை காரணமாக பூக்களின் விலை தடாலடியாக எகிறியது. அதனால், பூ வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி இருந்தனர்.
குறிப்பாக, சுபமுகூர்த்த தினம் என்பதால் தமிழக மற்றும் கேரளா வியாபாரிகள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஏலம் எடுத்தனர். இதனால், மல்லிகை பூக்களின் விலை அதிகபட்சமாக ரூ. 4,880-க்கு விற்பனையானது. தற்போது தேவைகள் குறைந்ததாலும், பனிப்பொழிவு காலம் மாறி வருவதாலும், பூக்களின் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.
அந்த வகையில் இன்று (பிப்.9) பூக்களை ஏலம் எடுக்க வியாபாரிகள் முன் வராததால் ஒரே நாளில் மல்லிகையின் விலை கிலோவுக்கு ரூ. 3,500 வரை குறைந்துள்ளது. அதன்படி, சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட்டில் ஒரு கிலோ மல்லிகைப்பூ ரூ.1350 ஆக விற்பனையாகிறது.
இது குறித்து சத்தியமங்கலம் பூ மார்க்கெட் தலைவர் எஸ்.முத்துச்சாமி மற்றும் செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறுகையில், “பனிப்பொழிவு குறைந்து வெயிலின் தாக்கம் அதிகமானதால், பூக்கள் வரத்தும் அதிகரிக்கும். நேற்று வரை ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ மட்டுமே மகசூல் கிடைத்த நிலையில், இனி 30 கிலோ வரை கிடைக்கும். அதைத் தொடர்ந்து, மல்லிகை உள்ளிட்ட பூக்கள் விலை இறங்கு முகமாக சரியும்” என தெரிவித்தனர்.