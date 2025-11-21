மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!
பாபநாசம் கோயில் முன்பு தாமிரபரணி நதியில் பழைய துணிகளை ஆற்றில் விடுவதை தடுக்க கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் தொடர்ச்சியாக ஒலிப்பெருக்கி மூலம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 21, 2025 at 8:45 PM IST
BY - இரா.மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: தாமிரபரணி ஆறு துணிகளால் மாசடைவதை தடுக்க திதி கொடுக்க வருபவர்கள் வீசும் துணிகளை தொண்டு நிறுவனத்தின் உதவியுடன் மிதியடிகளாக மாற்றி அசத்தி வருகின்றனர் அந்த பகுதி பெண்கள்.
பொதிகை மலையில் உற்பத்தியாகும் தாமிரபரணி, காரையாறு வனப் பகுதியை கடந்து, பாபநாசத்தில் இருந்து அம்பாசமுத்திரம், கல்லிடைக்குறிச்சி, சேரன்மகாதேவி, கோபாலசமுத்திரம், சீவலப்பேரி, ஸ்ரீவைகுண்டம் வழியாக தூத்துக்குடி மாவட்டம் புன்னைக்காயலில் கடலில் கலக்கிறது. மொத்தம் 128 கிலோ மீட்டர் தூரம் இந்த நதி ஓடுகிறது.
தாமிரபரணி ஆறு, பொருநை நதி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டின் கிட்டத்தட்ட 3000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பொருநை நாகரிகம் இந்த நதிக் கரையில் இருந்து தான் தோன்றியது. தாமிரபரணி ஆறு மூலம் சுமார் 86 ஆயிரம் ஏக்கர் விளை நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. இது தவிர திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி ஆகிய 3 மாவட்டங்களின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும் தாமிரபரணி விளங்கி வருகிறது.
இது போன்று பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட தாமிரபரணி ஆறு, சமீப காலமாக அதன் தூய்மையை இழந்து கொண்டே வருகிறது. குறிப்பாக மனித கழிவுகளில் தொடங்கி, தொழிற்சாலைகள், குடியிருப்புகளின் கழிவுகள் என பல்வேறு விதமான தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. கழிவுகள் தொடர்ந்து கலந்து கொண்டே வருவதால் தாமிரபரணி ஆறு மாசடைந்து விட்டது.
பழைய துணிகளால் அசுத்தமாகும் தாமிரபரணி
பொதிகை மலையில் உருவாகி சுமார் 25 கிலோ மீட்டர் தூரம் அடர்ந்த வனப் பகுதியில் ஓடி, பாபநாசம் காரையாறு அணைக்கு வருகிறது தாமிரபரணி. மேலும், மணிமுத்தாறு, சேர்வலாறு ஆகிய துணை நதிகளும் இங்கு சேருகின்றன. இந்த துணை நதிகள் மட்டுமல்ல, கழிவுகள் கலப்பதும் பாபநாசத்தில் இருந்து தான் தொடங்குகிறது. குறிப்பாக பாபநாசம் கோயிலில் திதி கொடுக்க வருபவர்கள் பூஜை பொருட்கள் மற்றும் பழைய துணிகளை ஆற்றில் வீசி விட்டு செல்கின்றனர். பாவங்களை போக்கும் ஸ்தலமாக பாபநாசம் கோயில் பார்க்கப்படுவதால் பக்தர்கள் அங்கு ஆற்றில் நீராடி விட்டு துணிகளை அப்படியே விட்டு விடுகின்றனர்.
இதனால் டன் கணக்கில் ஆற்றில் துணிகள் சேர்ந்து, தாமிரபரணி மாசடைகிறது. இது தவிர, நகர்ப் பகுதிகளில் அரசிடம் சரியான கழிவுநீர் மேலாண்மை திட்டம் இல்லாததால் குடியிருப்புகளில் வெளியேறும் கழிவுகள் நேரடியாக தாமிரபரணி ஆற்றில் கலக்கிறது. தாமிரபரணி நதியை பாதுகாக்க சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் அரசு சார்பில் பல்வேறு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் தற்போது வரை அந்த முயற்சிகள் பலன் தரவில்லை.
மிதியடிகளாக மாற்றப்படும் பழைய துணிகள்
இந்த நிலையில், தாமிரபரணி நதியை சுத்தப்படுத்தும் வகையிலும், பொதுமக்கள் தீட்டு என வீசி எரியும் பழைய துணிகளை பயனுள்ளதாக மாற்றும் வகையிலும் அரசுடன் இணைந்து தொண்டு நிறுவனம் அசத்தல் முயற்சியை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதாவது தாமிரபரணி ஆற்றில் வீசப்படும் துணிகளை சேகரித்து அதனை மறுசுழற்சி முறையில் மிதியடிகள் (மேட்) தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது.
வற்றாத ஜீவநதியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சிகளில் ஒன்றான இந்த உன்னத திட்டம் குறித்து அறிந்தவுடன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு பாபநாசத்திற்கு பயணப்பட்டது. இயற்கை எழில் கொஞ்சும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையடிவாரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சிவன் கோயில் உள்ளது. நாம் சென்ற நாள் அமாவாசை என்பதால் கோயிலில் வழக்கத்தை விட பக்தர்கள் அதிகம் காணப்பட்டனர். பல்வேறு ஊர்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் குடும்பத்தோடு வந்து தங்கள் முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்துக் கொண்டிருந்தனர்.
கோயிலின் எதிரே உள்ள படித்துறையில் பக்தர்கள் புனித நீராடி முன்னோர்களை நினைத்து வழிபாடு செய்தனர். பின்னர் சிலர் தங்கள் பழைய துணிகளை கோயில் நிர்வாகம் வைத்திருந்த இரும்புக் கூண்டில் போட்டனர். சிலர் ஆற்றில் அப்படியே விட்டுச் சென்றனர். இந்த காட்சிகளை படம் பிடித்தபடியே ஆற்றின் தென்பகுதிக்கு சென்றோம். அங்கு சத்தம் இல்லாமல் தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஆற்றுக்குள் வரும் பழைய துணிகளை இரும்பு கம்பியால் சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர்.
ஆற்றில் போடப்படும் துணிகளை சேகரிக்கும் பணியை பாபநாசத்தைச் சேர்ந்த அருணாச்சலம் என்ற முதியவர் மேற்கொண்டு வருகிறார். இதற்காக கோயில் நிர்வாகத்திற்கு ஆண்டுக்கு ரூ.2.50 லட்சம் செலுத்தி அவர் டெண்டர் எடுத்துள்ளார். அருணாச்சலம் தூய்மைப் பணியாளர்களைக் கொண்டு ஆற்றில் கிடக்கும் துணிகளை சேகரித்து அதனை காய வைத்து தொண்டு நிறுவனத்திடம் கொடுத்து விடுவார். 1 கிலோ துணிக்கு 6 ரூபாய் அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது.
பழைய துணிகளை ஆற்றில் இருந்து எடுக்கும் பணியாளர் பாரத் மணியிடம் கேட்ட போது, ”ஆற்றில் துணிகளை போடாதீர்கள் என தொடர்ச்சியாக ஒலிப்பெருக்கியில் கூறி வருகிறோம். ஆனாலும் மக்கள் கேட்பதில்லை. துணிகளை போட இரும்பு கூண்டு வைத்துள்ளோம். சிலர் மட்டும் தான் அங்கு போடுகிறார்கள். எனவே கடும் சிரமத்தோடு துணிகளை ஆற்றில் இருந்து அகற்றி வருகிறோம். தண்ணீர் குறையும் நேரத்தில் எளிதாக எடுத்து விடுவோம். தண்ணீர் அதிகமாக செல்லும் போது துணிகளை எடுப்பதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது” என்று கூறினார்.
சேலைகள், சட்டைகள், பாவாடைகள், டவுசர், சுடிதார் என விதவிதமான துணிகள் தண்ணீருக்குள் புதைந்து கிடைந்தன. அதனை முகம் சுளிக்காமல் அப்புறப்படுத்திய பணியாளர்கள் அதை மொத்தமாக சேகரித்து மூட்டை கட்டினர். ஒரு நாளைக்கு 50-ல் இருந்து அதிகபட்சம் 100 மூட்டைகள் வரை துணிகள் சேருவதாக அவர்கள் கூறினார்கள். அதாவது மாதத்திற்கு சுமார் 10 டன். பின்னர் அந்த மூட்டைகள் அருணாச்சலபுரம் பகுதிக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகின்றன.
அங்கு காய வைக்கப்பட்ட துணிகளில் காட்டன் சேலை, வேட்டி, லுங்கி, பாவாடை போன்ற துணிகளை மட்டும் கால் மிதி தயாரிக்க எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன. பாலிஸ்டர் போன்ற பிற துணிகளை மிஷினில் அரைத்து மறு பயன்பாட்டிற்கு அனுப்பி விடுகின்றனர். காட்டன் துணிகளை பிரத்தியேக இயந்திரத்தில் சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டும் பணியில் இரண்டு பெண்கள் இருந்தனர்.
அங்கு துணிகளை வெட்டும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கமலா பேசுகையில், ”எனது சொந்த ஊர் மதுரை. நான் நெசவு பணிக்காக இங்கு வந்தேன். முதலில் எனக்கு வேலை எதுவும் கிடைக்கவில்லை. தொண்டு நிறுவனம் தான் எனக்கு வேலை கொடுத்தது. இங்கு நான் நினைத்த நேரத்தில் வந்து செல்லலாம். மகிழ்ச்சியோடு வேலை பார்க்கிறேன்” என்று கூறினார்.
பின்னர், வெட்டப்பட்ட துணிகள் வி.கே.புரம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டன. சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு ஆற்றில் பார்ப்பதற்கே முகம் சுளிக்கும் வகையில் சேரும் சகதியுடன் காணப்பட்ட பழைய துணிகள் எல்லாம் வண்ணமய கால் மிதிகளாக மாறி வருவதை அங்கு நம்மால் பார்க்க முடிந்தது. இந்த பணியில் 15 பெண்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
மேட் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பத்மா நம்மிடம் கூறுகையில், ”நான் கணினியில் டேலி முடித்து விட்டு ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்தேன். அங்கு குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு வர வேண்டும் என கூறினார்கள். இது எனது குழந்தைகளை கவனிக்க சிரமமாக இருந்தது. ஆனால் இங்கு காலை 10 மணிக்கு வருவேன். பின்னர் பள்ளியில் இருந்து குழந்தைகளை அழைத்து வர நேரம் கொடுப்பார்கள். நான் நினைக்கும் நேரம் வீட்டிற்கு சென்று வருவேன். இதனால் இந்த வேலை எனக்கு மிகவும் சௌகரியமாக இருக்கிறது. என் குழந்தைகளையும் கவனிக்க முடிகிறது இதற்கு முன்பு என் கணவரின் வருமானத்தை எதிர்பார்த்திருந்தேன். தற்போது எனது குழந்தைகளின் கல்வி செலவு உட்பட பல்வேறு செலவுகளுக்கு இந்த வேலை பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. எங்களுக்கு இது வாழ்வாதரமாக இருக்கிறது” என்று கூறினார்.
மேட் தயாரிக்கும் தொண்டு நிறுவனத்தின் பெண் அதிகாரி தமிழரசி நம்மிடம் கூறுகையில், ”பாபநாசம் ஆற்றை சுத்தப்படுத்தும் முயற்சியாக இந்த திட்டத்தை அரசு தொடங்கியது. இங்கு தயாரிக்கப்படும் மிதியடிகள் மாவட்டம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
நாள் ஒன்றுக்கு இரண்டு பெண் ஊழியர்கள் தலா 40 கிலோ துணிகளை வெட்டி இங்கு அனுப்புகின்றனர். தற்போது விற்பனை செய்யும் இடத்தில் போதிய விலை கிடைப்பதில்லை, ஒரு மேட்டை 18 ரூபாய்க்கு தான் வாங்குகிறார்கள். எனவே அரசு எங்களுக்கு கூடுதலாக உதவி செய்து, விற்பனை செய்வதில் உள்ள சிரமத்தை போக்கினால் இன்னும் கூடுதலான பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்” என்று கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: யானை ராதாகிருஷ்ணன் உயிரைப் பறித்த 20 அடி பள்ளம்! நவ.16 அன்றே சிக்னல் கட் - வெளியான பிரத்யேக தகவல்!
மொத்தம் 15 பெண்கள் நாள் ஒன்றுக்கு தலா 20 கால் மிதிகளை தயாரிக்கின்றனர். மாதம் சராசரியாக 5000 கால் மிதிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அவை அனைத்தும் அம்பாசமுத்திரம், திருநெல்வேலி, சேரன்மகாதேவி போன்ற பகுதிகளில் கடைகள், சூப்பர் மார்க்கெட் போன்ற இடங்களுக்கு கொண்டு சென்று விற்கின்றனர். மார்க்கெட்டிங் பணியையும் பெண்களே கவனிக்கின்றனர். எனவே இந்த திட்டம் தாமிரபரணி நதியை பாதுகாப்பதோடு உள்ளூர் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பையும் அளிக்கிறது.